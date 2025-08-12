ETV Bharat / state

ఉపాధి పనుల్లో భారీగా అక్రమాలు - 'ఏఐ'తో చెక్‌ - AI FOCUS ON NREGA WORKS

ఉపాధి హామీ పనుల్లో తప్పుడు కొలతలకు ఏఐతో చెక్‌ పెట్టనున్న ప్రభుత్వం - ఆగస్టు 10వ తేదీ నుంచి అమలులోకి వచ్చిన కొత్త విధానం

Published : August 12, 2025 at 8:11 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 8:45 PM IST

AI Focus on Employment Scheme Irregularities: తప్పుడు మస్తర్లతో మాయ, బినామీ, బోగస్‌ కూలీలతో దోపిడీ, పని చేయకుండా చేసినట్లు బిల్లులు, కొలతల్లో వ్యత్యాసాలు పలు అక్రమాలకు పాల్పడుతూ ఉపాధి హామీ పథకంలో ఇష్టారాజ్యంగా దోచుకుంటున్నారు. ఈ అక్రమాలకు ప్రభుత్వం ఏఐతో చెక్​ పెడుతోంది. హాజరు నుంచి పని కొలతల వరకు ఎక్కడా అక్రమాలు జరగకుండా కట్టుదిట్టం చేస్తోంది.

నిర్దేశిత పనికి, చేసిన పనికి తేడాలు: ప్రస్తుతం ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో ఉపాధి పనుల్లో జరుగుతున్న అక్రమాలపై సామాజిక తనిఖీల్లో అత్యధికంగా అవకతవకలు కొలతల్లోనే జరిగినట్లు తేలింది. ఒక క్షేత్ర సహాయకుడు చేసిన పనికి ఇద్దరు ముగ్గురు క్షేత్ర సహాయకులు బిల్లులు పెట్టుకోవడం, నిర్దేశిత పనికి, చేసిన పనికి భారీగా తేడాలు ఉండడం, గతేడాది చేసిన పనికి ఇప్పుడు బిల్లులు చేసుకోవడం ఇలా కొలతల మాయతో రూ.కోట్లను దోచేశారు.

తాజాగా జీ.కొండూరు, గంపలగూడెం మండలాల్లో గతేడాది జరిగిన అవకతవకల్లో దాదాపు రూ.5 కోట్ల వరకు కొలతల తేడాల్లోనే జరిగాయి. ఈ తరహా మోసాలకు ఏఐతో అడ్డుకట్టు వేస్తున్నారు. ఇస్రో వారి భువన్‌ యాప్‌ ద్వారా ఏ రోజు చేయాల్సిన పని ఆ రోజే జీవో ఫెన్సింగ్‌ చేస్తారు. ఇది చేసిన తర్వాతే కొత్త పని చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ముందు చేసిన పనికి బిల్లులు పెట్టుకనేందుకు అవకాశం ఉండదు. చేసిన పని మళ్లీ వచ్చే ఏడాది చేయడానికి వీలు ఉండదు. దీంతో తప్పుడు బిల్లుల వ్యవహారానికి కళ్లెం వేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

తప్పుడు మస్తర్లకు అడ్డుకట్ట: ఇప్పటివరకు ఎన్‌ఎంఎంఎస్‌లో ఫొటోల అప్‌లోడ్‌ చేసే విధానం ఉంది. దీనిలో రోజూ పని చేసిన వారి ఫొటోలు అప్‌లోడ్‌ చేయాలి. బినామీ, బోగస్‌ శ్రామికుల ఫొటోలు పెట్టినా గుర్తించే అవకాశం లేదు. పైగా ఒకసారి అప్‌లోడ్‌ చేసిన ఫొటో 15 రోజుల తర్వాత మళ్లీ ఈ యాప్‌లో కనిపించదు. దీంతో ఇదే అనువుగా అనుకొని అడ్డగోలుగా దోచేశారు. ఇకపై ముఖ గుర్తింపు హాజరుతో ఈ అక్రమాలకు చెక్‌ పెట్టనున్నారు. శ్రామికుల ఫొటోలను జాతీయ మొబైల్‌ పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ(ఎన్‌ఎంఎంఎస్‌) యాప్‌లో ముందుగా అప్‌లోడ్‌ చేస్తారు.

పని ప్రదేశంలో 2 పూటలా శ్రామికుల ఫొటోలు తీసి అప్‌లోడ్‌ చేస్తారు. ఒకరి తరఫున మరొకరు హాజరైతే యాప్‌ అనుమతించదు. ఉదయం ఫొటో దిగితే ఒక పూట వేతనం మాత్రమే వస్తుంది. ఈ హాజరును పంచాయతీ కార్యదర్శులు పరిశీలిస్తారు. ఆగస్టు 10వ తేదీ నుంచి కొత్త విధానం అమలులోకి వచ్చింది. పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖలు మాస్టర్‌ ట్రైనీల ద్వారా ఉమ్మడి జిల్లాలో క్షేత్ర సహాయకులకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు.

