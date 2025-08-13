Agricultural Drones for Ex Servicemen in AP : మాజీ సైనికులు దేశానికి ఆస్తి అని, వారి సంక్షేమం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో కార్యక్రమాలను చేపడుతోందని రాష్ట్ర హోం శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కుమార్ విశ్వజీత్ తెలిపారు. ఇందులో భాగంగానే రూ.10 కోట్ల కార్పస్ ఫండ్తో ఏపీ మాజీ సైనికుల కార్పొరేషన్ను ఏర్పాటు చేయబోతోందని చెప్పారు. మాజీ సైనికులకు ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి కోసం ‘దేశ సేవ నుంచి పల్లె సేవకు’ పథకం ఆవిష్కరణ సందర్భంగా మంగళవారం విజయవాడలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.
ఈ పథకంలో భాగంగా వ్యవసాయ డ్రోన్లను సైనిక సంక్షేమ శాఖ, కోరమాండల్ ఇంటర్నేషనల్కు చెందిన దక్ష అన్మ్యాన్డ్ సిస్టమ్స్ కొలాబరేషన్లో మాజీ సైనికులకు సరఫరా చేయనున్నారు. మాజీ సైనికులకు ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధిని కల్పించేందుకు నిర్దేశించిన ఈ పథకం కింద తీసుకునే డ్రోన్లతో ఉపాధి పొందడమే కాకుండా సమాజ సేవ చేయాలని విశ్వజీత్ వ్యాఖ్యానించారు. రాష్ట్ర సైనిక సంక్షేమ శాఖ సంచాలకుడు బ్రిగేడియర్ వెంకటరెడ్డి మాట్లాడుతూ ఆర్మీ నుంచి తిరిగొచ్చాక ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం కాకుండా ఇలాంటి ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి మార్గాలను ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు.
దక్ష అన్ మ్యాన్డ్ సిస్టమ్స్ నుంచి వ్యవసాయ డ్రోన్లు : సైనికులుగా దేశానికి సేవలందించిన వారు ఇప్పుడు మాజీ సైనికులుగా పల్లె సేవకు సిద్ధమవుతున్నారు. పదవీ విరమణ చేసి వచ్చిన మాజీ సైనికులకు ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి కల్పన కోసం సైనిక సంక్షేమ శాఖ, కోరమాండల్ ఇంటర్నేషనల్కు చెందిన దక్ష అన్మ్యాన్డ్ సిస్టమ్స్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ‘దేశ సేవ నుంచి పల్లె సేవకు’ పథకానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఔత్సాహికులైన మాజీ సైనికులకు ఈ పథకం కింద దక్ష అన్ మ్యాన్డ్ సిస్టమ్స్ నుంచి వ్యవసాయ డ్రోన్లను అందజేస్తారు. రూ.11లక్షల విలువైన ఈ డ్రోన్ను మొదట రూ.1.50 లక్షలు కట్టి పొందొచ్చు. మిగిలిన మొత్తాన్ని ఎలా చెల్లించాలి, రాయితీ వివరాలను అగ్రిమెంట్లో పొందుపరుస్తారు. ఏడాది గ్యారెంటీ ఇస్తారు. డ్రోన్తోపాటు వచ్చే బ్యాటరీ సెట్తోపాటు మరో అయిదు సెట్లను అందజేస్తారు. ఈ డ్రోన్తో రోజుకు 30 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో క్రిమి సంహారక మందులను పిచికారీ చేయవచ్చు.
త్వరపడండి - 80 శాతం రాయితీతో డ్రోన్లు - నెలాఖరుకు ముగియనున్న గడువు
శిక్షణ : చిన్న, మధ్య తరహా వ్యవసాయ డ్రోన్ల నిర్వహణ కోసం పైలట్ శిక్షణను దక్ష అన్ మ్యాన్డ్ సిస్టమ్స్ ఇవ్వనుంది. డ్రోన్ తీసుకున్న మాజీ సైనికుడికి మాత్రమే శిక్షణ ఉంటుంది. ఈ శిక్షణ కోసం ఒక్కొక్కరికీ అవసరమయ్యే రూ.80వేలను సైనిక సంక్షేమ శాఖ భరిస్తుంది. హైదరాబాద్/చెన్నైలో ఈ శిక్షణ ఉంటుంది. 10 రోజుల శిక్షణ అనంతరం వ్యవసాయ డ్రోన్ పైలట్గా డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (డీజీసీఏ) ధ్రువీకరణ పత్రాన్నీ ఇస్తారు. అప్పుడు వారు లీగల్ డ్రోన్ పైలట్ అవుతారు. వారి పేరు, లైసెన్స్ వివరాలను డీజీసీఏ వద్ద నమోదు చేస్తారు. ఈ పైలట్ లైసెన్స్ ఉంటే తర్వాత నిఘా డ్రోన్లను ఆపరేట్ చేసే అర్హత కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మాజీ సైనికులకు పురుగు మందులు పిచికారీ చేసే పనిని కూడా కోరమాండల్ కంపెనీ ఇస్తుంది. ఇందుకోసం ఎకరాకు రూ.400 నుంచి రూ.500 వరకు ఇస్తారు.