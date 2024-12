ETV Bharat / state

అభిమానులకు అల్లు అర్జున్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా విజ్ఞప్తి - ALLU ARJUN APPEAL TO HIS FANS

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Allu Arjun Appeal to his Fans about Negative Posts: