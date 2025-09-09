ETV Bharat / state

'సీఎం, మంత్రుల పదవుల్లో ఉన్నవారు సినిమాల్లో నటించడంపై నిషేధం లేదు'

హైకోర్టులో ఏజీ వాదనలు - మాజీ ముఖ్యమంత్రి, సినీ సీనియర్‌ నటుడు ఎన్టీఆర్‌ విషయంలో హైకోర్టు విస్తృత ధర్మాసనం ఈ విషయంలో స్పష్టమైన తీర్పు ఇచ్చిందన్న ఏజీ

No Ban on Chief Ministers And Ministers Acting in Films : ముఖ్యమంత్రి, మంత్రుల పదవుల్లో ఉన్న వ్యక్తులు సినిమాల్లో నటించడంపై నిషేధం లేదని అడ్వొకేట్‌ జనరల్‌ (ఏజీ) దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్‌ సోమవారం హైకోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి, సినీ సీనియర్‌ నటుడు ఎన్టీఆర్‌ విషయంలో హైకోర్టు విస్తృత ధర్మాసనం ఈ విషయంలో స్పష్టమైన తీర్పు ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు. హరిహర వీరమల్లు సినిమా టికెట్‌ ధర పెంపు విషయంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ పాత్ర ఉన్నట్లు పిటిషనర్‌ ఎలాంటి ఆధారాలనూ కోర్టు ముందు ఉంచలేదని పేర్కొన్నారు.

పిటిషనర్, మాజీ ఐఏఎస్‌ అధికారి విజయ్‌కుమార్‌ తరఫు న్యాయవాది బాల స్పందిస్తూ సినీ నటుడు ఎన్టీఆర్‌ విషయంలో హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును పరిశీలించి ప్రతి (రిప్లై) వాదనలు చెప్పేందుకు సమయం కోరారు. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ వెంకట జ్యోతిర్మయి రిప్లై వాదనల కోసం విచారణను ఈ నెల 15కు వాయిదా వేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న నేపథ్యంలో పవన్‌ కల్యాణ్‌ను సినిమాల్లో నటించకుండా నిలువరించాలని, హరిహర వీరమల్లు సినిమా, వాణిజ్య కార్యక్రమాలను ప్రమోట్‌ చేసుకునేందుకు ఆయన ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారంటూ మాజీ ఐఏఎస్‌ విజయ్‌కుమార్‌ హైకోర్టులో వ్యాజ్యం వేసిన విషయం తెలిసిందే.

పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది బాల వాదనలు వినిపించారు. ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తూ సినిమాల్లో నటించడం అనైతికం అన్నారు. మంత్రిగా బాధ్యతలు తీసుకున్నాక వాణిజ్య కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండాలన్నారు. సినిమా టికెట్‌ ధర పెంపు విషయంలో నిబంధనలను పాటించలేదన్నారు. ప్రభుత్వం ఇస్తున్న భద్రత సిబ్బందిని, అధికారిక వాహనాలను వినియోగిస్తూ ప్రజా ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారన్నారు. సినిమాల్లో నటించడం, ఉపముఖ్యమంత్రింగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించడం పరస్పర విరుద్ధం అన్నారు.

దేశం కోసం 'జనసేన' - 2030 నాటికి చాలామంది నాయకులను తయారుచేస్తాం: పవన్ కల్యాణ్​

హరిహర వీరమల్లు సినిమా రిలీజ్​ సమయంలో పలువురు డిప్యూటీ సీఎం పవన్​ కల్యాణ్​పై, సినిమా టికెట్​ ధరల పెంపుపై తప్పుగా ప్రచారం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. వాటన్నింటికి ఉపముఖ్యమంత్రి దీటుగా సమాధానం చెప్పారు. ఈ క్రమంలో పవన్‌ కల్యాణ్‌కు సినిమాల మీదున్న శ్రద్ధ, పరిపాలనపై లేదన్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల విమర్శలపై ఆయన తీవ్రంగా మండిపడ్డ విషయం విదితమే.

వాళ్లు మాత్రం పత్రికలు, టీవీలు, బోలెడు బినామీ కంపెనీలు నడుపుతూ వ్యాపారాలు చేస్తారని ఇంక అనేక ఆదాయమార్గాలు పెట్టుకుంటారు కానీ తాను సినిమాలు మానేయాలా అని మండిపడ్డారు. వాళ్లను సిమెంట్‌ ఫ్యాక్టరీలు, వ్యాపారాలు మూసేయమనండని అన్నారు. తాను సినిమా షూటింగ్‌లు చేయడమే కనిపిస్తుంది తప్ప, వాళ్లు చేసేది కనిపించదా అని ధ్వజమెత్తారు. వాళ్లలా తనకు ఆస్తులు, స్థిరాస్తి వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు లేవని, తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో సినిమాలు చేస్తున్నానన్నారు. తాను ఇప్పుడు చేస్తున్న సినిమాలు కూడా ఎన్నికల ముందే పూర్తయ్యేవని, కానీ రాజకీయ పరిణామాలు మారిపోవడం వల్ల సమయం కుదరలేదని ఆయన తెలిపారు.

'మీలాగా నాకు దొంగ కంపెనీల్లేవు' - వైఎస్సార్సీపీపై పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఫైర్

