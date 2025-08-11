ETV Bharat / state

కిడ్నీ వ్యాధుల చికిత్సలో ఏఐఎన్‌యూ అగ్రగామిగా నిలుస్తుంది : ఏఐజీ ఛైర్మన్ డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి - AINU HOSPITAL IN BANJARA HILLS

పుల్లెల గోపీచంద్‌, సీపీ సీవీ ఆనంద్​తో కలిసి ఏఐఎన్​యూ ఆస్పత్రిని ప్రారంభించిన డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి - వైద్య‌ప‌ర‌మైన విజ‌యాలు సాధించే సంస్కృతిని నెల‌కొల్పుతున్నామన్న ఏఐఎన్​యూ ఎండీ మల్లిఖార్జున

AINU Hospital in Banjara Hills
Asian Institute of Nephrology and Urology Hospital in Banjara Hills (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2025 at 8:02 PM IST

3 Min Read

AINU Hospital in Banjara Hills : యూరో-నెఫ్రో చికిత్స‌ల‌పై దృష్టిపెట్టిన భార‌త‌దేశంలోనే అతిపెద్ద సింగిల్ స్పెషాలిటీ ఆస్ప‌త్రి చైన్ అయిన ఏషియ‌న్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాల‌జీ అండ్ యూరాల‌జీ (ఏఐఎన్‌యూ) హైద‌రాబాద్‌లోని బంజారాహిల్స్‌లో త‌న ప్ర‌ధాన ఆస్ప‌త్రిని ప్రారంభించి, స‌రికొత్త మైలురాయి దాటింది. ప్రపంచంలోనే కిడ్నీ వ్యాధులకు చికిత్స అందించటంలో ఏషియ‌న్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాల‌జీ అండ్ యూరాల‌జీ ఆస్పత్రి అగ్రగామిగా నిలుస్తుందని ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. బంజారాహిల్స్‌లో ఏఐఎన్‌యూ ఆస్పత్రి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి, బ్యాడ్మింటన్ కోచ్ పుల్లెల గోపీచంద్, హైదరాబాద్ సీపీ సీవీ ఆనంద్ సహా ఏఐఎన్‌యూ ఆస్పత్రి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ విశాల్ బాలీ, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మల్లిఖార్జున సహా పలువురు వైద్యులు పాల్గొన్నారు.

అతిపెద్ద కార్పొరేట్ ఆస్ప‌త్రిగా : 150 పడకలతో ఏఐఎన్‌యూ ఆస్పత్రిని ఏర్పాటు చేయగా అందులో 4 ఆపరేషన్ థియేటర్లు, 34 డయాలసిస్ బెడ్లు, సంక్లిష్టమైన యూరాలజీ, నెఫ్రాలజీ శస్త్రచికిత్సల కోసం అత్యాధునిక రోబోటిక్ టెక్నాలజీని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దీంతో దేశంలోనే సింగిల్ స్పెషాలిటీ ఆస్ప‌త్రుల‌లో ఇది అతిపెద్ద కార్పొరేట్ ఆస్ప‌త్రిగా నిలిచింది. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో మూత్ర సంబంధ వ్యాధులకు మెరుగైన చికిత్స అందించటంలో ఏఐఎన్‌యూ అగ్రగామిగా ఉంటుందని డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. భారత్ వంటి దేశాల్లో అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, ఊబకాయం వంటి సమస్యలతో ఆ తరహా వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.

కిడ్నీ వ్యాధుల చికిత్సలో ఏఐఎన్‌యూ అగ్రగామిగా నిలుస్తుంది : ఏఐజీ ఛైర్మన్ డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి (ETV)

ప్రోస్టేట్ ఎన్‌లార్జ్‌మెంట్ స‌మ‌స్య : ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో యూర‌లాజిక‌ల్ స‌మస్య‌లు పెరుగుతున్నాయి. వాటిలో భార‌త‌దేశం ముందుంది. అధిక ర‌క్త‌పోటు, మ‌ధుమేహం, ఊబ‌కాయంతో పాటు జీవితకాలం పెరుగుతుండ‌డంతో దీర్ఘ‌కాల కిడ్నీ వ్యాధి (సీకేడీ) ముప్పు భార‌తీయుల‌కు చాలా ఎక్కువ‌గా ఉంటోంది. దాంతో పాటు మూత్ర‌కోశ స‌మ‌స్య‌లు, కిడ్నీ వ్యాధులు, యూర‌లాజిక‌ల్ క్యాన్స‌ర్ లాంటి కేసులు ఎక్కువ‌వుతూ పురుషులు, మ‌హిళ‌లు, పిల్ల‌లు అంద‌రినీ ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. 60 ఏళ్లు దాటిన భార‌తీయ పురుషుల్లో 50 నుంచి 60 శాతం మందికి ప్రోస్టేట్ ఎన్‌లార్జ్‌మెంట్ స‌మ‌స్య ఉంటోంది. ప్రోస్టేట్ క్యాన్స‌ర్ ప్ర‌తియేటా 2.5 శాతం చొప్పున పెరుగుతోంది. దీంతో ఇది భార‌తీయ పురుషుల్లో రెండో అతిపెద్ద క్యాన్స‌ర్‌గా మారింది.

AINU Hospital in Banjara Hills
AINU ఆసుపత్రిని ప్రారంభిస్తున్న ఏఐజీ ఛైర్మన్​ డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి, చిత్రంలో ఎండీ మల్లిఖార్జున, సీపీ సీవీ ఆనంద్, మాజీ ఎంపీ సుబ్బిరామి రెడ్డి (ETV)

మ‌న దేశంలో ఐదేళ్ల‌లోపు పిల్ల‌ల మ‌ర‌ణాలు తగ్గాయి. కానీ మొత్తం పిల్ల‌ల మ‌ర‌ణాల్లో 9 శాతం పుట్టుక‌తోనే వ‌చ్చే పురుషాంగ స‌మ‌స్య‌ల వ‌ల్లే సంభ‌విస్తున్నాయి. 11 ల‌క్ష‌ల మంది పిల్ల‌ల‌కు సీకేడీ సమస్య ఉంటోంది. కిడ్నీ, మూత్ర‌నాళ సంబంధిత స‌మ‌స్య‌ల్లాంటివి మ‌న దేశంలో పిల్ల‌ల్లో సీకేడీకి ప్ర‌ధాన కార‌ణాల‌వుతున్నాయి. వీటివల్లే 69 శాతం కేసులు వ‌స్తున్నాయి. మ‌న దేశంలో ప్ర‌తియేటా 2.10 ల‌క్ష‌ల కొత్త కిడ్నీ వైఫ‌ల్య కేసులు గుర్తిస్తున్నారు.

ఈ సంద‌ర్భంగా ఏఐఎన్‌యూ ఛైర్మ‌న్, చీఫ్ క‌న్స‌ల్టెంట్ యూరాల‌జిస్ట్ డాక్ట‌ర్ సి. మ‌ల్లిఖార్జున మాట్లాడుతూ, యూరలాజిక‌ల్ స‌మ‌స్య‌లు ఉన్న రోగుల చికిత్స‌ను స‌మూలంగా మార్చ‌డంలో సాంకేతిక ఆవిష్క‌ర‌ణ‌లు కీల‌క‌పాత్ర పోషిస్తున్నాయని, రోబోటిక్ స‌ర్జ‌రీ, ఎండోస్కొపిక్, లాప్రోస్కొపిక్ స‌ర్జ‌రీలు, 3డి ఇమేజింగ్, ఏఐ వాడ‌కం లాంటివి యూరాల‌జీ రంగం రూపురేఖ‌లు మారుస్తున్నాయని తెలిపారు. శ‌స్త్రచికిత్స‌ల క‌చ్చిత‌త్వం, స‌మర్థ‌త వీటివ‌ల్ల మ‌రింత పెరిగిందన్న ఆయన యూరో-నెఫ్రో చికిత్స‌ల‌లో అత్యంత క‌చ్చిత‌త్వం, అత్యాధునిక టెక్నాల‌జీల‌తో రోగులు వేగంగా, సుర‌క్షితంగా, మ‌రింత స‌మ‌ర్థంగా కోలుకునేలా చేయ‌డంలో తమ 12 ఏళ్ల వార‌స‌త్వాన్ని ఏఐఎన్‌యూ బంజారాహిల్స్ ఆస్ప‌త్రి మ‌రింత ముందుకు తీసుకెళ్తుందని దీమా వ్యక్తం చేశారు. తాము సేవ చేసే వ‌ర్గాల ప్ర‌యోజ‌నం కోసం వైద్య విజ్ఞానాన్ని, ప‌రిశోధ‌న‌ను, ఆవిష్క‌ర‌ణ‌ల‌ను మ‌రింత ముందుకు తీసుకెళ్తూ, వైద్య‌ప‌ర‌మైన విజ‌యాలు సాధించే సంస్కృతిని నెల‌కొల్పుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

"ప్రపంచంలోనే కిడ్నీ వ్యాధులకు చికిత్స అందించటంలో ఏఐఎన్​యూ ఆస్పత్రి అగ్రగామిగా నిలుస్తుంది. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో మూత్ర సంబంధ వ్యాధులకు మెరుగైన చికిత్స అందించటంలో ఏఐఎన్​యూ ఉన్నత స్థానంలో ఉంటుంది. భారత్ వంటి దేశాల్లో అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, ఊబకాయం వంటి సమస్యలతో ఆ తరహా వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయి" - డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి , ఏఐజీ హస్పిటల్స్ ఛైర్మన్

రోబోటిక్ స‌ర్జ‌రీలో ముందంజ‌ : సింగిల్ స్పెషాలిటీ ఆస్ప‌త్రుల‌పైనే దృష్టిపెట్టిన‌ దేశంలోని ఏకైక ప్లాట్‌ఫాం అయిన ఏషియా హెల్త్‌కేర్ హోల్డింగ్స్ ఏషియ‌న్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాల‌జీ అండ్ యూరాల‌జీ (ఏఐఎన్‌యూ)ను నిర్వ‌హిస్తుంది. రోబోటిక్ స‌ర్జ‌రీలో ఏఐఎన్‌యూ ముందంజ‌లో ఉండ‌డంతో, అత్యాధునిక ప‌రిశోధ‌న‌లు, వైద్య శిక్ష‌ణ‌, కొత్త ఆవిష్క‌ర‌ణ‌లు చేసేందుకు క‌ట్టుబ‌డి, రోగుల‌కు అత్యాధునిక‌, క‌చ్చిత‌మైన‌, స‌మ‌గ్ర చికిత్స‌లు అందేలా చూస్తోంది.

ప్రతి నలుగురిలో ఒకరికి ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య : ఏఐజీ నిపుణులు

సరికొత్త రికార్డు సృష్టించిన హైదరాబాద్​ వైద్యులు.. రోగి కిడ్నీ నుంచి 10 కిలోల కణితి తొలగింపు

AINU Hospital in Banjara Hills : యూరో-నెఫ్రో చికిత్స‌ల‌పై దృష్టిపెట్టిన భార‌త‌దేశంలోనే అతిపెద్ద సింగిల్ స్పెషాలిటీ ఆస్ప‌త్రి చైన్ అయిన ఏషియ‌న్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాల‌జీ అండ్ యూరాల‌జీ (ఏఐఎన్‌యూ) హైద‌రాబాద్‌లోని బంజారాహిల్స్‌లో త‌న ప్ర‌ధాన ఆస్ప‌త్రిని ప్రారంభించి, స‌రికొత్త మైలురాయి దాటింది. ప్రపంచంలోనే కిడ్నీ వ్యాధులకు చికిత్స అందించటంలో ఏషియ‌న్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాల‌జీ అండ్ యూరాల‌జీ ఆస్పత్రి అగ్రగామిగా నిలుస్తుందని ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. బంజారాహిల్స్‌లో ఏఐఎన్‌యూ ఆస్పత్రి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి, బ్యాడ్మింటన్ కోచ్ పుల్లెల గోపీచంద్, హైదరాబాద్ సీపీ సీవీ ఆనంద్ సహా ఏఐఎన్‌యూ ఆస్పత్రి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ విశాల్ బాలీ, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మల్లిఖార్జున సహా పలువురు వైద్యులు పాల్గొన్నారు.

అతిపెద్ద కార్పొరేట్ ఆస్ప‌త్రిగా : 150 పడకలతో ఏఐఎన్‌యూ ఆస్పత్రిని ఏర్పాటు చేయగా అందులో 4 ఆపరేషన్ థియేటర్లు, 34 డయాలసిస్ బెడ్లు, సంక్లిష్టమైన యూరాలజీ, నెఫ్రాలజీ శస్త్రచికిత్సల కోసం అత్యాధునిక రోబోటిక్ టెక్నాలజీని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దీంతో దేశంలోనే సింగిల్ స్పెషాలిటీ ఆస్ప‌త్రుల‌లో ఇది అతిపెద్ద కార్పొరేట్ ఆస్ప‌త్రిగా నిలిచింది. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో మూత్ర సంబంధ వ్యాధులకు మెరుగైన చికిత్స అందించటంలో ఏఐఎన్‌యూ అగ్రగామిగా ఉంటుందని డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. భారత్ వంటి దేశాల్లో అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, ఊబకాయం వంటి సమస్యలతో ఆ తరహా వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.

కిడ్నీ వ్యాధుల చికిత్సలో ఏఐఎన్‌యూ అగ్రగామిగా నిలుస్తుంది : ఏఐజీ ఛైర్మన్ డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి (ETV)

ప్రోస్టేట్ ఎన్‌లార్జ్‌మెంట్ స‌మ‌స్య : ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో యూర‌లాజిక‌ల్ స‌మస్య‌లు పెరుగుతున్నాయి. వాటిలో భార‌త‌దేశం ముందుంది. అధిక ర‌క్త‌పోటు, మ‌ధుమేహం, ఊబ‌కాయంతో పాటు జీవితకాలం పెరుగుతుండ‌డంతో దీర్ఘ‌కాల కిడ్నీ వ్యాధి (సీకేడీ) ముప్పు భార‌తీయుల‌కు చాలా ఎక్కువ‌గా ఉంటోంది. దాంతో పాటు మూత్ర‌కోశ స‌మ‌స్య‌లు, కిడ్నీ వ్యాధులు, యూర‌లాజిక‌ల్ క్యాన్స‌ర్ లాంటి కేసులు ఎక్కువ‌వుతూ పురుషులు, మ‌హిళ‌లు, పిల్ల‌లు అంద‌రినీ ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. 60 ఏళ్లు దాటిన భార‌తీయ పురుషుల్లో 50 నుంచి 60 శాతం మందికి ప్రోస్టేట్ ఎన్‌లార్జ్‌మెంట్ స‌మ‌స్య ఉంటోంది. ప్రోస్టేట్ క్యాన్స‌ర్ ప్ర‌తియేటా 2.5 శాతం చొప్పున పెరుగుతోంది. దీంతో ఇది భార‌తీయ పురుషుల్లో రెండో అతిపెద్ద క్యాన్స‌ర్‌గా మారింది.

AINU Hospital in Banjara Hills
AINU ఆసుపత్రిని ప్రారంభిస్తున్న ఏఐజీ ఛైర్మన్​ డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి, చిత్రంలో ఎండీ మల్లిఖార్జున, సీపీ సీవీ ఆనంద్, మాజీ ఎంపీ సుబ్బిరామి రెడ్డి (ETV)

మ‌న దేశంలో ఐదేళ్ల‌లోపు పిల్ల‌ల మ‌ర‌ణాలు తగ్గాయి. కానీ మొత్తం పిల్ల‌ల మ‌ర‌ణాల్లో 9 శాతం పుట్టుక‌తోనే వ‌చ్చే పురుషాంగ స‌మ‌స్య‌ల వ‌ల్లే సంభ‌విస్తున్నాయి. 11 ల‌క్ష‌ల మంది పిల్ల‌ల‌కు సీకేడీ సమస్య ఉంటోంది. కిడ్నీ, మూత్ర‌నాళ సంబంధిత స‌మ‌స్య‌ల్లాంటివి మ‌న దేశంలో పిల్ల‌ల్లో సీకేడీకి ప్ర‌ధాన కార‌ణాల‌వుతున్నాయి. వీటివల్లే 69 శాతం కేసులు వ‌స్తున్నాయి. మ‌న దేశంలో ప్ర‌తియేటా 2.10 ల‌క్ష‌ల కొత్త కిడ్నీ వైఫ‌ల్య కేసులు గుర్తిస్తున్నారు.

ఈ సంద‌ర్భంగా ఏఐఎన్‌యూ ఛైర్మ‌న్, చీఫ్ క‌న్స‌ల్టెంట్ యూరాల‌జిస్ట్ డాక్ట‌ర్ సి. మ‌ల్లిఖార్జున మాట్లాడుతూ, యూరలాజిక‌ల్ స‌మ‌స్య‌లు ఉన్న రోగుల చికిత్స‌ను స‌మూలంగా మార్చ‌డంలో సాంకేతిక ఆవిష్క‌ర‌ణ‌లు కీల‌క‌పాత్ర పోషిస్తున్నాయని, రోబోటిక్ స‌ర్జ‌రీ, ఎండోస్కొపిక్, లాప్రోస్కొపిక్ స‌ర్జ‌రీలు, 3డి ఇమేజింగ్, ఏఐ వాడ‌కం లాంటివి యూరాల‌జీ రంగం రూపురేఖ‌లు మారుస్తున్నాయని తెలిపారు. శ‌స్త్రచికిత్స‌ల క‌చ్చిత‌త్వం, స‌మర్థ‌త వీటివ‌ల్ల మ‌రింత పెరిగిందన్న ఆయన యూరో-నెఫ్రో చికిత్స‌ల‌లో అత్యంత క‌చ్చిత‌త్వం, అత్యాధునిక టెక్నాల‌జీల‌తో రోగులు వేగంగా, సుర‌క్షితంగా, మ‌రింత స‌మ‌ర్థంగా కోలుకునేలా చేయ‌డంలో తమ 12 ఏళ్ల వార‌స‌త్వాన్ని ఏఐఎన్‌యూ బంజారాహిల్స్ ఆస్ప‌త్రి మ‌రింత ముందుకు తీసుకెళ్తుందని దీమా వ్యక్తం చేశారు. తాము సేవ చేసే వ‌ర్గాల ప్ర‌యోజ‌నం కోసం వైద్య విజ్ఞానాన్ని, ప‌రిశోధ‌న‌ను, ఆవిష్క‌ర‌ణ‌ల‌ను మ‌రింత ముందుకు తీసుకెళ్తూ, వైద్య‌ప‌ర‌మైన విజ‌యాలు సాధించే సంస్కృతిని నెల‌కొల్పుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

"ప్రపంచంలోనే కిడ్నీ వ్యాధులకు చికిత్స అందించటంలో ఏఐఎన్​యూ ఆస్పత్రి అగ్రగామిగా నిలుస్తుంది. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో మూత్ర సంబంధ వ్యాధులకు మెరుగైన చికిత్స అందించటంలో ఏఐఎన్​యూ ఉన్నత స్థానంలో ఉంటుంది. భారత్ వంటి దేశాల్లో అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, ఊబకాయం వంటి సమస్యలతో ఆ తరహా వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయి" - డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి , ఏఐజీ హస్పిటల్స్ ఛైర్మన్

రోబోటిక్ స‌ర్జ‌రీలో ముందంజ‌ : సింగిల్ స్పెషాలిటీ ఆస్ప‌త్రుల‌పైనే దృష్టిపెట్టిన‌ దేశంలోని ఏకైక ప్లాట్‌ఫాం అయిన ఏషియా హెల్త్‌కేర్ హోల్డింగ్స్ ఏషియ‌న్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాల‌జీ అండ్ యూరాల‌జీ (ఏఐఎన్‌యూ)ను నిర్వ‌హిస్తుంది. రోబోటిక్ స‌ర్జ‌రీలో ఏఐఎన్‌యూ ముందంజ‌లో ఉండ‌డంతో, అత్యాధునిక ప‌రిశోధ‌న‌లు, వైద్య శిక్ష‌ణ‌, కొత్త ఆవిష్క‌ర‌ణ‌లు చేసేందుకు క‌ట్టుబ‌డి, రోగుల‌కు అత్యాధునిక‌, క‌చ్చిత‌మైన‌, స‌మ‌గ్ర చికిత్స‌లు అందేలా చూస్తోంది.

ప్రతి నలుగురిలో ఒకరికి ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య : ఏఐజీ నిపుణులు

సరికొత్త రికార్డు సృష్టించిన హైదరాబాద్​ వైద్యులు.. రోగి కిడ్నీ నుంచి 10 కిలోల కణితి తొలగింపు

For All Latest Updates

TAGGED:

DOCTOR NAGESHWAR REDDYAINU HOSPITAL IN BANJARA HILLSఏఐఎన్​యూ ఆసుపత్రిHYDERABAD CP CV ANANDAINU HOSPITAL IN BANJARA HILLS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇన్​స్టాలో స్నాప్​చాట్ ఫీచర్!- ఇప్పుడు మీరూ మీ ఫ్రెండ్స్ యాక్టివిటీని తెలుసుకోవచ్చు!!

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

జాబ్​ పోయింది - EMI కష్టమవుతుంది - పర్సనల్​ లోన్​తో పరేషాన్​

ట్రంప్​ సుంకాలతో తెలంగాణ పారిశ్రామికవేత్తల్లో గుబులు! - కారణం ఏంటంటే?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.