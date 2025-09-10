'సూపర్సిక్స్-సూపర్ హిట్' బహిరంగ సభకు సర్వం సిద్ధం - పసుపు సైనికులతో నిండిపోతున్న సభాప్రాంగణం
కూటమి "సూపర్ హిట్" కు సభకు వేదికైన అనంతపురం - 15 నెలల సుపరిపాలనలో కూటమి ప్రభుత్వం సాధించిన విజయాలను ప్రస్తావించనున్న నేతలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 8:39 AM IST
All Set For Super Six Super Hit Public Meeting In Anantapur: కూటమి పార్టీ నిర్వహించే "సూపర్ సిక్స్-సూపర్ హిట్" బహిరంగ సభకు అనంతపురం ముస్తాబైంది. బస్సు, కారు, ఆటో ఇలా దొరికిన ప్రతీ వాహనం అనంతపురానికి పయణమైంది. రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచీ లక్షలాది మంది ప్రజలు హాజరవుతారనే అంచనాతో భోజనాల నుంచి భద్రత వరకూ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. కలిసి వచ్చాం, కలిసి గెలిచాం, కలిసి పనిచేస్తున్నాం, భవిష్యత్తులోనూ కలిసే ఉంటాం అనే నినాదాన్ని, ఈ వేదిక ద్వారా మరింత బలంగా పంపనున్నారు.
ఉమ్మడిగా నిర్వహిస్తున్న తొలి సభ: దాదాపు 15 నెలల పాలనలో కూటమి ప్రభుత్వం సాధించిన విజయాల్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడమే లక్ష్యంగా అనంతపురంలోని ఇంద్రప్రస్థనగర్లో తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ తలపెట్టిన సూపర్ సిక్స్-సూపర్ హిట్ బహిరంగ సభకు సర్వం సిద్దమైంది. అధికారంలోకి వచ్చాక మూడు పార్టీలు ఉమ్మడిగా నిర్వహిస్తున్న తొలి సభకు చంద్రబాబు, పవన్కల్యాణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ సహా మూడు పార్టీల అగ్రనేతలు, ప్రజాప్రతినిధులు హాజరుకానున్నారు. ఒకే వేదికపై మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలందరూ కూర్చునే విధంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. సూపర్ సిక్స్ పథకాల లోగోతో కూడిన ఎల్ఈడీ స్క్రీన్తో వేదికను తీర్చిదిద్దారు.
ఆర్థిక కష్టాల్లోనూ సూపర్ సిక్స్ హామీలు అమలు చేసి సంక్షేమం,అభివృద్ధి సమపాళ్లలో అందిస్తున్న విషయాన్ని కూటమి నేతలు ప్రస్తావించనున్నారు. సూపర్ సిక్స్ పథకాల ద్వారా ఇప్పటికే దాదాపు లక్ష కోట్ల రూపాయలకుపైగా సంక్షేమం, అభివృద్ధి ప్రజలకు చేరిందనీ, అమరావతి, పోలవరం, పోర్టులు, విమాశ్రయాలు, ఇతర అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు జెట్ స్పీడ్లో జరుగుతున్న విషయాన్ని అగ్రనేతలు వివరిస్తారని నేతలు వెల్లడించారు. అధికారంలోకి వచ్చాక 3 పార్టీల అధినేతలు ఒకే వేదికపైకి వస్తుండడంతో సభకు విస్తృత ఏర్పాట్లను చేశారు. సూపర్ సిక్స్లో ఎక్కువగా లబ్దిపొందిన మహిళలే లక్ష మంది వరకూ వస్తారని భావిస్తున్నారు. ఆర్టీసీ, ప్రైవేటు కలిపి దాదాపు 3,857 బస్సుల్లో ప్రజలు తరలిరానున్నారు. సభా ప్రాంగణానికి వీలైనంత చేరువగా పార్కింగ్ పాయింట్లు పెట్టారు.
కట్టుదిట్టమైన భద్రత చర్యలు: హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్లే వాహనాలను వడియంపేట వద్ద, బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్లే వాహనాలను ఎన్ఎస్ గేటు వద్ద నుంచి మళ్లించారు. సభ కోసం ఇప్పటికే ఉన్న 400 సీసీ కెమెరాలను వినియోగించుకోవడంతో పాటు కొత్తగా మరో 250 సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. వారికి ఎక్కడికక్కడే తాగునీరు, భోజనాలు సరఫరా అయ్యేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. ఎక్కడా ట్రాఫిక్ సహా ఏ ఇతర ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా 6,000 మంది పోలీసులు బందోబస్తులో నిమగ్నం అయ్యారు. సభకు వచ్చివెళ్లే వారెవరికీ ఎలాంటి లోటుపాట్లు జరగకుండా ఏర్పాట్లు చేశామని కూటమి నేతలు చెబుతున్నారు.
అనంతపురం వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే 3 పార్టీల జెండాలు, తోరణాలతో నిండిపోయింది. ప్రాంగణానికి దారితీసే మార్గాల్లో మోదీ, చంద్రబాబు, పవన్, లోకేశ్ తదితరుల ఫ్లెక్సీలతో ఆహ్వానం పలుకుతున్నారు. 70 ఎకరాల విస్తీర్ణం కలిగిన సభా ప్రాంగణంలో సూపర్ సిక్స్ సూపర్ హిట్ పేరిట జెండాలు, హోర్డింగ్లను ఏర్పాటు చేశారు. భద్రతా ఏర్పాట్లను డీజీపీ హరీశ్కుమార్ గుప్తా స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ పరిస్థితులను సమీక్షించి దానికి అనుగుణంగా చర్యలను తీసుకునేలా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు జిల్లా ఎస్పీ జగదీశ్ పేర్కొన్నారు. సభకు 3 లక్షలకు పైగానే ప్రజలు హాజరవుతారని అంచనా వేస్తున్నారు.
కూటమి ‘సూపర్ హిట్’ - మూడు పార్టీలు ఉమ్మడిగా నిర్వహిస్తున్న తొలి సభ ఇదే