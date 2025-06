ETV Bharat / state

'రైతులకు ఆందోళన వద్దు - అందుబాటులో ఖరీఫ్​కు ఎరువులు' - FERTILIZERS AVAILABLE FOR KHARIF

Published : June 6, 2025 at 8:41 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Required Fertilizers Available for Kharif in AP: రాష్ట్రంలో ఖరీఫ్​కు కావాల్సిన ఎరువులు అందుబాటులో ఉన్నాయని వ్యవసాయశాఖ కమిషనర్‌ ఎస్‌. ఢిల్లీరావు తెలిపారు. అన్ని పంటలకు అవసరమైన 16.76 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఎరువులను పంపిణీ చేసేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించామన్నారు. యూరియా 6.22 లక్షల టన్నులు, డీఏపీ 2.60 లక్షల టన్నులు, ఎంఓపీ 0.70 లక్షల టన్నులు, యస్​యస్​పీ 0.94 లక్షల టన్నులు, కాంప్లెక్స్ ఎరువులు 6.30 లక్షల టన్నులు సిద్ధంగా ఉన్నాయన్నారు.

రైతుల కోసం అందుబాటులో: ఏప్రిల్‌ నాటికి 7.14 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఎరువులు అందుబాటులో ఉన్నాయని చెప్పారు. మొత్తం 9.09 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఎరువులను కో ఆపరేటివ్ సొసైటీలలో, ఆర్ఎస్​కేలలో, మార్క్ ఫెడ్ గోదాములలో, రిటైల్ హోల్ సేల్, కంపెనీ గోదాములలో రైతుల కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయని చెప్పారు. వీటితోపాటు జూన్ 2025 నెలకు రాష్ట్రానికి 2.35 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించిందని చెప్పారు. వీటి సరఫరాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పర్యవేక్షిస్తోందన్నారు. ఈ ఎరువులను కూడా సహకార సొసైటీలు, రైతు సేవ కేంద్రాలు, ప్రైవేట్ దుకాణాల ద్వారా గ్రామాల్లోని రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని చెప్పారు.

విదేశాల నుంచి కూడా దిగుమతులు: రాష్ట్రంలో ఇంతవరకు ఎక్కడా ఎలాంటి ఎరువుల కొరత లేదని దేశీయంగా ఉన్న అన్ని ఎరువుల కర్మాగారాలు ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయని అలాగే విదేశాల నుంచి కూడా అవసరమైన ఎరువులు దిగుమతులు సంతృప్తి కరంగా ఉన్నాయని చెప్పారు. రాబోయే పంట కాలంలో కూడా ఎరువులకు ఎలాంటి కొరత రాదని స్పష్టం చేశారు. నానో యూరియా, నానో డీఏపీ ఎరువులను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చామని చెప్పారు. సంప్రదాయ ఎరువులకు 100 శాతం ప్రత్యామ్నాయంగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వీటిని ప్రోత్సహిస్తున్నాయని చెప్పారు.