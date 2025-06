ETV Bharat / state

కేసు విషయమై హైదరాబాద్​కు - రోడ్డు ప్రమాదంలో ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ మృతి - SI DIED IN ROAD ACCIDENT

Published : June 26, 2025 at 10:48 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

SI and Constable Died in Road Accident at Kodad: గుర్తుతెలియని వాహనాన్ని వెనక నుంచి కారు ఢీ కొట్టడంతో అందులో ఉన్న ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ మృతి చెందారు. ఈ విషాదకరమైన ఘటన తెలంగాణలోని సూర్యాపేట జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు పోలీసుల మృతిపై హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

కేసు విషయమై హైదరాబాద్​కు: వివరాల్లోకి వెళ్తే సూర్యాపేట జిల్లాలోని కోదాడ పట్టణ బైపాస్​లోని దుర్గాపురం స్టేజి వద్ద గురువారం (25-06-2025) తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఎస్ఐతో సహా కానిస్టేబుల్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో ఇద్దరు పోలీసులకు తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని డా. బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఆలమూరు ఎస్సై అశోక్ నలుగురు సిబ్బందితో కలిసి ఓ కేసు విషయమై బుధవారం అర్ధరాత్రి హైదరాబాద్​కు బయలుదేరారు.

ఈ క్రమంలో కోదాడ వద్దకు రాగానే వీరు ప్రయాణిస్తున్న కారు ఆగి ఉన్న లారీని ఢీ కొట్టింది. కారు నుజ్జునుజ్జు కావడంతో అందులో ప్రయాణిస్తున్న ఎస్సై అశోక్, కానిస్టేబుల్ స్వామి అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో ఇద్దరు సిబ్బందికి తీవ్ర గాయాలు కావడంతో కోదాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని క్షతగాత్రులను కోదాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులు సీపీఆర్ చేసినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది.