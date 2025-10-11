ETV Bharat / state

ఏఐతో చంద్రబాబు గొంతు సృష్టించి - టీడీపీ నేతలను టార్గెట్‌ చేస్తున్న కిలాడీలు

దేవినేని ఉమాలా నటించి నకిలీ కాల్‌ - జెడ్పీటీసీ సీటు ఇస్తానని చెప్పి రూ.1 లక్ష డిమాండ్‌

Voice Cloning Scam
Voice Cloning Scam (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 4:42 PM IST

2 Min Read
AI Scam Using Chandrababu Voice Cloning: 'కొండా ఎక్కడున్నావ్‌, కారులో బయలుదేరి రా. జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు వస్తున్నాయి. ఇబ్రహీంపట్నం కావాలా? కంచికచర్ల కావాలా? అన్నయ్యతో (చంద్రబాబునాయుడు) మాట్లాడిస్తా’ అంటూ కంచికచర్ల మండలం గని ఆత్కూరుకు చెందిన పీఏసీఎస్‌ అధ్యక్షుడు మురకొండ ఏడుకొండలును మోసం చేసేందుకు ప్రయత్నించాడో మోసగాడు. దేవినేని ఉమాలా మాట్లాడి ఆ తరువాత చంద్రబాబునాయుడు గొంతుతో మరో వ్యక్తితో మాట్లాడించారు. సీటు గ్యారంటీ అని నమ్మించారు. తరువాత ఫోన్‌ చేసి రూ.లక్ష తెమ్మని చెప్పారు. దీనిపై ఏడుకొండలుకు అనుమానం వచ్చి విజయవాడ సైబర్‌ క్రైం పోలీసులను ఆశ్రయించారు.

మొదట దేవినేని ఉమాలా పరిచయంతో మోసం: సీఎం చంద్రబాబు పేరుతో టీడీపీ నేతలను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు కిలాడీలు. గత నెల 30న చంద్రబాబు మాట్లాడినట్లు ఏఐతో సృష్టించి ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లికి చెందిన టీడీపీ నాయకుల నుంచి రూ.35 వేలు కొట్టేసిన ఘటన మరువక ముందే తాజాగా ఎన్టీఆర్‌ పోలీస్‌ కమిషనరేట్‌లో ఇదే తరహాలో మోసం చేసేందుకు ప్రయత్నించటం వెలుగులోకి వచ్చింది. టీడీపీ వర్గాల్లో సంచలనం కలిగించింది. కృష్ణా జిల్లా గని ఆత్కూరుకు చెందిన ఎం.ఏడుకొండలుకు ఈ నెల 8న గుర్తు తెలియని వ్యక్తి దేవినేని ఉమా అంటూ ఫోన్‌ చేశారు. జెడ్పీటీసీ సీటు ఇప్పిస్తానని చెప్పి 5 నిమిషాల్లోనే చంద్రబాబునాయుడుతో మాట్లాడినట్లు మరో వ్యక్తిని లైనులోకి తీసుకున్నారు.

సీటు గ్యారంటీ - రూ.1 లక్ష తెమ్మని డిమాండ్‌: వీడియో కాల్‌లో దేవినేని ఉమాలా ఒక వ్యక్తి కనిపించారు. తరువాత మాట్లాడతానంటూ కాల్‌ కట్‌ చేశారు. ఆ తరువాత సాధారణ కాల్‌ చేసి సీటు కోసం రూ.1 లక్ష తీసుకురావాలన్నారు. ఎమ్మెల్యేకు చెప్పవద్దని మనకు చాలా మంది శత్రువులు ఉన్నారంటూ ఆ వ్యక్తి చెప్పటం విశేషం. అతని మాటలు నమ్మి డబ్బులు ఇచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు. 5 నిమిషాల్లోనే చంద్రబాబునాయుడు లైనులోకి రావటంపై అనుమానించి దేవినేని ఉమాను సంప్రదించగా మోసమని తేలింది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వెంకన్నగూడెంకు చెందిన భార్గవ్‌ ఈ తరహా మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

‘దేవినేని ఉమా ఫాలోయర్స్‌’ గ్రూప్‌ నుంచే నంబర్లు సేకరణ: నెల రోజుల క్రితం నగరానికి చెందిన ఒక టీడీపీ నాయకుడికి కార్పొరేషన్‌ ఛైర్మన్‌ పదవి ఇప్పిస్తానని నమ్మించి గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఫోన్‌ చేసి రూ.50 వేలు వసూలు చేసారు. అతని భార్యకు కూడా పదవి ఇప్పిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. అయితే అది మోసమని గుర్తించి సైబర్‌ క్రైం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ లోగా చంద్రబాబునాయుడి దగ్గరకు తీసుకువెళతానంటూ మళ్లీ మోసగాడు ఫోన్‌ చేయటంతో అతనిని పట్టుకునేందుకు పోలీసులు సిద్ధమయ్యారు. అయితే ఆ మోసగాడు తాను రాకుండా ఒక ట్రావెల్‌ కారును బుక్‌ చేసి టీడీపీ నాయకుడిని తీసుకురావాలని పంపించారు.

పోలీసులు కారు డ్రైవర్‌ను పట్టుకున్నారు. ట్రావెల్స్‌ కారు కావటంతో అతనిని వదిలేశారు. మోసగాడు ఉపయోగించిన ఫోన్‌ నెంబరు వివరాలు రాకపోవటంతో నిందితుడిని గుర్తించలేకపోయారు. ఆ మోసం వెనుక భార్గవ్‌ ఉండవచ్చని తాజాగా కంచికచర్ల వారిని కూడా అతనే మోసం చేసేందుకు ప్రయత్నించి ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. ‘దేవినేని ఉమా ఫాలోయర్స్‌’ అనే గ్రూప్‌లోని ఫోన్‌ నెంబర్లను సేకరించి టీడీపీ నేతలకు ఫోన్‌ చేసి ఇలా మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసులు విచారణలో తేలింది.

TAGGED:

FAKE VOICE CALL FRAUDAI VOICE CLONING FRAUDFAKE DEVINENI UMA CALLCYBER FRAUDCHANDRABABU VOICE CLONING SCAM

