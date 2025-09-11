సాధారణ యూరియా కంటే నానో యూరియాతో ఎన్నో ప్రయోజనాలు - ధర కూడా తక్కువే!
ఇటీవలి కాలంలో రాష్ట్రంలో గణనీయంగా పెరిగిన నానో యూరియా వాడకం - అవగాహనతో ఉపయోగించాలంటున్న వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు
Scientists Suggestion on Benefits of Nano Urea: ఇకపై యూరియా కోసం రైతులకు ఎదురుచూపులు అవసరం లేదు. సరకు వచ్చాక దాన్ని కొనేందుకు దుకాణాల వద్ద గంటల తరబడి నిల్చోవాల్సిన పనీ లేదు. పొలం గట్లపై జారుతూ 45 కిలోల బస్తాను మోసుకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి అంతకంటే లేదు. అరలీటరు నానో యూరియా చాలు. ధర కూడా రూ.225 మాత్రమే. మీ యూరియా కష్టాలను తప్పిస్తుంది. పైరుకు పోషకాలను కూడా అందిస్తుంది. వరి, పత్తి సహా అధికశాతం పైర్లపై నానో యూరియా పిచికారికి ఇది సరైన సమయం కూడా. ఇటీవలి కాలంలో నానో యూరియా వాడకం రాష్ట్రంలో గణనీయంగా పెరిగిందని గణాంకాలూ వెల్లడిస్తున్నాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని రైతులు సంప్రదాయ యూరియా వాడకంపైనే ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతున్నారు. నానో యూరియాలో ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నా సరే పట్టించుకోవడం లేదు. యూరియాకు ప్రత్యామ్నాయంగా నానో యూరియాను వాడుకోవచ్చని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు. 45 కిలోల బస్తాలో ఉండే పోషకాలు అర లీటర్ నానో యూరియాలో ఉంటాయి. సంప్రదాయ యూరియాలో కణ పరిమాణం 2.8-4 మిల్లీ మైక్రాన్లు. దీంతో 30 శాతానికి మించి మొక్కకు చేరదు. మిగిలింది నీటిలో, భూమిలో కలిసి కాలుష్యానికి కారణం అవుతుంది. నానో యూరియా కణ పరిమాణం 32 నానో మైక్రాన్లు మాత్రమే. ఇది 80 శాతం పైగా మొక్కకు చేరుతుంది. అలానే వృథా, కాలుష్యం తగ్గుతుంది. సంప్రదాయ యూరియా నీటిలో కలిసి వేర్ల ద్వారా మొక్కకు అందాలంటే చాలా సమయం పడుతుంది. నానో యూరియాను ఆకు పైనే పిచికారి చేస్తారు. దీంతో నేరుగా పత్రహరితానికి చేరి వెంటనే పని చేస్తుంది.
వినియోగం ఇలా: సంప్రదాయ యూరియా గుళికల రూపంలో ఉంటే నానో యూరియా ద్రవ రూపంలో ఉంటుంది. ఎకరానికి అర లీటర్ నానో యూరియా సరిపోతుంది. దీన్ని లీటర్కు 4 ఎంఎల్ చొప్పున 120 లీటర్ల నీటిలో కలపాలి. ముందు సగం నీరు పోసి తర్వాత యూరియా పోసి మళ్లీ నీళ్లు పోయాలి. అప్పుడు సక్రమంగా పిచికారి అవుతుంది. డ్రోన్ ద్వారా అయితే ఎకరానికి 350-400 ఎంఎల్ సరిపోతుంది. పిచికారి చేసే సమయంలో అధిక మొత్తం ఆకులపై పడేలా చల్లుకోవాలి. మొక్కల మధ్య నేలపై పడితే ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు.
ధర, శ్రమ తక్కువ: 45 కిలోల యూరియా బస్తా ధర రూ.266.5 కాగా ప్రస్తుతం వ్యాపారులు రూ.100 వరకు అదనంగా వసూలు చేస్తున్నారు. దీనికితోడు రవాణా, నిల్వ చేయడం, పొలం దగ్గరకు చేర్చి చల్లడానికి బస్తాకు రూ.700 వరకు ఖర్చువుతుంది. అర లీటర్ నానో యూరియా రూ.225కే వస్తోంది. పైగా నానో యూరియా డబ్బాలు తక్కువ పరిమాణంలో ఉండటం వల్ల రవాణా ఖర్చు ఉండదని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు.
ఆ అపోహతోనే: సంప్రదాయ యూరియా చల్లడంతో మొక్కలు పచ్చగా వస్తాయని రాజమహేంద్రవరం ఏరువాక పరిశోధనా కేంద్రం శాస్త్రవేత్త మానుకొండ శ్రీనివాస్ అన్నారు. అయితే ఈ నానో యూరియాతో మొక్కలు పచ్చగా రావని కాని అదే స్థాయి ప్రయోజనం ఉంటుందని తెలిపారు. రైతులు ఈ అపోహతోనే నానో యూరియాను దూరం పెడుతున్నారని చెప్పారు. ఇతర పురుగు మందులు నానో యూరియాలో కలపకుండా ఉంటేనే మేలని శ్రీనివాస్ తెలిపారు.
దీనిపై విస్తృతంగా ప్రచారం: పూత, గింజ వచ్చే దశలో నానోని పిచికారీ చేస్తే మంచి ఫలితాలుంటాయని ఇఫ్కో మేనేజర్ రాజు తెలిపారు. 2, 3 విడతలుగా చల్లుకోవచ్చని అలానే నానో యూరియా, నానో జింక్ కూడా పిచికారీ చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. నానో వాడకంపై వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నామని రాజు తెలిపారు.
వాడకం పెరుగుతోంది: 2024 సంవత్సరంలో సెప్టెంబరు మొదటి వారానికి 1.25 లక్షల నానో యూరియా డబ్బాలు విక్రయించారు. ఈ ఏడాది ఇప్పటికి 3.80 లక్షల డబ్బాలు అమ్మకం జరిగింది. గతేడాదితో పోలిస్తే 2 రెట్లు అధికం.
