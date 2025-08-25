ETV Bharat / state

విజయవాడలో ఏఐ యాప్‌తో ట్రాఫిక్‌ కష్టాలకు చెక్

విజయవాడలో ట్రాఫిక్‌ కష్టాలు తగ్గించేందుకు ఏఐ ఆధారిత యాప్‌ - త్వరలో ప్రారంభించనున్న డీజీపీ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 8:24 AM IST

Updated : August 25, 2025 at 9:38 AM IST

AI Based App to Reduce Traffic Jams in Vijayawada: విజయవాడ వాసులు నిత్యం ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్య ట్రాఫిక్‌ జామ్‌. ఆ ట్రాఫిక్‌ జామ్‌లో చిక్కుకున్నాక బయటకు వచ్చి వేరే మార్గంలో గమ్యస్థానం చేరాలన్నా సాధ్యం కాని పరిస్థితి. ఈ సమస్యను అరికట్టేందుకు నగర పోలీసు కమిషనర్‌ రాజశేఖర్‌బాబు ఏఐ ఆధారిత యాప్‌ను తయారు చేయిస్తున్నారు. డీజీపీ త్వరలో దీన్ని ప్రారంభించనున్నారు.

అందరికీ అందుబాటులో: ఇప్పటివరకు పోలీసు సిబ్బంది మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్న 'అస్త్రం' అనే ఏఐ టూల్‌ ఇకపై అందరికీ యాప్‌ రూపంలో అందుబాటులో ఉండనుంది. గతేడాది దసరా ఉత్సవాల నుంచి ఈ యాప్​ని పోలీసుశాఖలో అంతర్గతంగా వినియోగిస్తున్నారు. టెలిగ్రామ్‌ యాప్‌లో కమిషనరేట్‌లోని ట్రాఫిక్‌ విభాగం అధికారులు, సిబ్బందిని జతచేశారు. దీని ద్వారా సంబంధిత పోలీసులకు రద్దీ సమాచారం అలెర్టులు వెళ్తాయి. వీటి ఆధారంగా ట్రాఫిక్‌ను తగ్గిస్తున్నారు. ఇది మంచి ఫలితాలు ఇవ్వడంతో పౌరులకూ ఈ సేవలు విస్తరించాలని నిర్ణయించారు.

ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలనూ చూపిస్తుంది: ఈ యాప్‌లో పలు రకాల ఫీచర్లను పొందుపరుస్తున్నారు. నగర మ్యాప్‌ను అనుసంధానిస్తారు. ఇంత అన్ని మార్గాల్లో ట్రాఫిక్‌ రద్దీని చూపిస్తుంది. 300 మీటర్ల వరకు ట్రాఫిక్ ఆగితే మధ్యస్తం అని, 300 - 500 మీటర్ల వరకు అయితే ఎక్కువ అని, అంతకంటే ఎక్కువ దూరం ఆగితే తీవ్రం అని హెచ్చరికలు మొబైల్‌కు వస్తాయి.

మొబైల్‌లో జీపీఎస్‌ ఆన్‌ చేసుకుంటే మనం ఉన్న ప్రాంతంలో రద్దీ ఎలా ఉంది? ఒకవేళ ఎక్కువగా ఉంటే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో ఎలా గమ్యస్థానం చేరుకోవాలో చెప్తుంది. అందులోనే డైరెక్షన్లు కూడా వస్తాయి. నగరంలో భారీ వర్షం పడి రోడ్లపైకి నీరు వస్తే ఆ వివరాలు కూడా ఈ యాప్ తెలియజేస్తుంది. సురక్షిత మార్గాల వివరాలు అందిస్తుంది. ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న రోజుల్లో ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపుల వివరాలు, గ్రీన్‌ ఛానల్‌ ఉన్న వీవీఐపీల వాహన శ్రేణి వెళ్తున్న సమయంలోనూ నోటిఫికేషన్లు వస్తాయి.

వాతావరణ సమాచారం, చలానాల చెల్లింపులు: విజయవాడ జంక్షన్‌ మీదుగా తిరిగే రైళ్లు, బస్సుల వివరాలను కూడా యాప్‌లో పొందుపరుస్తున్నారు. వీటితో పాటు నగరంలో వాతావరణ సమాచారాన్ని కూడా జోడిస్తున్నారు. వర్షం, పిడుగులు పడే అవకాశాలు, ఉష్ణోగ్రతలు, తేమ శాతం, తదితర వివరాలు ప్రతి గంటకూ అప్‌డేట్లు వస్తుంటాయి. ఈ-చలానాలను చెల్లించేందుకు సైతం వెసులుబాటు కల్పించారు. వాహనం నంబరు ఎంటర్‌ చేస్తే పేమెంట్‌ గేట్‌వేలోకి వెళ్లేలా ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు.

ట్రాఫిక్‌ క్లియర్​ చెయ్యడానికి డ్రోన్​ వస్తుంది!

ట్రాఫిక్ సమస్యకు చెక్​ పెట్టేలా - పోలీసుల చేతికి నయా బైక్‌లు

