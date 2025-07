ETV Bharat / state

బ్యాంకుల్లో ఏఐ - డిజిటల్‌ అరెస్టులు అరికట్టేలా ప్రణాళికలు - CHATBOT ASK QUESTIONS IN BANKS

Published : July 17, 2025 at 2:51 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

AI-Powered Chatbot Ask Questions in Banks to Stop Digital Arrest Cases: డిజిటల్‌ అరెస్టుల పేరుతో ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ నేరగాళ్లు అందిన కాడికి దోచేస్తున్నారు. సాంకేతికతను ఉపయోగించి కృత్రిమ మేధ సాయంతో వీరి ఆగడాలు అడ్డుకునేలా నగర పోలీసులు ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. నేరగాళ్లు చెప్పిన ఖాతాలకు నగదు బదిలీ చేసేందుకు బాధితులు బ్యాంకులకు వెళ్తున్నందున అక్కడే ప్రత్యేక వ్యవస్థ పెట్టనున్నారు. ఇందుకు ఐటీ నిపుణులతో సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేయిస్తున్నారు. త్వరలో ఈ వ్యవస్థ దరి చేరనుంది.

నిన్నటి వరకు సిబ్బంది చొరవ: నగదు బదిలీ చేసేందుకు వచ్చే వారిని ఇప్పటి వరకు బ్యాంకు సిబ్బందే వివరాలు అడుగుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇతర రాష్ట్రాలకు పెద్దమొత్తంలో నగదు బదిలీ చేసే వారిని గుర్తించి ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఎవరికి పంపిస్తున్నారు? ఎందుకు బదిలీ చేస్తున్నారని? వివరాలు ఆరా తీస్తున్నారు. దీనికి బదులుగా బాధితుడు నేరుగా బ్యాంకుకు వచ్చాక అక్కడ ఉండే ఫోన్‌ వద్దకు వెళ్లాలి.

భావోద్వేగాలను పసిగట్టేలా: అక్కడ ఏఐతో రూపొందించిన చాట్‌బాట్‌ ప్రశ్నలు అడుగుతుంది. నగదు పంపాల్సిన బ్రాంచి ఐఎఫ్‌ఎస్‌సీ ఏంటి? ఏ అవసరానికి పంపుతున్నారు? డబ్బు కోసం ఎవరైనా ఒత్తిడి చేస్తున్నారా? ఏదైనా ఆపదలో ఉన్నారా? అని అడుగుతుంది. బాధితుడి భావోద్వేగాలనూ పసిగట్టేలా ప్రోగ్రామింగ్‌ రూపొందిస్తున్నారు. ప్రశ్నలు పూర్తయ్యాక బాధితుడి సమాధానాల మేరకు స్కోర్‌ ఇస్తుంది. ఆ వివరాలతో క్లర్క్‌ వద్దకు ప్రింట్‌ వస్తుంది. ఈ మేరకు అవసరమైతే ఖాతాదారుడికి కౌన్సెలింగ్‌ చేసి నిజంగా డిజిటల్‌ అరెస్టు బారిన పడితే లావాదేవీ జరగకుండా చూస్తారు.

