Economic Development Through Professional Skills Development : వృత్తి నైపుణ్యాల పెంపు ద్వారా ఆర్థికాభివృద్ధి దిశగా అడుగులు పడేలా ఖాదీ, గ్రామీణ పరిశ్రమల కమిషన్ సన్నద్ధమవుతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు కేటాయించడంతో వృత్తి పనివారికి శిక్షణతోపాటు వ్యాపార అవకాశాలకు తోడ్పాటు అందించనున్నారు. ప్రజల్లో ఆరోగ్య స్పృహ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మట్టి పాత్రలకు మళ్లీ ఆదరణ లభిస్తోంది. మారుతున్న అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని మట్టిపాత్రల తయారీకి సాంకేతికతను జోడించి విద్యుత్తో నడిచే చక్రాన్ని (పోర్టర్ వీల్) కుమ్మర్లకు ఉచితంగా ఇస్తారు. ఆకట్టుకునేలా వివిధ పాత్రల తయారీకి పది రోజులపాటు శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తారు.
అనకాపల్లి జిల్లా వ్యాప్తంగా మట్టి పాత్రల తయారీపై ఆధారపడి జీవనం సాగించే కుటుంబాలను ఇప్పటికే గుర్తించారు. నర్సీపట్నం మండలంలోని వేములపూడి ఖాదీ సొసైటీలో అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. వారం రోజుల్లో శిక్షణ తరగతులు ప్రారంభం కానున్నాయి. తొలి విడతలో 120 మందిని ఎంపిక చేయనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
ఎగ్జిబిషన్లలో విక్రయాలు : ఇప్పటివరకు కుమ్మరి సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారికే ఉపకరణాలను ఉచితంగా ఇచ్చేవారు. ఈ ఏడాది నుంచి ఎస్సీ, ఎస్టీ సామాజిక వర్గాలకు చెందిన వారికీ ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. మంజూరైన వాటిలో 80 కుమ్మర్లకు, 20 ఎస్సీలకు, 20 ఎస్టీలకు ఇవ్వనున్నారు. శిక్షణ పొందిన వారు తయారు చేసిన వస్తువులు కేవీఐసీ విశాఖపట్నం, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ తదితర నగరాల్లో నిర్వహించే ఎగ్జిబిషన్లలో విక్రయించేలా అవకాశం కల్పిస్తారు.
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా లంబసింగిలోని గిరిజనులకు నాలుగు వందల తేనెపెట్టెలను ఉచితంగా ఇవ్వనున్నారు. వీటితోపాటు తేనెటీగలనూ పంపిణీ చేస్తారు. ఒక్కో లబ్ధిదారుకు పది పెట్టెలు ఇస్తారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు రూ.20 లక్షలు కేటాయించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా రాజాం ప్రాంతంలో 20 మంది ప్లంబ్లరకు ఉచితంగా పరికరాలు అందజేయనున్నారు.
విద్యార్థుల్లో వృత్తి నైపుణ్యాలు పెంచేలా - ఉపాధికి బాటలు వేసేలా
బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యం : వృత్తి పనులను బలోపేతం చేయడం ద్వారా పేదరిక నిర్మూలనే లక్ష్యమని విశాఖపట్నం గ్రామోద్యోగ వికాస్ యోజన నోడల్ అధికారి సుబ్రహ్మణ్యం తెలిపారు. శిక్షణ ద్వారా నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు వస్తాయని వివరిస్తున్నారు. తద్వారా వారంతా ఆర్థిక స్వావలంబన సాధిస్తారని నోడల్ అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వృత్తి పనివారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని వివరించారు. ఖాదీ, గ్రామీణ పరిశ్రమల కమిషన్ ద్వారానూ 35 శాతం గ్రాంట్తో రుణాలు పొందవచ్చని ఆయన వెల్లడించారు. బియ్యం మిల్లులు, టెంట్హౌస్లు, జీడి ఆధార పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు విద్యార్థుల్లో వృత్తి నైపుణ్యాలు పెంచి ఉపాధికి బాటలు వేసేలా కేంద్ర ప్రభుత్వ భాగస్వామ్యంతో అమలు చేస్తున్న ప్రధాన మంత్రి స్కూల్స్ ఫర్ రైజింగ్ ఇండియా (పీఎంశ్రీ) పథకం సత్ఫలితాలనిస్తోందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఈ పథకానికి ఎంపికైన పాఠశాలల్లో వివిధ అంశాల్లో శిక్షణ, క్షేత్ర పరిశీలనకు విద్యార్థులు ఉత్సాహం చూపుతున్నారని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
యువతకు మంచి ఉపాధి అవకాశం - ఉచితంగా శిక్షణతో పాటు భోజన, వసతి సదుపాయాలు!