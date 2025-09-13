రైతులకు గుడ్ న్యూస్ - రాయితీపై వ్యవసాయ పరికరాల పంపిణీ
Published : September 13, 2025 at 11:30 PM IST
Agricultural Equipment on Subsidy for Farmers : నేటి వ్యవసాయ రంగం మారుతున్న సాంకేతికత, వాతావరణ మార్పులు, కూలీల కొరత వంటి సమస్యల నేపథ్యంలో రైతులు ఆధునిక పద్ధతులు వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. అయితే, ఆధునిక పరికరాల ధరలు రైతులకు అధిక భారం అవుతుండటంతో, రాయితీపై సాంకేతిక పరికరాల అందుబాటు ఎంతో అవసరం అయింది. పది సంవత్సరాలుగా రాయితీ పరికరాలు ఇవ్వకపోవడంతో రైతులు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన సబ్ మిషన్ ఆన్ అగ్రికల్చరల్ మెకనైజేషన్ (స్మామ్) పథకం ద్వారా రైతులకు రాయితీపై యంత్ర పరికరాల పంపిణీకి ప్రణాళికలు రూపొందించింది. ఈ పథకం రైతులకు ఊరటను కలిగించింది. స్మామ్ పథకానికి సంబంధించి మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది. ఆసక్తి గల రైతులు దరఖాస్తు చేయవచ్చు.
ఎకరం భూమి ఉన్నా అర్హులే : స్మామ్ పథకం కింద కేవలం పెద్ద రైతులే కాకుండా ఎకరం భూమి ఉన్న రైతులూ అర్హులు. ముఖ్యంగా సన్నకారు, చిన్నకారు, అలాగే ఎస్సీ, ఎస్టీ రైతులకు 50% రాయితీ, మిగిలిన రైతులకు 40% రాయితీ అందించనున్నారు. ఇది రైతుల పట్ల ఉన్న ప్రభుత్వ సహానుభూతిని ప్రతిబింబిస్తుంది. రైతుల భారం తక్కువ చేసి, మెకానికలైజేషన్ను ప్రోత్సహించే దిశగా ఇది మైలురాయి కానుంది.
జిల్లాల స్థాయిలో మౌలిక అమలు : ఉదాహరణకు, నిజామాబాద్ జిల్లాలో 5.42 లక్షల ఎకరాల సాగు విస్తీర్ణం ఉండగా, సుమారు 2.65 లక్షల మంది రైతులు ఉన్నారు. ఈ పథకానికి అనుగుణంగా 2025–26 సంవత్సరానికి గాను 6742 వ్యవసాయ పరికరాలు కేటాయించబడ్డాయి. వీటి కోసం రూ. 5.20 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 40 శాతం, కేంద్ర ప్రభుత్వం 60 శాతం వాటా కింద నిధులు కేటాయించింది.
ఏఏ పరికరాలు ఇస్తారంటే? : ఈ పథకం కింద రైతులు ట్రాక్టర్తో ఉపయోగించే పరికరాలు (ప్లౌ, ట్రాలీ, సీడర్), విత్తనాల చల్లే యంత్రాలు, కోతకాయ యంత్రాలు, మల్చింగ్ మెషిన్లు, పంట తొలగింపు పరికరాలు వంటి పలు పరికరాలను పొందవచ్చు. ఈ పరికరాల వల్ల పంటల దిగుబడి పెరగడంతో పాటు, వ్యవసాయ పనుల్లో సమయం, ఖర్చు రెండూ తగ్గుతాయి.
దరఖాస్తు విధానం – సులభం, పారదర్శకత : రైతులు దరఖాస్తు చేయాలంటే ఆధార్ కార్డు, పట్టాదారు పాసుపుస్తకం, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోలు సమర్పించాలి. పరికరాలు ట్రాక్టర్కు సంబంధించినవైతే, ట్రాక్టర్ ఆర్సీ కూడా అవసరం. ఏవోలు ఈ దరఖాస్తులను స్వీకరించి, ఆన్లైన్లో నమోదు చేస్తారు. ఎంపికైన లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో మధ్యవర్తులు లేకుండా రాయితీ సొమ్ము నేరుగా జమ అవుతాయి.
రైతులకు సూచనలు : జీడీఏ గోవింద్ మాటల్లో మాట్లాడుతు రైతులు అన్ని ధ్రువపత్రాలతో ఏఈవోల వద్ద దరఖాస్తు చేయాలని, వారు దరఖాస్తులను వెంటనే ప్రాసెస్ చేస్తారని అన్నారు. ఆసక్తి గల రైతులంతా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు.
వ్యవసాయ పనులు సులభతరం : వ్యవసాయం భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వెన్నెముక అనే మాటను ఇప్పటికీ నిజంగా నిలబెట్టాలంటే, రైతులకు అవసరమైన ఆధునికత, మద్దతు, మార్గనిర్దేశనం అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలపైనా, సమాజంపైనా ఉందని నిపుణలు అంటున్నారు. స్మామ్ పథకం ద్వారా ఒక చిన్న ఎకరం ఉన్న రైతు కూడా తన వ్యవసాయ పనులను సులభతరం చేసుకునే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
