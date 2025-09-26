ETV Bharat / state

అసెంబ్లీలో ఏఐ ఆధారిత హాజరు - ప్రస్తుత సమావేశాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా అమలు

ఫేస్‌ రికగ్నిషన్‌ ద్వారా ఆటోమేటిక్‌గా సభ్యుల హాజరు నమోదు - హైదరాబాద్‌కు చెందిన డ్యురాంక్‌ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్‌ సంస్థకు బాధ్యతలు

AI Attendance In Assembly
AI Attendance In Assembly (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 10:16 AM IST

AI Based Attendance Registration In Assembly : ఈ డిజిటల్ యుగంలో మనం అడుగుపెడుతోన్న ప్రతి రంగంలోనూ ఆర్టిఫిషియల్​ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువస్తోంది. ఓ వైపు జీవితంలోని ప్రతి రంగాన్ని తాకేస్తూ, ఉద్యోగాల స్వభావాన్నే మార్చేస్తుంది. మరోవైపు విద్య, ఆరోగ్యం, వ్యాపార నిర్వహణ, కస్టమర్​ సర్వీసెస్ వంటి వాటిలో ఇప్పటికే ఏఐ ఆధారిత సేవలు వేగవంతం అయ్యాయి.

ఈ నేపథ్యంలోనే అసెంబ్లీలో ఏఐ ఆధారిత హాజరు నమోదు విధానం అమలుకు ప్రభుత్వం పావులు కదుపుతోంది. ఇకపై అసెంబ్లీలో సభ్యుల హాజరు నమోదుకు సంతకాల విధానానికి స్వస్తి పలకనుంది. దీన్ని ప్రస్తుత సమావేశాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేస్తున్నారు. సభ్యులు వారి స్థానాల్లో ఉన్నప్పుడే ఫేస్‌ రికగ్నిషన్‌ ద్వారా ఆటోమేటిక్‌గా హాజరు నమోదుకానుంది. సభకు హాజరైన, గైర్హాజరైన సభ్యుల సమాచారం నిర్దిష్ట కాలవ్యవధిలో సీఎం డ్యాష్‌ బోర్డుకు చేరనుంది.

అసెంబ్లీలో ఏఐ ఆధారిత హాజరు - ప్రస్తుత సమావేశాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా అమలు (ETV)

అసెంబ్లీలో సభ్యుల హాజరు నమోదుకు సంతకాలు చేసే విధానానికి స్వస్తి పలికే విధంగా కూటమి ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. అసెంబ్లీలో ఆటోమేటిక్‌ హాజరు నమోదు వ్యవస్థ ఏర్పాటు బాధ్యతను హైదరాబాద్‌కు చెందిన డ్యురాంక్‌ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్‌ సంస్థకు అప్పగించింది. ప్రస్తుత సమావేశాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా ఈ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి నిర్దిష్ట సమయంలో సభలో సభ్యుల వీడియో రికార్డింగ్‌ తీసుకుని, దాన్ని డేటాలోని సభ్యుల ఫొటోలతో సరిపోల్చి జాబితా సిద్ధం చేస్తున్నారు. దీన్ని పూర్తిస్థాయిల్లో అమల్లోకి తెచ్చాక సభలో పాన్, టిల్ట్, జూమ్‌ కెమెరాను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

ప్రతి గంటకూ ఓ సారి సభ్యుల ఫొటోలు : ప్రతి సభ్యుడి ముఖ లక్షణాల్ని డేటాలో నిక్షిప్తం చేస్తారు. ప్రతి సభ్యుడికి 175 వెక్టార్‌ పాయింట్స్‌ నమోదు చేస్తారు. పీటీజెడ్‌ కెమెరా 180 డిగ్రీల్లో తిరుగుతూ ప్రతి గంటకూ ఓ సారి సభ్యుల ఫొటోలు తీసి సర్వర్‌కి పంపిస్తుంది. అక్కడ ముందే నిక్షిప్తం చేసిన సభ్యుల వెక్టార్‌ ప్యాయింట్స్‌ని, కెమెరా పంపిన ఫొటోలతో ప్రత్యేక సాఫ్ట్‌వేర్‌ ద్వారా సరిపోల్చి హాజరైన, హాజరు కాని సభ్యుల జాబితా రూపొందిస్తారు. ప్రస్తుతం వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు కొందరు శాసనసభ సమావేశాలకు హాజరుకాకుండానే రిజిస్టర్‌లో సంతకం చేసి వెళ్లిపోతున్నారు. ఆటోమేటిక్‌ విధానం అమల్లోకి వస్తే దీనికి అడ్డుకట్ట పడనుంది.

AI Attendance In Assembly
అసెంబ్లీలో ఏఐ హాజరు (ETV)

శాసనసభ సమావేశాలకు కొందరు ఎమ్మెల్యేలు ఆలస్యంగా రావడం, కీలకమైన అంశాలపై చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు గైర్హాజరవడం, సమావేశం ముగియడానికి చాలా ముందే వెళ్లిపోవడంపై సీఎం చంద్రబాబు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల సీఎం మాట్లాడుతున్నప్పుడు సభలో సుమారు 50 మంది సభ్యులే ఉండటంతో ఆయన అసహనం వ్యక్తం చేశారు. సభ్యులంతా విధిగా సమావేశాలకు హాజరయ్యేలా చూడాలని ప్రభుత్వ చీఫ్‌ విప్‌ జీవీ ఆంజనేయుల్ని సీఎం ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాలతో చీఫ్‌ విప్, విప్‌లు సభ్యులతో మాట్లాడి, సమయపాలన పాటించాలని గట్టిగా సూచించారు.

