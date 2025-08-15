Airports Authority of India fill 32 Senior Assistant Posts: నిరుద్యోగులకు ఎయిర్ పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఏఏఐ) గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. 32 సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనుంది. సీనియర్ అసిస్టెంట్ (ఎస్ఏ)-ఎలక్ట్రానిక్స్-21, ఎస్ఏ (అకౌంట్స్)-10, ఎస్ఏ-అఫిషియల్ లాంగ్వేజ్-1 విభాగాలలో ఖాళీలు ఉన్నాయి.
అర్హతలు ఇవే:
ఎస్ఏ (ఎలక్ట్రానిక్స్): ఎలక్ట్రానిక్స్/ టెలికమ్యూనికేషన్/ రేడియో ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా. సంబంధిత రంగంలో 2 ఏళ్ల ఉద్యోగ అనుభవం ఉండాలి.
ఎస్ఏ (అకౌంట్స్): బీకాం, ఎంఎస్-ఆఫీస్ పరిజ్ఞానం. సంబంధిత రంగంలో 2 ఏళ్ల అనుభవం ఉండాలి. ఈ 2 పోస్టులకూ ఎంఎస్-ఆఫీస్ కంప్యూటర్ లిటరసీ టెస్ట్ ఉంటుంది. కాల వ్యవధి 2 గంటలు.
ఎస్ఏ (అఫిషియల్ లాంగ్వేజ్): హిందీలో మాస్టర్స్, డిగ్రీ స్థాయిలో ఇంగ్లిష్ ఒక సబ్జెక్టుగా చదివి ఉండాలి / ఇంగ్లిష్లో మాస్టర్స్ చేసి డిగ్రీ స్థాయిలో హిందీ ఒక సబ్జెక్టుగా చదివి ఉండాలి. లేదా ఏదైనా సబ్జెక్టులో మాస్టర్స్ చేసి డిగ్రీ స్థాయిలో హిందీ, ఇంగ్లిష్ చదివి ఉండాలి. ఎంఎస్-ఆఫీస్ పరిజ్ఞానం, 2 ఏళ్ల అనుభవం ఉండాలి.
వయసు పరిమితి: 01.07.2025 నాటికి 30 సంవత్సరాలు మించి ఉండకూడదు. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీ (ఎన్సీఎల్), మాజీ సైనికోద్యోగులకు 3 ఏళ్లు సడలింపు ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు: రూ.1000. ఎస్సీ, ఎస్టీ, మాజీ సైనికోద్యోగులు, ఏఏఐలో ఏడాది అప్రెంటిస్షిప్ చేసినవారికి ఫీజు లేదు.
ఎంపిక: అభ్యర్థులను కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు. ప్రశ్న పత్రం 100 మార్కులకు ఉంటుంది. వ్యవధి 2 గంటలు. నెగటివ్ మార్కులు ఉండవు.
సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫైనాన్స్ పోస్టులకు 70 శాతం ప్రశ్నలు విద్యార్హతలకు సంబంధించిన సబ్జెక్టుల నుంచి ఇస్తారు. జనరల్ నాలెడ్జ్, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్, జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్, ఇంగ్లిష్ల నుంచి 30 శాతం ప్రశ్నలు అడుగుతారు. సీనియర్ అసిస్టెంట్ (అఫిషియల్ లాంగ్వేజ్ 50 శాతం సబ్జెక్టు సంబంధిత ప్రశ్నలు, మరో 50 శాతం ప్రశ్నలు జనరల్ నాలెడ్జ్, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్, జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్, ఇంగ్లిష్ల నుంచి ఇస్తారు.
రాత పరీక్షలో జనరల్ అభ్యర్థులు 50 శాతం, ప్రత్యేక వర్గాలకు చెందినవారు 40 శాతం కనీస అర్హత మార్కులు సాధించాలి. కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షలో ప్రతిభ చూపినవారిని కంప్యూటర్ లిటరసీ టెస్ట్ (ఎంఎస్-ఆఫీస్)కు ఎంపిక చేస్తారు. దీని వ్యవధి 2 గంటలు. ఈ 2 పరీక్షల్లోనూ అర్హత సాధించినవారిని శిక్షణకు తీసుకుని, నెలకు రూ.25,000 స్టైపెండ్ చెల్లిస్తారు.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 26.08.2025
వెబ్సైట్: http://www.aai.aero/
నాగార్జునసాగర్ వద్ద విమానాశ్రయం - పల్నాడు యువతకు ఇక పండగే!
బ్యాంకు ఉద్యోగాలకు వరుస నోటిఫికేషన్లు - సిద్ధమవుతున్న యువతరం