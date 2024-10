ETV Bharat / state

మంగళగిరి ఎయిమ్స్​లో మెరుగైన వైద్య సేవలు ​- అతి తక్కువ ఖర్చుతో చికిత్స - Mangalagiri AIIMS

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

AIIMS Provides Free Treatment to Patients in Mangalagiri : సుమారు ఐదేళ్ల కిందట గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో పురుడు పోసుకున్న ఆలిండియా ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ మెడికల్‌ సైన్సెస్‌ (AIIMS) ఇప్పటిదాకా 19.32 లక్షల మంది ఓపీడీలకు (పొరుగు సేవల రోగులు) సేవలందించింది. నిష్ణాతులైన వైద్య బృందం (Medical team), పారా మెడికల్‌ సిబ్బంది ఉండడంతో రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి రోగులు ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ దాదాపుగా అన్ని వైద్యసేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. బోధన, శిక్షణ, పరిశోధనలే ప్రామాణికంగా ఉండే ఎయిమ్స్‌(AIIMS) నాణ్యమైన వైద్యసేవలకు ప్రసిద్ధి. వీటితోపాటు రక్త పరీక్షలు, ఎక్స్‌రేలు ఇలా ప్రతీదీ రోగులకు ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. అత్యంత ఖరీదైన మూత్రపిండ మార్పిడి శస్త్రచికిత్సను ఉచితంగానే చేస్తున్నారు. ప్రైవేటు, కార్పొరేట్‌ ఆసుపత్రుల్లో రూ. లక్షలు వెచ్చించినా అసలు రోగ నిర్ధారణే కానివారు ఇక్కడి కొచ్చి వైద్యం చేయించుకున్న ఉదంతాలు ఎన్నో.

