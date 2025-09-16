నిబంధనలు మీరిన పోలీసులపై దర్యాప్తు - ఆధారాలన్నింటినీ తారుమారు చేసి - అన్ని తామే అన్నట్లుగా!
జల్లయ్య హత్య కేసు దర్యాప్తు చేసిన సీఐలను సస్పెండ్ చేసిన ప్రభుత్వం - హత్య కేసులను సరైన రీతిలో దర్యాప్తు నిర్వహించలేదని విచారణలో వెల్లడి - తారుమారు చేసే యత్నాలకు సంబంధించిన ఆధారాలు లభ్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 9:30 AM IST
Jallaiah Murdet Case Investigation CIs suspended in Palnadu District: పల్నాడులో వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో చెట్టాపట్టాలేసుకొని శాంతిభద్రతల విఘాతానికి కారణమైన పోలీసు అధికారులపై కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలకు ఉపక్రమిస్తోంది. నాటి అరాచకాలు, టీడీపీ నేతల హత్యలు, వైఎస్సార్సీపీతో అంటకాగిన పోలీసు అధికారులపై విచారణ చేపట్టింది. ఈ క్రమంలోనే దుర్గి మండలం జంగమేశ్వరపాడుకు చెందిన జల్లయ్య హత్య కేసు దర్యాప్తు చేసిన సీఐలు షమిముల్లా, జయకుమార్లను ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేసింది. ఈ పరిణామంతో నిబంధనలు మీరి మరీ గత ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా పనిచేసిన అధికారుల్లో టెన్షన్ మెుదలైంది.
వివాదాస్పదంగా పోలీసుల దర్యాప్తు: పల్నాడు జిల్లా దుర్గి మండలం జంగమహేశ్వరపాడుకు చెందిన జల్లయ్య హత్య కేసు దర్యాప్తును నాటి సీఐలు షమీముల్లా, జయకుమార్ సరైన విధంగా దర్యాప్తు నిర్వహించలేదని కూటమి ప్రభుత్వ విచారణలో తేలింది. 2022 జూన్ 4న టీడీపీ నాయకుడు జల్లయ్యను మాటు వేసి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు హత్య చేశారు. నిందితులు ఆటోలో వచ్చి మిట్టమీదపల్లె వద్ద మారణాయుధాలతో దాడి చేసి చంపేశారు. బైక్పై మృతుడు జల్లయ్యతో పాటు మరో ఇద్దరు ఉన్నారు. వీరికి స్వల్పగాయాలైయ్యాయి.
హత్య జరిగిన నాటి నుంచి పోలీసుల దర్యాప్తు వివాదాస్పదంగా మారింది. నాటి ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి అండతో కొందరు పోలీసులు రెచ్చిపోయారు. దర్యాప్తు చేపట్టిన మాచర్ల గ్రామీణ సీఐ షమీముల్లా కనీసం మారణాయుధాలను సేకరించలేదు. వాహనాలు సీజ్ చేసినట్లు ప్రకటించలేదు. 2 నెలలు దర్యాప్తు తర్వాత కొత్తగా ఏర్పడిన కారంపూడి సర్కిల్ స్టేషన్ కేసు బదిలీ అయ్యింది.
ఆధారాలన్నింటినీ తారుమారు చేసి: నాటి కారంపూడి సీఐ జయకుమార్ షమీముల్లా బాటలోనే నడిచారు. మృతుడి అవయవాలను ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపించలేదని తెలిసింది. ఎఫ్ఐఆర్లో సంబంధం లేని 14 మంది పేర్లు చేర్చారు. ఇందులో ఆరుగురి పేర్లు తొలగించారు. తర్వాత ముగ్గురి పేర్లు చేర్చారు. అందులో ఇద్దరు జల్లయ్యకు బంధువులు కాగా ఒకరు వైఎస్సార్సీపీ నేతగా తెలుస్తోంది. నిందితుల్ని సాక్షులుగా మార్చి హత్యకేసు నీరుగార్చిన విషయాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఆధారాలన్నింటినీ తారుమారు చేసి వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు అనుకూలంగా పనిచేసినట్లు ఆధారాలు లభ్యమయ్యాయి. కేసును తిరిగి విచారణ చేపట్టిన ప్రత్యేక అధికారులు షమీముల్లా, జయకుమార్లపై వేటు వేశారు.
నాడు గురజాల డివిజన్ పరిధిలో పలువురు ఎస్సై స్థాయి అధికారులు. ప్రజలను, నాటి ప్రతిపక్ష నేతలపై జులుం ప్రదర్శించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. జల్లయ్య కుటుంబాన్ని పరామర్శించేందుకు వెళ్లుతున్న జీవీ ఆంజనేయులు, ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు, కొల్లు రవీంద్ర వంటి నేతల్ని అడ్డుకున్న పోలీసులు వారిని అరెస్టు చేసి వైఎస్సార్సీపీ భక్తి చాటుకున్నారనే వాదన ఉంది.
తామే అన్నై అన్నట్లుగా: 2022లో జరిగిన మున్సిపాలిటీ, జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో నామినేషన్లు వేసేందుకూ ప్రతిపక్ష పార్టీలకు అనుమతి ఇవ్వలేదు. తామే అన్నై అన్నట్లుగా వ్యవహరించిన ఎస్సైలు నాటి విపక్ష నేతలను స్టేషన్లకు పిలిపించి తప్పుడు కేసులు పెడతామని భయపెట్టారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ వైఎస్సార్సీపీ నేత తురకా కిషోర్ టీడీపీ నేతలు బొండా ఉమా, బుద్దా వెంకన్నపై హత్యాయత్నం చేయడం నాడు సంచలనమైంది. కానీ నాడు వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై పోలీసులు ఎలాంటి చర్యలూ తీసుకోలేదు.
ఇద్దరు సీఐల వేటుకు సంబంధించిన విషయంలో దర్యాప్తు అధికారుల నుంచి వివరాలు రాబట్టడంలో విఫలమయ్యారని అప్పటి ఎస్పీ రవిశంకర రెడ్డి, గురజాల డీఎస్పీ జయరామ్ప్రసాద్పై ప్రభుత్వం విచారణకు ఆదేశించింది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన అన్యాయాలు, అక్రమాలపై పూర్తిస్థాయి విచారణ చేపట్టి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటేనే పోలీసుశాఖలోని అధికారులు సక్రమ మార్గంలో పనిచేసే వీలుంటుందని స్థానికులు, పౌర సంఘాలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
