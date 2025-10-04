తేనెటీగల పెంపకంలోనూ ఏఐ టెక్నాలజీ - రాణి ఈగ పెట్టె దాటలేదు!
సౌర విద్యుత్తుతో పనిచేసే ఈ పరికరం ధర రూ.2,500 - దీన్ని చెక్కపెట్టెలో ఉంచితే యాప్ ద్వారా యాజమానికి సమాచారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 1:51 PM IST
AI Based Smart Device For Beekeeping: తేనెటీగల పెంపకం అనేది వ్యవసాయాధార పరిశ్రమగా చెప్పవచ్చు. రైతులు ఆదాయ వనరుగా వీటి పెంపకాన్ని చేపట్టవచ్చు. పూర్వపు రోజుల్లో అడవుల నుంచి తేనె సేకరించడమనేది ఎప్పుటి నుంచో ఉన్నదే. కాలానుగుణంగా ఇవి మారుతున్నాయి. ప్రస్తుతం వీటి ఉత్పత్తులకు మార్కెట్లో గిరాకీ పెరుగుతున్నందున, తేనెటీగల పెంపకం లాభసాటి పరిశ్రమగా మారింది. తద్వారా పలు రకాల ఇబ్బందులూ ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంటుంది. వీటన్నింటిని అధిరోహించాలనే లక్ష్యంతో ఓ వినూత్న పరికరాన్ని తయారు చేశాడు తిరుపతికి చెందిన ప్రవీణ్. ఈ కథనంలో దాని ప్రయోజనం ఏంటో గురించి తెలుసుకుందాం రండి.
ఇప్పుడు ప్రతి రంగంలోనూ ఆర్టీఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) విస్తరిస్తోంది. ఎన్నో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువస్తోంది. ఆయా పనులను మరింత సులభతరం చేస్తోంది. తేెనెటీగల పెంపకంలోనూ ఈ సాంకేతికత రైతులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోంది. తేనెటీగల పెంపకంలో ఉన్న సమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యంగా తిరుపతికి చెందిన గొర్లగుంట ప్రవీణ్కుమార్ ఏఐ ఆధారిత ఇంటర్నెట్ ఆప్థింగ్స్ (ఐవోటీ) పరికరాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఆయన బ్రిటన్లో ఎంఎస్సీ ఫార్మాకాలజీ, బయోటెక్నాలజీ డ్యూయల్ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు.
తేనెటీగల పెంపకం చెక్కపెట్టెల్లో: సాధారణంగా తేనెటీగల పెంపకాన్ని చెక్కపెట్టెల్లో కృత్రిమంగా చేపడతారు. ఈ ప్రక్రియలో రాణి ఈగ ఒకటి, 5 లేదా ఆరు డ్రోన్ (మగ) ఈగలు, వేల సంఖ్యలో శ్రామిక ఈగలు ఉంటాయి. ప్రక్రియ మొత్తం రాణి ఈగ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. పెట్టెలోకి మోతాదుకు మించి రసాయనాలు చేరడం, పురుగుల దాడులు వంటి కొన్ని సమస్యలు వచ్చినప్పుడు రాణి ఈగ పెట్టె నుంచి బయటకు వెళ్లిపోతుంటుంది. దీంతో రైతులకు నష్టం కలుగుతుంది.
ఈ పరిస్థితులను అధిగమించేందుకు ప్రవీణ్కుమార్ పెట్టెలోని ఈగల కదలికలు, ఉష్ణోగ్రతలు, శబ్దాలు, లోపలి వాతావరణ స్థితిని గుర్తించేందుకు ఏఐ ఆధారిత ఐవోటీ పరికరం రూపొందించారు. దీన్నిపెట్టె లోపల ఉంచితే, తద్వారా యజమానికి యాప్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం వస్తుంది. రైతు అప్రమత్తమై సమస్యను పరిష్కరించుకోవచ్చు. తేనె వల్ల అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతుంటారు. మన శరీరంలో వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి తదితర సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
మార్కెట్లో భారీగా డిమాండ్: తేనెకు మార్కెట్లో గిరాకీ బాగా ఉంది. తేనెటీగల వల్ల పరపరాగ సంపర్కం జరుగుతోంది. తద్వారా పంటలు బాగా పండుతాయి. పంట పొలాల్లో తేనె సేకరణ బాక్సులు ఏర్పాటు చేసినట్లు అయితే రైతుకు కొంత ఆదాయం చేకూరుతుంది. తేనె టీగలు పర్యావరణానికి మేలు చేయడమే కాదండోయ్ రైతులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటోంది.
వీటి పెంపకానికి వినియోగించే చెక్కపెట్టెలు ద్వారా ఎదుర్యయే సమస్యలకు చెక్ పెట్టేందుకు ఐవోటీ పరికరం కూడా ఇప్పుడు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు తిరుపతి ప్రవీణ్. ఇది సౌర విద్యుత్తుతో పని చేస్తుంది. దీని ధర రూ.2,500గా నిర్ణయించి, దీన్ని తేెనెటీగల పెంపకందారులకు అందజేయనున్నారు.
వ్యవసాయానికి 'ఏఐ' సాయం - అధునాతన సాంకేతికతతో అన్నదాతలకు అండ
13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!