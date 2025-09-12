ETV Bharat / state

రైతన్నలూ ఈ వాట్సప్​ ఛానల్​ ఫాలో కొట్టండి - వాతావరణ శాఖ సూచనలు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోండి

రైతులకు సత్వరంగా పంటల సాగు, సంరక్షణ చర్యలు, రాయితీ విత్తనాల సమాచారం - వ్యవసాయంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చేందుకు చర్యలు - అందుబాటులోకి వచ్చిన వాట్సాప్‌ ఛానల్‌

Agriculture WhatsApp channel
చరవాణిలో వాట్సాప్‌ ఛానల్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేయిస్తున్న అధికారిణి వందన (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2025 at 2:22 PM IST

Agriculture Department Official WhatsApp Channel in Telangana : పంటల సాగులో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చేందుకు తెలంగాణ వ్యవసాయ శాఖ క్రమక్రమంగా వివిధ మార్పులను తీసుకొస్తోంది. ఇందులో భాగంగా పంటల సాగు, వాటి సంరక్షణ చర్యలు, సబ్సీడీ విత్తనాల సమాచారాన్ని రైతులకు ఎప్పటికప్పుడు అందజేస్తోంది. వారికి సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై అవగాహన కల్పించేలా ప్రభుత్వం అడుగేసింది. ఇందులో భాగంగా వ్యవసాయ శాఖ అధికారిక వాట్సాప్‌ ఛానల్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి పలు సేవలను అందిస్తోంది.

తెలంగాణ అగ్రికల్చర్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ : ప్రతి ఒక్కరి వద్ద స్మార్ట్‌ ఫోన్‌ అందుబాటులోకి రావడంతో సోషల్​ మీడియా వినియోగం పెరిగింది. రైతులకు సంబంధించిన ప్రతి సమాచారాన్ని సులభ పద్ధతిలో తెలుసుకునేలా వ్యవసాయ శాఖ తెలంగాణ అగ్రికల్చర్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ పేరిట ఓ వాట్సప్‌ ఛానల్‌ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. పంటల రక్షణ, సలహాలు, సూచనలు, వాతావరణ సమాచారాన్ని ఈ ఛానల్‌ ద్వారా రైతులకు నేరుగా అరచేతిలో అందుబాటులో ఉంచుతుంది.

భారీ వర్షాలతో పంటల్లో చేపట్టాల్సిన జాగ్రత్తలపై సూచనలను వివరిస్తుంది. వాట్సప్‌ ఛానల్‌పై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఈ ఛానల్‌ను ఆగస్టు 8న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి తేగా, ప్రస్తుతం 30 వేలకు పైగా మంది ఫాలోవర్లుగా ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ వాట్సప్‌ ఛానల్‌ను సబ్‌స్క్రైబ్‌ చేసుకోవాలని వ్యవసాయ అధికారులు చెబుతున్నారు.

మారుతున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని రైతులు అందిపుచ్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వ్యవసాయశాఖ వాట్సప్​ ఛానల్​ను ప్రారంభించింది. కొత్తగా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన ఈ ఛానల్​పై రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో రైతులకు వ్యవసాయ శాఖ అవగాహన కల్పిస్తోంది. ప్రతి క్లస్టర్‌లో వ్యవసాయ విస్తరణాధికారి (ఏఈఓ) కనీసం 100 మంది రైతుల మొబైల్​ ఫోన్లలో సదరు యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేయించాలని ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఆదేశాలు వచ్చాయి.

సకాలంలో సలహాలు, సూచనలు : కాలానికి అనుగుణంగా సాగు పంటల దశలకు అనుగుణంగా వ్యవసాయశాఖ అధికారులు, శాస్త్రవేత్తల సలహాలు, సూచనలు అందిపుచ్చుకోవాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకుంది. వాతావరణ శాఖ సలహాలు, సూచనలు సైతం వాట్సాప్​ ఛానల్​లో అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నారు. సమయానుకూలంగా ఉపయోగమైన సమాచారం నేరుగా రైతులకు క్షణాల్లో చేరుతుంది. వ్యవసాయంలో ఉత్పాదకత మరింత పెంచడం, రైతు ఆదాయం పెంపు, స్థిరమైన సాగు వైపు రైతులను ప్రోత్సహించేందుకు ఈ కార్యక్రమం దోహదపడుతుంది.

లభించే సమాచారం

  • ప్రభుత్వ పథకాలు, రాయితీకి సంబంధించిన వివరాలు.
  • కాలానుగుణంగా సూచనలు, పంటల సంరక్షణ.
  • మార్కెట్‌ ధరలు, శిక్షణ కార్యక్రమాలు తదితర సమాచారం.
  • వాతావరణ హెచ్చరికలు, కీటక నియంత్రణకు మార్గదర్శకాలు.
  • రాష్ట్రంలోని 1,600 రైతువేదికల్లో వీడియో కాన్ఫరెన్స్​ ద్వారా అవగాహన.

"రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ రూపొందించిన వాట్సప్‌ ఛానల్‌ రైతులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ ఛానల్‌ను ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. రైతులకు ఎప్పటికప్పుడూ వ్యవసాయం గురించి తాజా సమాచారం అందుతుంది. వాతావరణశాఖ సూచనలు, సలహాలు, పంటలకు సంబంధించిన వ్యాధులు, నివారణ పద్ధతులతో పాటు తదితర అంశాలపై పూర్తి సమాచారం ఉంటుంది. వాట్సప్‌ ఛానల్‌ను ఫాలో అయితే సీజనల్‌ పంటలు, మార్కెట్‌ ధరలు, వాతావరణంపై తాజా సమాచారం తెలుస్తుంది" -బి.ప్రమోద్‌ కుమార్‌, ఏఈవో

నాలుగు జిల్లాల్లో ఇలా...
జిల్లా రైతు వేదికలుసాగు విస్తీర్ణం (ఎకరాల్లో..)రైతులు
మెదక్76 3,20,514 1,95,002
సిద్దిపేట126 5,63,005 3,61,078
సంగారెడ్డి 116 7,48,000 2,33,000
వికారాబాద్ 95 8,81,730 3,34,382

ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ మేరకు రుణమాఫీ పూర్తైంది : మంత్రి తుమ్మల

'హాయ్' అంటే అన్ని సమస్యలు తీరిపోతాయి! - వ్యవసాయ శాఖ వాట్సాప్‌ ఛానల్‌

