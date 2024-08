ETV Bharat / state

అన్న క్యాంటీన్లు పునఃప్రారంభానికి సర్వం సిద్ధం - Reopening of Anna Canteens

All set for Reopening of Anna Canteens: బుక్కెడు బువ్వ దొరక్క ఆకలితో అలమటిస్తున్న పేదలకు మూడుపూటలా కడుపునింపేందుకు 2014-19 మధ్య తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో ఏర్పాటు చేసిన అన్న క్యాంటీన్లు విశేష ఆదరణ పొందాయి. కేవలం 5 రూపాయలకే నాణ్యమైన భోజనం, ఫలహారాలు అందించారు. అన్నదానం అంటే ఏదో రోడ్డుపక్కన పెట్టి మమ అనిపించేలా కాకుండా శుచికి, శుభ్రతకు మారుపేరుగా ప్రత్యేక భవనం నిర్మించి అన్నప్రసాదం అందించారు. వైఎస్సార్​సీపీ ప్రభుత్వం రాగానే వీటిని నిలిపివేయడమేగాక అన్న క్యాంటీన్ భవనాలను పాడుబెట్టింది. కొన్నింటిని వార్డు సచివాలయాలుగా మార్చేసింది.

అన్నక్యాంటీన్లపై జగన్ కక్ష: ప్రతిరోజూ రెండున్నర లక్షల మంది పేదల కడుపు నింపిన క్యాంటీన్లను జగన్ కక్షగట్టి మూసివేశారు. కొన్నిచోట్ల తెలుగుదేశం నేతలే సొంత నిధులతో అన్నక్యాంటీన్లను కొనసాగించగా మరికొన్నిచోట్ల ప్రవాసాంధ్రులు, దాతలు సహకారం అందించారు. అధికార పార్టీ నేతల అడ్డంకులు, అధికారుల వేధింపులను తట్టుకుని వీటిని నిర్విరామంగా కొనసాగించారు. మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తే అన్న క్యాంటీన్లు పునరుద్ధరిస్తామని టీడీపీ, కూటమి నేతలు హామీ ఇచ్చారు. అందులో భాగంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తొలివిడతలో వంద అన్న క్యాంటీన్లు ప్రారంభించనున్నారు.

