సందడిగా అలయ్ బలయ్ కార్యక్రమం - పాల్గొన్న ప్రముఖులు
నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ మైదానంలో అలయ్ బలయ్ కార్యక్రమం - పాల్గొన్న ప్రముఖులు - మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, మాజీ సీజేఐ జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ, నాగార్జున వంటి ప్రముఖుల హాజరు
Published : October 3, 2025 at 12:54 PM IST
Alai Balai Program in Hyderabad : హైదరాబాద్లోని నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ మైదానంలో అలయ్ బలయ్ సందడిగా సాగుతోంది. మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ కుమార్తె విజయలక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఈ వేడుకలో మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, మాజీ సీజేఐ జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ, తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ, మాజీ గవర్నర్ విద్యాసాగర్రావు, మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, నారాయణ, వీహెచ్, కోదండరామ్, మందకృష్ణ, సుజనాచౌదరి, రఘునందన్రావు పాల్గొన్నారు. అలాగే సినీనటులు నాగార్జున, బ్రహ్మానందం కూడా హాజరయ్యారు. రాష్ట్ర సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, ఆహార అలవాట్లు చాటిచెప్పేలా అలయ్ బలయ్ కార్యక్రమం సాగుతోంది.