ETV Bharat / state

తెలంగాణలో డిజిటల్ హైవేలు - రోడ్లపై ఏం జరిగినా ఇట్టే తెలిసిపోతుంది!

జాతీయ రహదారులు ఏఐ నిఘా నేత్రంలోకి - కమాండ్​ కంట్రోల్​ కేంద్రం ద్వారా నిరంతరం పర్యవేక్షణ - విజయవాడ-హైదరాబాద్​ జాతీయ రహదారిపై ఏర్పాట్లకు సన్నాహం

National Highways AI Technology
National Highways AI Technology (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 9, 2025 at 8:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

National Highways AI Technology : జాతీయ రహదారుల విస్తరణ, అభివృద్ధిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తన మార్కు చూపిస్తోంది. ప్రయాణికులకు సురక్షిత ప్రయాణం, ప్రమాదాల నివారణకు సరికొత్త టెక్నాలజీని ఉపయోగించనుంది. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రంలో కొత్తగా నిర్మించే పలు జాతీయ రహదారులపై కృత్రిమ మేధ(ఏఐ) సాయంతో పని చేసే అడ్వాన్స్​డ్​ ట్రాఫిక్​ మేనేజ్​మెంట్​ సిస్టమ్ ​(ఏటీఎంఎస్​) అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. దిల్లీ-గురుగ్రామ్​ను కలిపే ద్వారకా ఎక్స్​ప్రెస్​ వేపై ఈ టెక్నాలజీ విజయవంతం అయింది. దీంతో రాష్ట్రంలోనూ ఈ వ్యవస్థను తీసుకురానున్నారు.

National Highways AI Technology
జాతీయ రహదారులకు ఏఐ అనుసంధానం (Eenadu)

ఈ టెక్నాలజీ జాతీయ రహదారుల పర్యవేక్షణ, ప్రమాదాల గుర్తింపునకు కీలకం కానుంది. డిజిటల్​ హైవేలుగా పిలిచే ఈ రహదారులను పోలీసు, రవాణా శాఖలతో సమన్వయం చేస్తారు. ఇందులో భాగంగా భవిష్యత్తులో నిర్మించే జాతీయ రహదారులను రాష్ట్ర కమాండ్​ కంట్రోల్​ కేంద్రానికి అనుసంధానం చేయనున్నారు. దీంతో ప్రమాదాలు తప్పి, ఎలాంటి ఘటనలు జరిగినా వెంటనే వారికి సమాచారం అందనుంది.

ఆర్​ఆర్​ఆర్​ సహా కొత్త రోడ్లకు ఏఐ టెక్నాలజీ : హైదరాబాద్​-విజయవాడ రహదారిని 4 వరుసల జాతీయ రహదారి నుంచి ఆరు వరుసలుగా మార్చేందుకు జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ(ఎన్​హెచ్​ఏఐ) ఏర్పాట్లను ముమ్మరం చేసింది. ఇప్పటికే కన్సల్టెన్సీ డీపీఆర్​ను కూడా సమర్పించింది. దీంతో త్వరలోనే దీనికి సంబంధించిన టెండర్లను కేంద్రం ఆహ్వానించనుంది. ఈ రహదారి విస్తరణలో ఏటీఎంఎస్​ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.

భవిష్యత్తులో నిర్మించే ప్రతి జాతీయ రహదారికి ఏఐ : ఎన్​హెచ్​-44 పరిధిలోని నాగ్​పుర్​-హైదరాబాద్​-బెంగళూరుతో పాటు ఖమ్మం-దేవరపల్లి రహదారిలోనూ ఈ టెక్నాలజీ అమలు చేసేందుకు ఎన్​హెచ్​ఏఐ సన్నాహాలు చేస్తోంది. అలాగే కేంద్రం ఆమోదం తెలిపితే ఆర్ఆర్​ఆర్​ ఉత్తరభాగం, దక్షిణ భాగం రహదారి మొత్తం ఏఐ టెక్నాలజీ పర్యవేక్షణలో ఉండనుంది. ఇప్పటికే ఆర్​ఆర్​ఆర్​ ఉత్తర భాగానికి టెండర్లను ఆహ్వానించారు. దీన్ని నాలుగు నుంచి ఆరు వరుసలుగా మార్చేందుకు సైతం ప్రణాళికలు కొనసాగుతున్నాయి. వీటన్నింటితో పాటు భవిష్యత్తులో మేం మంజూరు చేసే ప్రతీ జాతీయ రహదారుల్లో ఈ ఏఐ సాంకేతికతనే ఉపయోగిస్తామని ఎన్​హెచ్​ఏఐ, రహదారి రవాణా హైవేల మంత్రిత్వ శాఖ(మోర్త్​) వర్గాలు తెలిపాయి.

ప్రతి కదలిక కెమెరాలో నిక్షిప్తం అవుతుంది :

  • ఏటీఎంఎస్​లో భాగంగా ఏఐ టెక్నాలజీతో పని చేసే సీసీ కెమెరాలను డిజిటల్​ హైవేల్లో ఏర్పాటు చేస్తారు.
  • ఈ కెమెరాలు 360 డిగ్రీల కోణంలో పని చేసే విధంగా ఉంటాయి. దీంతో నిరంతరం నిఘా ఉంటుంది.
  • సీటు బెల్టు ధరించకపోవడం
  • ట్రిపుల్​ రైడింగ్​
  • పరిమితికి మించిన వేగం
  • ఏం చేసినా ప్రతి ట్రాఫిక్​ ఉల్లంఘన ఆ కెమెరాల్లో రికార్డు అవుతుంది.
  • ఈ సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు కమాండ్​ కంట్రోల్​ కేంద్రానికి వెళ్లిపోవడంతో నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారికి వెంటనే జరిమానా విధిస్తారు.
  • ఇదే కాకుండా ట్రాఫిక్​ పర్యవేక్షణ, వీడియో రికార్డింగ్​, వాహన వేగం ట్రాకింగ్​, వివిధ సందేశాలతో కూడిన సైన్​ బోర్డులు రోడ్ల పక్కన ఏర్పాటు చేస్తారు.
  • రోడ్లపై ప్రమాద వివరాలు, పొగ మంచు, జంతువుల సంచారం వంటి వాటిపై కూడా కృత్రిమ మేధ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందడంతో అధికారులు వాటికి నష్టం జరగకుండా తగు చర్యలు తీసుకుంటారు.

ఈ జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణమంటే - ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకోవడమే!

గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ సాధ్యం కానిచోట బ్రౌన్‌ఫీల్డ్‌ రహదారులు - ఓఆర్​ఆర్, ఆర్​ఆర్​ఆర్​ల మధ్య 11 రేడియల్​ గేట్లు ​

For All Latest Updates

TAGGED:

NHAL SETS UP AINATIONAL HIGHWAYS IN TELANGANANATIONAL HIGHWAYSజాతీయ రహదారులకు ఏఐ అనుసంధానంAI SURVEILLANCE NATIONAL HIGHWAYS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - సూపర్ టేస్టీ, హెల్దీ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.