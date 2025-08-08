Alliance Govt Repairing Roads in West Godavari: వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఐదేళ్లు రోడ్లు ఛిద్రమయ్యాయి. కొత్త వాటి సంగతి అటుంచితే గుంతల రహదారుల్లో తట్టెడు మట్టి వేసిన పాపాన పోలేదు. ప్రజాసంఘాలు, ప్రతిపక్షాలు మొత్తుకున్నా కన్నెత్తి చూడలేదు. వానకాలంలో గుంతలు కనిపించక ప్రాణాలు గుప్పెట్లో పెట్టుకుని వాహనదారులు వాహనాలు నడపాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. పూర్తిగా ధ్వంసమైన వాటితో ప్రజలు నిత్యం నరకం అనుభవించారు. ఈ క్రమంలో కూటమి ప్రభుత్వం రాకతో రహదారులకు మంచి రోజులొచ్చాయి. పలు చోట్ల నూతనంగా రోడ్లను నిర్మించడంతో పాటు గుంతలమయంగా మారిన వాటికి మరమ్మతులు చేసింది.
గత ప్రభుత్వ నిర్వాకంతో మోకాల్లోతు గుంతలు పడి అధ్వానంగా మారిన రోడ్లను కూటమి ప్రభుత్వం ఒక్కొక్కటిగా బాగు చేస్తూ వస్తోంది. అందులో భాగంగా గతేడాది యుద్ధప్రాతిపదికన కొన్ని రహదారులకు మరమ్మతులు చేసి రాకపోకలకు అసౌకర్యం లేకుండా చర్యలు తీసుకుంది. ప్రస్తుతం ప్లాన్, నాబార్డు నిధులతో నూతన రహదారులు నిర్మించడానికి కొన్ని పనులకు టెండర్లు పిలిచి ఒప్పందాలు చేస్తోంది.
సగటున అన్నీ తక్కువకే: ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి పరిధిలోకి వచ్చే ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి, రాజమహేంద్రవరం జిల్లాల పరిధిలో 28 కొత్త రోడ్ల నిర్మాణానికి ఇప్పటికే ఎస్ఈ, సీఈ స్థాయి అధికారులు అనుమతులు ఇవ్వడంతో టెండర్లు పిలిచారు. ఈ 3 జిల్లాల పరిధిలో పనులకు రూ.63.52 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేశారు. వీటిలో రూ.2 కోట్ల లోపు పనులకు జిల్లా పర్యవేక్షక ఇంజినీర్, ఆ పైబడి ఖర్చుతో చేసే పనులకు సీఈ ఆమోదించటంతో ఇప్పటికే టెండర్లు పిలిచి కొన్ని పనులకు గుత్తేదారులతో ఎంవోయూ చేసుకున్నారు.
సగటున ఆ రోడ్ల పనులకు 5 నుంచి 10 శాతం వరకు తక్కువకు టెండర్లు పడ్డాయి. నియోజకవర్గానికి ఒకటి 2 చొప్పున అన్ని నియోజకవర్గాల్లో కీలకమైన మీడియం రోడ్లతో పాటు రాష్ట్ర రహదారులను ఎంపిక చేశామని ఆర్అండ్బీ జిల్లా పర్యవేక్షక ఇంజినీరు విజయరత్నం తెలిపారు.
రహదారి పేరు మొత్తం (రూ.కోట్లల్లో):
- ఉండి పరిధిలో వాండ్ర నుంచి సీసలి రహదారి: రూ.2.65 కోట్లు
- ఉరదాళ్లపాలెం నుంచి దువ్వరోడ్డు: రూ.3.50 కోట్లు
- మార్టేరు నుంచి ప్రక్కిలంక రోడ్డు: రూ.3 కోట్లు
- కానూరు నుంచి లంకలకోడేరు వరకు: రూ.4.20 కోట్లు
- చేబ్రోలు నుంచి దేవులపల్లి: రూ.4 కోట్లు
- నరసాపురం నుంచి అశ్వారావుపేట రోడ్డు: రూ.3.30 కోట్లు
- పాలకొల్లు నుంచి దొద్దిపట్ల రోడ్డు: రూ.5 కోట్లు
- పెనుమంట్ర నుంచి వీరవాసరం రోడ్డు: రూ.2.50 కోట్లు
- పాలకొల్లు - ఆచంట రోడ్డు: రూ.1.50 కోట్లు
పీపీపీ మోడల్లో రహదారుల అభివృద్ధి - విజయవాడలో 19 మార్గాలు గుర్తింపు
మారనున్న రహదారుల దు'స్థితి' - రూ.36 కోట్లతో 11 రోడ్ల మరమ్మతులు