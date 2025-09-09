యూరియా అందుబాటులో ఉంది - వారి మాటలు నమ్మొద్దు: మంత్రి అచ్చెన్న
యూరియా సమస్య లేకపోయినా వైఎస్సార్సీపీ కావాలని రాజకీయం చేస్తోంది - రబీకి 9.30 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియాను కేంద్రం కేటాయించింది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 3:56 PM IST
Minister Kinjarapu Atchannaidu on Urea Supply: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో యూరియా కోసం రైతులు అవస్థలు పడ్డారని కూటమి ప్రభుత్వం ముందుగానే యూరియా సరఫరా చేసి కొరతకు తెరదించిందని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు స్పష్టం చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు చొరవ వలన, కేంద్ర మంత్రి నడ్డాతో మాట్లాడటం వలన అదనంగా 50 వేల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా 2 రోజుల్లో రాష్ట్రానికి రానుందని వెల్లడించారు.
రైతులకు అవసరమైన యూరియాను అందుబాటులో ఉంచుతున్నామని అన్నారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడా యూరియా సమస్య లేదని వైఎస్సార్సీపీ కావాలని రాజకీయం చేస్తోందని దుయ్యబట్టారు. రబీకి కేంద్రం 9.30 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియాను కేంద్రం కేటాయించిందంటుని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు.
'సీఎం చొరవ వల్ల అదనంగా 50 వేల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా రాష్ట్రానికి రానుంది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో యూరియా కోసం రైతులు అవస్థలు పడ్డారు. కూటమి ప్రభుత్వం ముందుగానే యూరియా సరఫరా చేసి కొరతకు తెరదించింది. రైతులకు అవసరమైన యూరియాను అందుబాటులో ఉంచుతున్నాం. ఎక్కడా యూరియా సమస్య లేదు వైఎస్సార్సీపీ కావాలని రాజకీయం చేస్తోంది. రబీకి 9.30 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియాను కేంద్రం కేటాయించింది. రూ.130 కోట్లు ఖర్చు చేసి 7.37 లక్షల మందికి విత్తనాలు రాయితీతో అందించాం. ఉచిత పంటల బీమా పేరుతో వైఎస్సార్సీపీ మోసం చేసింది'.- అచ్చెన్నాయుడు, మంత్రి
రైతుల్లో భయాందోళనలు సృష్టిస్తున్నారు: నాడు వ్యవసాయాన్ని నాశనం చేసిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు నేడు అన్నదాత పోరు పేరుతో గొడవలు సృష్టిస్తున్నారని మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి ధ్వజమెత్తారు. రాష్ట్రంలో యూరియా కొరత లేకపోయినా రైతుల్లో భయాందోళనలు సృష్టిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సుమారు 1,500 టన్నుల యూరియా బ్లాక్ మార్కెట్లో అమ్మేసిన చరిత్ర గత ప్రభుత్వ నేతలదని మండిపడ్డారు. మామిడి, పొగాకు, కోకో, ఉల్లికి కూటమి ప్రభుత్వం మద్దతు ధర కల్పించి రైతుల్ని ఆదుకుందని తెలిపారు.
వైఎస్సార్సీపీ నేతలు యూరియా కృత్రిమ కొరత సృష్టిస్తున్నారని అన్నారు. జగన్ ప్రభుత్వం 42 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొంటే తాము 68 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు కొనుగోలు చేశామని వెల్లడించారు. 24 గంటల్లో ధాన్యం కొనుగోలు సొమ్మును రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేశామని అన్నారు. ఉల్లికి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం మద్దతు ధర ప్రకటించలేదని కానీ తాము క్వింటాలు రూ.1,200 చొప్పున కొనుగోలు చేస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. అన్నదాతల్ని అన్ని విధాలా ఆదుకుంటున్నామని మంత్రి పార్థసారథి తెలిపారు.
ఏపీ రైతులకు గుడ్న్యూస్ - చంద్రబాబు చొరవతో 50,000 టన్నుల యూరియా
యూరియా బ్లాక్మార్కెటింగ్పై కఠిన చర్యలు తీసుకోండి : అధికారులకు చంద్రబాబు ఆదేశం