ETV Bharat / state

సందడిగా అలయ్​ బలయ్​ కార్యక్రమం - పాల్గొన్న ప్రముఖులు

నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్​ మైదానంలో అలయ్​ బలయ్​ కార్యక్రమం - పాల్గొన్న ప్రముఖులు - మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, మాజీ సీజేఐ జస్టిస్​ ఎన్వీ రమణ, నాగార్జున వంటి ప్రముఖుల హాజరు

Alai Balai Program in Hyderabad
Alai Balai Program in Hyderabad (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 3, 2025 at 12:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Alai Balai Program in Hyderabad : హైదరాబాద్​లోని నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్​ మైదానంలో అలయ్​ బలయ్​ సందడిగా సాగుతోంది. మాజీ గవర్నర్​ బండారు దత్తాత్రేయ కుమార్తె విజయలక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఈ వేడుకలో మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, మాజీ సీజేఐ జస్టిస్​ ఎన్వీ రమణ, తెలంగాణ గవర్నర్​ జిష్ణుదేవ్​ వర్మ, మాజీ గవర్నర్​ విద్యాసాగర్​రావు, మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్​ రెడ్డి, నారాయణ, వీహెచ్​, కోదండరామ్​, మందకృష్ణ, సుజనాచౌదరి, రఘునందన్​రావు పాల్గొన్నారు. అలాగే సినీనటులు నాగార్జున, బ్రహ్మానందం కూడా హాజరయ్యారు. రాష్ట్ర సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, ఆహార అలవాట్లు చాటిచెప్పేలా అలయ్​ బలయ్​ కార్యక్రమం సాగుతోంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

ALAI BALAI PROGRAMALAI BALAIBANDARU DATTATREYA ALAI BALAIఅలయ్​ బలయ్​ కార్యక్రమంALAI BALAI PROGRAM IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పండగొచ్చిందంటే ఎటు చూసినా పూల వ్యర్థాలే! - ఎరువుల తయారీతో సమస్యకు చెక్

మహిళ రూపంలో గణేశుడు- వాహనంగా గాడిద- 'చౌసట్ యోగినీ' గురించి తెలుసా?

Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Episode: 'ఫస్ట్​ లవ్​' గురించి తనూజ ఓపెన్​ - కెప్టెన్సీ కంటెండర్‌షిప్​ గెలుచుకున్న కల్యాణ్​!

ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులు కావాలా? అయితే ఖమ్మం సేంద్రీయ మార్కెట్​కు వెళ్లండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.