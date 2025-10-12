ETV Bharat / state

మార్కెట్​లోకి ఏఐ 'షూ'లు వచ్చాయోచ్ - ప్రత్యేకతలు అన్నీ ఇన్నీ కావు!

ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) టెక్నాలజీతో షూ తయారుచేసిన అజంతా - మొబైల్‌ యాప్‌తో అనుసంధానమై పని చేస్తున్న షూ - పరుగెత్తే దూరాన్ని సెన్సర్ల ద్వారా గుర్తింపు

October 12, 2025

Shoes With Artificial Intelligence Technology : ప్రస్తుతం కృత్రిమ మేధతో నడిచే సెల్‌ఫోన్‌లు, ఇయర్‌ బడ్స్, స్మార్ట్‌ వాచ్‌లు, రోబోలను చూస్తున్నాం. మార్కెట్‌లోకి కొత్తగా ఏఐ టెక్నాలజీతో రూపొందిన షూలు కూడా వచ్చేశాయి. ఇవి కేవలం ఫిట్‌నెస్‌ కోసమే కాదు, మనల్ని సురక్షితంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇవి మొబైల్‌ యాప్‌తో కనెక్ట్​ అయ్యి ఉంటాయి. పాదాలను కదిలించే తీరును అనుసరించి, అవసరమైన మేరకు సాయం చేస్తాయి. ఆహ్లాదాన్ని కూడా కలిగిస్తాయి.

వీటి ప్రత్యేకతలు ఇలా ఉన్నాయి..

  • సమయం కేలరీల ఖర్చు : ఈ బూట్లు ఓ వ్యక్తి నడిచే లేదా పరుగెత్తే దూరాన్ని సెన్సర్ల సాయంతో గుర్తిస్తాయి. ఎంత సమయం శారీరక శ్రమ చేశారు? ఎన్ని క్యాలరీలు బర్న్​ అయ్యాయనే విషయాన్ని తెలియజేస్తాయి.
  • కెమెరాతో చిత్రాలు : ఇంపాక్ట్‌ యాప్‌ ద్వారా మీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కెమెరాను బూట్ల సాయంతో ఆపరేట్‌ చేసే అవకాశం ఉంది. ఎడమ కాలిని 80 నుంచి 90 డిగ్రీల మధ్యలో ముందు వైపునకు వంచి, రెండుసార్లు కిందకు తిప్పితే కెమెరా ఆన్​ అవుతుంది. మళ్లీ అలాగే రెండుసార్లు టచ్‌ చేస్తే చేతితో తాకకుండానే ఫొటోలు కూడా తీస్తుంది.
  • ఆపదలో : రన్నింగ్​ చేస్తున్న క్రమంలో ఏదైనా ఇబ్బంది తలెత్తి పడిపోతే, ఎస్‌వోఎస్‌ (అత్యవసరం) కాల్‌ పోయేలా ఫోన్‌లో పలు సూచనలు చేస్తుంది. 20 సెకన్లలో సదరు వ్యక్తి స్పందించని పక్షంలో దగ్గర్లోని పోలీస్‌స్టేషన్‌ లేదా ఎంచుకున్న సన్నిహితులకు మీరు ఉన్న లొకేషన్‌ను వెంటనే షేర్‌ చేస్తుంది.
  • కుడి కాలితో పాటలు : బూట్లు ఫోన్‌తో అనుసంధానమై ఉండటంతో కుడి కాలిని 60 నుంచి 70 డిగ్రీల కోణంలో ఉంచి ఒకసారి భూమిపై టచ్‌ చేస్తే మీకు నచ్చిన పాటలు వినేలా ఆధునికత సెట్​ చేశారు.
  • ఫ్లాష్‌ లైట్‌ : షూలో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ లైట్లు ఉంటాయి. రాత్రిపూట నడుస్తున్నప్పుడు, తక్కువ వెలుతురు (చీకటి) ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఉన్నప్పుడు అవి వాటికవే ఆన్​ అయి వెలుగుతాయి.
  • ఛార్జింగ్‌తో : ఏఐ షూలను ఒక సారి ఛార్జింగ్‌ చేస్తే దాదాపు రెండు, మూడు రోజుల వరకు వస్తుంది. వీటి ఖరీదు రూ.10 నుంచి 12 వేల వరకు ఉందని, ఫోన్‌లోని ఇంపాక్ట్‌ యాప్‌ ద్వారా వీటిని నియంత్రించవచ్చని, త్వరలో ఇంకొన్ని సాంకేతికతలు ఇందులో జత చేస్తామని అజంతా కంపెనీకి చెందిన మేనేజింగ్​ డైరెక్టర్​ సంగిక్‌ బానిక్‌ తెలిపారు.

కొత్తదనంతో ఏఐ షూ : ఈ మధ్య జనాలకు ఆరోగ్యంపై అవగాహన ఎక్కువై జిమ్, పార్కుల్లో శారీరక శ్రమ చేస్తున్నారు. లేదంటే యోగా సెంటర్లకు వెళ్తున్నారు. దీంతో స్పోర్ట్ షూకు పెద్ద స్థాయిలో డిమాండ్ ఏర్పడింది. ఖర్చుకు వెనకాడకుండా కంఫర్ట్, డ్యూరబిలిటీకి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ నేషనల్​, ఇంటర్​నేషనల్​ బ్రాండ్​ షూ కొంటున్నారు. ఈ మార్కెట్​ను దృష్టిలో పెట్టుకొని అజంతా కంపెనీ మరింత కొత్తదనంతో ఏఐ షూను తయారు చేసి మార్కెట్​లోకి తీసుకువచ్చింది. వినియోగదారుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ఇలా జరిగితే అన్ని కంపెనీలు ఏఐ షూను తయారుచేయడంలో నిమగ్నమవుతాయనడంలో సందేహం లేదు.

