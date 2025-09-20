“అక్షర ఆంధ్ర” - నిరక్షరాస్యత నిర్మూలనకు సమగ్ర కార్యాచరణ
మూడు సంవత్సరాల్లో వంద శాతం అక్షరాస్యత లక్ష్యం - 100 గంటల ప్రత్యేక కోర్సులో విద్యతోపాటు జీవన నైపుణ్యాల బోధన
Ullas Akshara Andhra Program: ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో ‘అక్షర ఆంధ్ర’ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రారంభమైంది. మండలాల వారీగా వాలంటీర్లకు శిక్షణా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే అభ్యాసకులకు బోధన కోసం కావాల్సిన సామగ్రి తయారై మండల కేంద్రాలకు పంపించారు. అవనిగడ్డ, మొవ్వ, పెనమలూరు, గూడూరు, గుడ్లవల్లేరు, బాపులపాడు, ఉంగుటూరు మండలాల్లో వాలంటీర్ల శిక్షణ పూర్తయింది. ఈ దశలో వాలంటీర్లు ప్రాథమిక బోధనా పద్ధతులు నేర్చుకొని, వయోజనులకు పాఠాలు చెప్పడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.
జిల్లా స్థాయిలో నిర్వహించిన సర్వే ప్రకారం మొత్తం 73 వేల మంది నిరక్షరాస్యులు ఉన్నట్లు తేలింది. వీరికి విద్య అందించేందుకు సుమారు 7,300 మంది వాలంటీర్లను ఎంపిక చేశారు. ప్రతి పది మంది అభ్యాసకులకు ఒక వాలంటీరు ఉండేలా ప్రణాళిక రచించారు. ఉపాధి హామీ పథకంలో పనిచేసే క్షేత్ర సహాయకులు, మేట్లు పురుష అభ్యాసకులకు, పొదుపు సంఘాల్లో పనిచేసే వీవోఏలు మహిళలకు వాలంటీర్లుగా పని చేయాలని మండల కమిటీలు సూచించాయి. ఈ విధంగా స్థానిక వనరులను వినియోగిస్తూ అక్షరాస్యతను పెంచే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. ప్రతి మండలంలో ఎంపీడీవో కమిటీ ఛైర్మన్గా వ్యవహరించగా, ఎంఈవో, ఉపాధి హామీ ఏపీవో, వెలుగు ఏపీఎం, సీడీపీవో సభ్యులుగా ఉంటారు.
రాత్రి బడులు - ప్రత్యేక నిధులు: వయోజనుల్లో నిరక్షరాస్యతను తగ్గించి అక్షరాస్యతను పెంచడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం ‘అక్షర ఆంధ్ర’ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. నిరక్షరాస్యులను అక్షరాస్యులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు రాత్రి బడుల నిర్వహణకు ఉల్లాస్ నిధులు కేటాయించారు. వీటిలో కేంద్రం 60 శాతం, రాష్ట్రం 40 శాతం వాటాను భరిస్తుంది. రానున్న మూడేళ్లలో వయోజనులను నూరు శాతం అక్షరాస్యులుగా చేయడం ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యం.
పైలట్ ప్రాజెక్టు: ప్రారంభ దశలో ఉయ్యూరు మండలంలోని ఆకునూరు జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో పైలట్ ప్రాజెక్టును చేపట్టారు. వయోజన విద్యా శాఖ ఆధ్వర్యంలో 13 మంది అభ్యాసకులకు పది రోజుల్లో తెలుగు నేర్పించే ప్రత్యేక శిక్షణను నెల్లూరు నరసింహారావు అనే శిక్షకుడు అందించారు. ఆయన ప్రత్యేక మాడ్యూల్ రూపొందించి నిరక్షరాస్యులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా పాఠ్యాంశాలను బోధించారు. పైలట్ ప్రాజెక్టు విజయవంతం కావడంతో ఇప్పుడు అన్ని మండలాల్లో విస్తృత స్థాయిలో అమలు చేస్తున్నారు.
కార్యక్రమం అమలు విధానం: ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతి వాలంటీరుకు పది మంది నిరక్షరాస్యులను కేటాయిస్తారు. మొత్తం 100 గంటల శిక్షణా ప్రణాళిక రూపొందించారు. అందులో
- వీడియోల రూపంలో బోధన - 15 గంటలు
- తరగతి గదిలో బోధన - 40 గంటలు
- సాధన కార్యక్రమాలు - 45 గంటలు
అభ్యాసకుల అవసరాలను అనుసరించి ఉదయం లేదా రాత్రి తరగతులను ఏర్పాటు చేస్తారు. పాఠశాల విద్యతోపాటు బ్యాంకింగ్, రవాణా, వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం, పోషకాహారం, పిల్లల సంరక్షణ, ఆర్థిక అక్షరాస్యత వంటి అంశాలను కూడా బోధిస్తారు. అంతేకాకుండా, వయోజన మహిళలకు టైలరింగ్, ఆహార శుద్ధి, చిన్న స్థాయి వ్యాపారాల నిర్వహణ వంటి నైపుణ్యాలను అందిస్తారు. దీని ద్వారా వారు ఆర్థికంగా స్వయం సమృద్ధిగా మారే అవకాశం ఉంటుంది.
విజయవంతానికి కృషి: ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి అధికారులు పలు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. వయోజన విద్యా శాఖ ఉపసంచాలకుడు హాజీ బేగ్ మాట్లాడుతూ, త్వరలో సూపర్వైజర్ల నియామకం జరుగుతుందని, రెండు మూడు రోజుల్లో అన్ని మండలాలకు బోధన సామాగ్రి చేరుతుందని తెలిపారు. వాలంటీర్ల శిక్షణ వేగవంతం అవుతోందని, దీని ఫలితంగా రాబోయే నెలల్లో పాజిటివ్ ఫలితాలు కనిపిస్తాయని చెప్పారు.
‘అక్షర ఆంధ్ర’ కార్యక్రమం కేవలం అక్షరాస్యత పెంపు కోసం మాత్రమే కాకుండా, వయోజనులకు సమాజంలో ఆత్మవిశ్వాసం కలిగించడానికి, జీవన నైపుణ్యాలు నేర్పించడానికి దోహదపడుతోంది. అదే విధంగా ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడంలోనూ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం విజయవంతమైతే కృష్ణా జిల్లా మాత్రమే కాకుండా, మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అక్షరాస్యతలో కొత్త దశను చేరుకుంటుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
