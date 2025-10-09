ఏపీలో భారీగా అఖిల భారత సర్వీసు అధికారులు బదిలీ
రాష్ట్రంలో భారీగా అఖిల భారత సర్వీసు అధికారులు బదిలీ - 31 మంది అఖిల భారత సర్వీసు అధికారులను బదిలీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 5:34 PM IST|
Updated : October 9, 2025 at 7:40 PM IST
All India Service Officers Transfer in Andhra Pradesh: రాష్ట్రంలో మరోసారి పెద్దఎత్తున భారీగా అఖిల భారత సర్వీసు అధికారులు బదిలీలు జరిగాయి. 31 మంది అఖిల భారత సర్వీసు అధికారులను బదిలీ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. ఏపీఎస్పీడీసీఎల్(APSPDCL) సీఎండీగా శివశంకర్ లోతేటిని నియమించారు. సీసీఎల్ఏ కార్యదర్శిగా జేవీ మురళిని నియమించగా లెథర్ ఇండస్ట్రీస్ అభివృద్ధి కార్పొరేషన్ వైస్ఛైర్మన్, ఎండీగా ప్రసన్న వెంకటేశ్కు బాధ్యతలు అప్పగించారు. కుటుంబ సంక్షేమశాఖ డైరెక్టర్గా చక్రధర్బాబును నియమించింది. వ్యవసాయశాఖ డైరెక్టర్గా మనజీర్ జిలానీకి బాధ్యతలు అప్పగించింది.
ఏపీపీఎస్సీ సెక్రటరీగా రవిసుభాష్ను నియమించారు. పౌరసరఫరాలశాఖ వైస్ ఛైర్మన్గా ఎస్.ఢిల్లీరావును నియమించారు. ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్గా పి.రంజిత్బాషాకు బాధ్యతలు అప్పగించారు. హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ వైస్ సీఎండీగా అరుణ్బాబును నియమించారు. సీసీఎల్ఏ సెక్రటరీగా జేవీ మురళిని జాయింట్ సెక్రటరీగా టీఎస్ చేతన్కు బాధ్యతలు అప్పగించారు. రాష్ట్ర గిడ్డంగుల సంస్థ వైస్ఛైర్మన్గా బీ నవ్యను నియమించారు. ఎయిర్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎండీగా ప్రవీణ్ ఆదిత్యకు బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఐ అండ్ పీఆర్ డైరెక్టర్గా కేఎస్ విశ్వనాథన్, పౌరసరఫరాలశాఖ డైరెక్టర్గా గోవిందరావును నియమించారు.
ఏపీ ఎస్సీ కమిషన్ సెక్రటరీగా ఎస్ చిన్నరాముడుకు బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఏపీ ట్రాన్స్కో జేఎండీగా జీ సూర్యసాయి ప్రవీణ్ చంద్ను నియమించారు. బాపట్ల జాయింట్ కలెక్టర్గా ఎస్ఎస్ భావనకు బాధ్యతలు అప్పగించారు. సాంఘిక సంక్షేమశాఖ డిప్యూటీ సెక్రటరీగా సీ విష్ణుచరణ్, వైద్యారోగ్యశాఖ డిప్యూటీ సెక్రటరీగా ఎస్.ఎస్.శోభిక, ఏపీ మారిటైం బోర్డు సీఈవోగా అభిషేక్ కుమార్ను నియమించారు. నంద్యాల జాయింట్ కలెక్టర్గా కొల్లాబత్తుల కార్తీక్కు బాధ్యలు అప్పగించారు. పరిశ్రమలశాఖ డైరెక్టర్గా శుభమ్ బన్సల్ను, ఏలూరు జాయింట్ కలెక్టర్గా అభిషేక్ గౌడను, కర్నూలు జాయింట్ కలెక్టర్గా నూరుల్ను, రాజమహేంద్రవరం మున్సిపల్ కమిషనర్గా రాహుల్ మీనాను నియమించారు.
కాకినాడ జాయింట్ కలెక్టర్గా అపూర్వ భరత్కు బాధ్యతలు అప్పగించారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్గా మౌర్యా భరద్వాజ్ను నియమించారు. గృహనిర్మాణశాఖ డిప్యూటీ సెక్రటరీగా సహదిత్ వెంకట్ త్రివినాగ్ను నియమించారు. ఏపీ డెయిరీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ప్రత్యేక అధికారిగా కొమ్మిశెట్టి మురళీధర్కు బాధ్యతలు అప్పగించారు. లెథర్ ఇండస్ట్రీస్ అభివృద్ధి కార్పొరేషన్ వైస్ఛైర్మన్, ఎండీగా ప్రసన్న వెంకటేశ్ను నియమించారు. స్టెప్ కమిషనర్గా ఎస్.భరణికి, అల్లూరి జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్గా తిరుమణి శ్రీపూజకు బాధ్యతలు అప్పగించారు.