తెలంగాణలో డిజిటల్ హైవేలు - రోడ్లపై ఏం జరిగినా ఇట్టే తెలిసిపోతుంది!
జాతీయ రహదారులు ఏఐ నిఘా నేత్రంలోకి - కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రం ద్వారా నిరంతరం పర్యవేక్షణ - విజయవాడ-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై ఏర్పాట్లకు సన్నాహం
Published : October 9, 2025 at 8:23 AM IST
National Highways AI Technology : జాతీయ రహదారుల విస్తరణ, అభివృద్ధిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తన మార్కు చూపిస్తోంది. ప్రయాణికులకు సురక్షిత ప్రయాణం, ప్రమాదాల నివారణకు సరికొత్త టెక్నాలజీని ఉపయోగించనుంది. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రంలో కొత్తగా నిర్మించే పలు జాతీయ రహదారులపై కృత్రిమ మేధ(ఏఐ) సాయంతో పని చేసే అడ్వాన్స్డ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ (ఏటీఎంఎస్) అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. దిల్లీ-గురుగ్రామ్ను కలిపే ద్వారకా ఎక్స్ప్రెస్ వేపై ఈ టెక్నాలజీ విజయవంతం అయింది. దీంతో రాష్ట్రంలోనూ ఈ వ్యవస్థను తీసుకురానున్నారు.
ఈ టెక్నాలజీ జాతీయ రహదారుల పర్యవేక్షణ, ప్రమాదాల గుర్తింపునకు కీలకం కానుంది. డిజిటల్ హైవేలుగా పిలిచే ఈ రహదారులను పోలీసు, రవాణా శాఖలతో సమన్వయం చేస్తారు. ఇందులో భాగంగా భవిష్యత్తులో నిర్మించే జాతీయ రహదారులను రాష్ట్ర కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రానికి అనుసంధానం చేయనున్నారు. దీంతో ప్రమాదాలు తప్పి, ఎలాంటి ఘటనలు జరిగినా వెంటనే వారికి సమాచారం అందనుంది.
ఆర్ఆర్ఆర్ సహా కొత్త రోడ్లకు ఏఐ టెక్నాలజీ : హైదరాబాద్-విజయవాడ రహదారిని 4 వరుసల జాతీయ రహదారి నుంచి ఆరు వరుసలుగా మార్చేందుకు జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ(ఎన్హెచ్ఏఐ) ఏర్పాట్లను ముమ్మరం చేసింది. ఇప్పటికే కన్సల్టెన్సీ డీపీఆర్ను కూడా సమర్పించింది. దీంతో త్వరలోనే దీనికి సంబంధించిన టెండర్లను కేంద్రం ఆహ్వానించనుంది. ఈ రహదారి విస్తరణలో ఏటీఎంఎస్ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.
భవిష్యత్తులో నిర్మించే ప్రతి జాతీయ రహదారికి ఏఐ : ఎన్హెచ్-44 పరిధిలోని నాగ్పుర్-హైదరాబాద్-బెంగళూరుతో పాటు ఖమ్మం-దేవరపల్లి రహదారిలోనూ ఈ టెక్నాలజీ అమలు చేసేందుకు ఎన్హెచ్ఏఐ సన్నాహాలు చేస్తోంది. అలాగే కేంద్రం ఆమోదం తెలిపితే ఆర్ఆర్ఆర్ ఉత్తరభాగం, దక్షిణ భాగం రహదారి మొత్తం ఏఐ టెక్నాలజీ పర్యవేక్షణలో ఉండనుంది. ఇప్పటికే ఆర్ఆర్ఆర్ ఉత్తర భాగానికి టెండర్లను ఆహ్వానించారు. దీన్ని నాలుగు నుంచి ఆరు వరుసలుగా మార్చేందుకు సైతం ప్రణాళికలు కొనసాగుతున్నాయి. వీటన్నింటితో పాటు భవిష్యత్తులో మేం మంజూరు చేసే ప్రతీ జాతీయ రహదారుల్లో ఈ ఏఐ సాంకేతికతనే ఉపయోగిస్తామని ఎన్హెచ్ఏఐ, రహదారి రవాణా హైవేల మంత్రిత్వ శాఖ(మోర్త్) వర్గాలు తెలిపాయి.
ప్రతి కదలిక కెమెరాలో నిక్షిప్తం అవుతుంది :
- ఏటీఎంఎస్లో భాగంగా ఏఐ టెక్నాలజీతో పని చేసే సీసీ కెమెరాలను డిజిటల్ హైవేల్లో ఏర్పాటు చేస్తారు.
- ఈ కెమెరాలు 360 డిగ్రీల కోణంలో పని చేసే విధంగా ఉంటాయి. దీంతో నిరంతరం నిఘా ఉంటుంది.
- సీటు బెల్టు ధరించకపోవడం
- ట్రిపుల్ రైడింగ్
- పరిమితికి మించిన వేగం
- ఏం చేసినా ప్రతి ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘన ఆ కెమెరాల్లో రికార్డు అవుతుంది.
- ఈ సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రానికి వెళ్లిపోవడంతో నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారికి వెంటనే జరిమానా విధిస్తారు.
- ఇదే కాకుండా ట్రాఫిక్ పర్యవేక్షణ, వీడియో రికార్డింగ్, వాహన వేగం ట్రాకింగ్, వివిధ సందేశాలతో కూడిన సైన్ బోర్డులు రోడ్ల పక్కన ఏర్పాటు చేస్తారు.
- రోడ్లపై ప్రమాద వివరాలు, పొగ మంచు, జంతువుల సంచారం వంటి వాటిపై కూడా కృత్రిమ మేధ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందడంతో అధికారులు వాటికి నష్టం జరగకుండా తగు చర్యలు తీసుకుంటారు.
