ETV Bharat / state

చిట్‌ఫండ్స్‌ చట్టాలు సవరించాలి - అఖిల భారత సమ్మేళనంలో మార్గదర్శి ఎండీ ప్రతిపాదన

బెంగళూరులో అఖిల భారత చిట్‌ఫండ్స్‌ సమ్మేళనం - 1982 చిట్‌ఫండ్స్‌ చట్టాన్ని సరళీకరించడానికి పలు ప్రతిపాదనలు చేసిన ఎండీ శైలజా కిరణ్

All_India_Chit_Funds_Summit
All_India_Chit_Funds_Summit (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 8:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

All India Chit Funds Summit 2025 in Bengaluru‌: చట్టాల సరళీకరణతోనే చిట్‌ఫండ్స్‌ వ్యవస్థకు జవజీవాలు వస్తాయని మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్స్‌ ఎండీ శైలజా కిరణ్ అన్నారు. చిట్స్‌ను ఆధునిక తరానికి అనువుగా మలచాలని సూచించారు. బెంగళూరులో అఖిల భారత చిట్‌ఫండ్స్‌ సమ్మేళనం వేదికగా 1982 చిట్‌ఫండ్స్‌ చట్టాన్ని సరళీకరించడానికి పలు ప్రతిపాదనలు చేశారు. శైలజా కిరణ్‌ ప్రతిపాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని కర్ణాటక అధికారులు తెలిపారు.

భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు పునాది వంటి చిట్‌ఫండ్స్‌ను ఆధునిక తరానికి అనువుగా మలచడం అనివార్యమని మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్స్‌ ఎండీ శైలజా కిరణ్‌ ఉద్ఘాటించారు. బెంగళూరులో కర్ణాటక చిట్‌స్టర్స్‌ సమాఖ్య నేతృత్వంలో శనివారం నిర్వహించిన అఖిల భారత చిట్‌ఫండ్స్‌ సమ్మేళనానికి ఆమె ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. చిట్‌ఫండ్స్‌ సంస్థలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యవస్థాగత సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు 1982 చిట్‌ఫండ్స్‌ చట్టాన్ని సరళీకరించాలంటూ 3 కీలక సరవణలను ప్రతిపాదించారు. చిట్‌ఫండ్స్‌పై విధిస్తున్న 18 శాతం జీఎస్టీకి పూర్తిగా మినహాయింపు ఇవ్వాలని కాదంటే కనీసం 5 శాతానికి తగ్గించాలని శైలజా కిరణ్‌ కోరారు.

1982 చిట్‌ఫండ్స్‌ చట్టంలోని సెక్షన్ 16 ప్రకారం చిట్ డ్రాకు కనీసం ఇద్దరు చందాదారుల హాజరు తప్పనిసరి అనే నిబంధన ఉందని దీన్ని మార్చి ఆన్‌లైన్‌లోనే సురక్షితంగా వేలం వేసే అవకాశం కల్పిస్తే చిట్‌ఫండ్స్‌ సంస్థలతోపాటు చందాదారులపై ఒత్తిడి తగ్గుతుందని శైలజా కిరణ్‌ అన్నారు. సెక్యూరిటీ డిపాజిట్‌ విడుదల సమయంలోనూ చందాదారులందరి క్లెయిమ్‌లు పూర్తైన తర్వాతే రిజిస్ట్రార్‌ ఆమోదిస్తున్నారని ఒక్క చందాదారు క్లెయిమ్‌ చేయకపోయినా ఈ డిపాజిట్లు నిలిచిపోయి ప్రక్రియ మొత్తం ఆగిపోతోందని చెప్పారు.

'క్లెయిమ్‌ కాని చందాదారుడి ఖాతాను మినహాయించి మిగిలిన ప్రక్రియను కొనసాగించేలా నిబంధనను సవరించాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫైలింగ్‌ గడువును 3 నెలలకే పరిమితం చేయకుండా 6 నెలలకు పొడిగించాలి. బ్యాంకులు, ఎన్‌బీఎఫ్‌సీలపై జీఎస్టీ లేనప్పుడు చిట్‌ఫండ్స్‌పై మాత్రం 18 శాతం జీఎస్టీ ఎందుకు విధించాలి. అధికారులు జోక్యం చేసుకొని జీఎస్టీని హేతుబద్ధీకరించాలి.'- శైలజా కిరణ్‌, మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్స్‌ ఎండీ

మరింత బలోపేతం చేయాలి: శైలజా కిరణ్‌ సూచనలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని కర్ణాటక సహకార శాఖ కార్యదర్శి ఎస్​బీ.శెట్టణ్ణనవర్‌ చెప్పారు. చిట్‌ఫండ్స్‌ సంస్థలన్నీ ఐకమత్యంతో సమస్యలుపరిష్కరించుకుంటూ ఈ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయాలని మైసూరు సేల్స్‌ చిట్‌ఫండ్స్‌ ఎండీ మనోజ్‌కుమార్ పిలుపునిచ్చారు. ఈ సమ్మేళనంలో ప్రధానమంత్రి ఆర్థిక సలహామండలి సభ్యులు డాక్టర్‌ శామికా రవి కర్ణాటక రాష్ట్ర సహకార సంస్థల రిజిస్ట్రార్‌ టీహెచ్​ఎం.కుమార్‌ సహా పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.

'శైలజా కిరణ్‌ ప్రస్తావించినట్లుగా చిట్‌ఫండ్స్‌ పరిశ్రమపై ప్రజల్లో అనేక అపోహలున్నాయి. మా శాఖ తరఫున ప్రచార కార్యక్రమాలు చేపట్టి కనీసం కర్ణాటకలోనైనా చిట్‌ఫండ్స్‌పై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తాం. శైలజా కిరణ్‌ చెప్పినట్లుగా చిట్‌ఫండ్స్‌ చట్టాలు, నిబంధనల్లో సారూప్యత తెచ్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి సమస్య పరిష్కారానికి నా వంతు కృషి చేస్తా.'- ఎస్​బీ. శెట్టణ్ణనవర్‌, కర్ణాటక సహకార శాఖ కార్యదర్శి

'మేమందరం ఐకమత్యంతో పనిచేసి చిట్‌ఫండ్స్‌ రంగంలో అవసరమైన సంస్కరణలు తీసుకురావాలనే సంకల్పంతో ఉన్నాం. ఓ నమ్మకమైన, బలమైన రంగంగా దీన్ని డిజిటల్‌ దిశగా తీసుకెళ్తాం. శైలజా కిరణ్‌ సూచించినట్లుగా ఈ రంగాన్ని డిజిటల్‌ వైపు నడిపించి ప్రతి ఒక్కరూ వారి చిట్ వివరాలను ఫోన్ల ద్వారా తెలుసుకునే వెసులుబాటు కల్పిద్దాం.'- మనోజ్‌ కుమార్‌, మైసూరు సేల్స్‌ చిట్‌ఫండ్స్‌ ఎండీ

దక్షిణాది శక్తిమంతుల జాబితా - మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్​కు చోటు

మార్గదర్శి 124వ బ్రాంచ్​ ప్రారంభం- బెంగళూరులో మరో కొత్త శాఖ

For All Latest Updates

TAGGED:

MARGADARSI MD SAILAJA KIRONMARGADARSIALL INDIA CHIT FUNDS SUMMIT 2025CHIT FUNDS SUMMIT IN BENGALURU‌ALL INDIA CHIT FUNDS SUMMIT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.