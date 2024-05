All parties Election Campaign in Andhra Pradesh : ఎన్నికలు దగ్గరపడటంతో అభ్యర్థులు ప్రచారంలో దూసుకెళ్తున్నారు. కూటమి నేతలు ముమ్మరంగా ఇంటింటి ప్రచారం చేస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ అరాచకాలను ఎండగడుతూ జగన్ పాలనలో జరిగిన నష్టాన్ని వివరిస్తున్నారు. కూటమి ప్రకటింటిన మేనిఫెస్టోని అభ్యర్థులు విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తూ ఓట్లు అభ్యర్థిస్తున్నారు.

కూటమి గెలవటం ఖాయం : అనంతపురం జిల్లా పెనుకొండ కూటమి అభ్యర్థి సవిత నియోజకవర్గంలో విస్త్రతంగా ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. గ్రామాలు తిరుగుతూ సైకిల్‌ గుర్తుపై ఓటు వేసి తనను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తిలో కూటమి అభ్యర్థి పల్లె సింధూరారెడ్డి ఇంటింటి ప్రచారం చేశారు. మహిళలు, వృద్ధులతో మాట్లాడి తెలుగుదేశం ప్రవేశపెట్టిన ఆరు గ్యారెంటీలను వివరించారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం కూటమి అభ్యర్థి సత్యకుమార్ ముదిగుబ్బ మండలంలో ప్రచారం నిర్వహించారు. సమస్యలు అడిగి తెలుసుకుని గ్రామాల అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెడతామన్నారు. అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటి ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారని కూటమి గెలవటం ఖాయమని ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి రామ్‌ప్రసాద్‌రెడ్డి అన్నారు. నియోజకవర్గంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ప్రచారం చేశారు. నంద్యాల జిల్లా పాణ్యం నియోజకవర్గ కూటమి అభ్యర్థి గౌరు చరిత ఓర్వకల్లు మండలంలొ ప్రచారం నిర్వహించారు. గ్రామాల్లో సమస్యలు అడిగి తెలుసుకుని కూటమిని గెలిపించాలని కోరారు.

కూటమితోనే రామరాజ్యం : ల్యాండ్ టైటిలింగ్ చట్టం ద్వారా ప్రజల ఆస్తులు కాజేసే ప్రమాదం ఉందని గుంటూరు లోక్‌సభ కూటమి అభ్యర్థి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ అన్నారు. గుంటూరు జిల్లా తెనాలి మండలం కొలకలూరులో ఆయన ప్రచారం నిర్వహించి రైతులు, మహిళలతో మాట్లాడారు. రామరాజ్యం కావాలంటే కూటమిని గెలిపించాలని బాపట్ల జిల్లా పర్చూరు కూటమి అభ్యర్థి ఏలూరి సాంబశివరావు అన్నారు. నియోజకవర్గంలోని యద్దనపూడిలో ప్రచారం నిర్వహించి తెలుగుదేశం సూపర్‌ సిక్స్ పథకాలు ప్రజలకు వివరించారు.

కూటమి గెలుపుతోనే రాష్ట్ర భవిష్యత్తు : కృష్ణాజిల్లా పెనమలూరులో కూటమి అభ్యర్థి బోడె ప్రసాద్‌తో కలిసి ఎన్టీఆర్ కుమారుడు నందమూరి రామకృష్ణ ప్రచారం చేశారు. రాష్ట్ర భవిష్యత్తు బాగుండాలి అంటే కూటమిని గెలిపించాలని రామకృష్ణ కోరారు. విజయవాడ తూర్పు నియోజక వర్గంలోని 9వ డివిజన్‌లో కూటమి అభ్యర్థి గద్దె రామ్మోహన్‌ సతీమణి గద్దె అనురాధ, కుమారుడు క్రాంతి కుమార్‌ ప్రచారం నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్యేగా గద్దె రామ్మోహన్‌ను, ఎంపీగా కేశినేని శివనాథ్‌ను గెలిపించాలని కోరారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ నియోజకవర్గం కంచికచర్ల మండలంలో కూటమి అభ్యర్థి తంగిరాల సౌమ్య ప్రచారం చేశారు. కూటమి అధికారంలోకి రాగానే జనం కష్టాలు తీరుతాయని సౌమ్య భరోసానిచ్చారు.

ఐదేళ్లుగా రాష్ట్రం ఏ మాత్రం అభివృద్ధి చెందింది : ఏలూరు జిల్లా ద్వారకా తిరుమల మండలంలో రాజమహేంద్రవరం పార్లమెంటు కూటమి అభ్యర్థి పురందేశ్వరి తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోపాలపురం నియోజకవర్గ కూటమి అభ్యర్థి మద్దిపాటి వెంకటరాజు ప్రచారం నిర్వహించారు. ఐదు సంవత్సరాలుగా రాష్ట్రం ఏ మాత్రం అభివృద్ధి చెందలేదని పంచాయతీ నిధులను జగన్‌ దారి మళ్లించారని పురందేశ్వరి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కోనసీమ జిల్లా కొత్తపేట నియోజకవర్గ కూటమి అభ్యర్థి బండారు సత్యానందరావు రావులపాలెం మండలంలో ప్రచారం చేశారు. కూటమి గెలిపించి రాష్ట్రాభివృద్ధికి కృషి చేయాలని సత్యానందరావు కోరారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకు నియోజకవర్గ వైసీపీ అభ్యర్థి వెంకట నాగేశ్వరరావు, నరసాపురం పార్లమెంటు అభ్యర్థి ఉమాబాల అత్తిలి మండలంలో ప్రచారం నిర్వహించారు.

రాష్ట్రం తీవ్ర అన్యాయానికి గురైంది : విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలి నియోజకవర్గ కూటమి అభ్యర్థి బేబి నాయన రామభద్రాపురం మండలంలో ప్రచారం చేశారు. కూటమి మేనిఫెస్టోపై ఓటర్లకు అవగాహన కల్పించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా పాతపట్నం నియోజకవర్గంలో కూటమి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి మామిడి గోవిందరావు, ఎంపీ అభ్యర్థి రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రచారం నిర్వహించారు. వైసీపీ ప్రభుత్వ పాలనలో రాష్ట్రం తీవ్ర అన్యాయానికి గురైందని రామ్మోహన్‌ నాయుడు అన్నారు.

వైసీపీ నుంచి టీడీపీలోకి వలసల పర్వం : విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలి నియోజకవర్గం కొండ కింగువ గ్రామానికి చెందిన 100 కుటుంబాలు తెలుగుదేశంలో చేరాయి. కూటమి అభ్యర్థి బేబి నాయన కండువాలు కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. బాపట్ల జిల్లా అద్దంకి నియోజకవర్గం ముప్పవం గ్రామానికి చెందిన 20 వైసీపీ కుటుంబాలు కూటమి అభ్యర్థి గొట్టిపాటి రవికుమార్‌ సమక్షంలో తెలుగుదేశం తీర్థం పుచ్చుకున్నాయి. అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు నియోజకవర్గం ప్రసన్నాయపల్లి పంచాయతీకి చెందిన 300 కుటుంబాలు వైసీపీను వీడి తెలుగుదేశంలో చేరాయి. వారికి పరిటాల సునీత కండువాలు కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు.

