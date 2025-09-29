ETV Bharat / state

20 ఏళ్ల తర్వాత 'కలివికోడి' కూత - 'ట్విక్ టూ, ట్విక్ టూ' మంటూ అరుపులు

రెండు దశాబ్దాల తర్వాత వినిపించిన అత్యంత అరుదైన కలివికోడి స్వరం - కడప జిల్లాలో తాజాగా జాడ వినిపించినట్లుగా అటవీశాఖ అధికారులు ధ్రువీకరణ

Rare Bird Kalivikodi Voice in Andhra Pradesh
Rare Bird Kalivikodi Voice in Andhra Pradesh (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 2:06 PM IST

Rare Bird Kalivikodi Voice in Andhra Pradesh : రెండు దశాబ్దాల తర్వాత అత్యంత అరుదైన కలివికోడి స్వరం మరోసారి వినిపించింది. కడప జిల్లాలో తాజాగా జాడ వినిపించినట్లుగా అటవీశాఖ అధికారులు ధ్రువీకరించారు. దేశంలో పక్షి పరిశోధక బృందం సభ్యులైన హరీష్ థంగరాజ్, ఆదేష్ శివ్కర్, రోనిత్ ఉర్స్, శశాంక్ దల్వి, ప్రణవ్ వాజ్పేయి వారాల తరబడి కడప జిల్లాలో పరిశోధనలు చేపట్టారు. జులై, ఆగస్టు మాసాల్లో శ్రీలంకమల్లేశ్వర వన్యప్రాణి అభయారణ్యంతో పాటు దీని వెలుపల శోధనలు చేపట్టారు.

20 ఏళ్ల తర్వాత కలివికోడి కోడి కూత - 'ట్విక్ టూ, ట్విక్ టూ' మంటూ అరుపులు (ETV)

రెండు దశాబ్దాల నుంచి పరిశోధనలు : కడప జిల్లా సిద్ధవటం అటవీ ప్రాంతంలో అరుదైన పక్షి కలివికోడి కోసం రెండు దశాబ్దాల నుంచి పరిశోధనలు సాగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా ఆ పక్షి శబ్ధం వినిపించినట్లు కొందరు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. కలివికోడి కోసం పరిశోధన చేస్తున్న పరిశోధకులు హరీష్ థంగరాజ్ ఓ ప్రాంతంలో ఒక దట్టమైన పొదలోంచి పక్షిని ఎగరగొట్టారు. అది ఎగిరిన తీరు, వెనుకభాగం చూసి కలివికోడిగా అనుమానించారు. అదే రోజు సాయంత్ర పరిశోధక బృందం రికార్డింగ్ పరికరాలను ఏర్పాటు చేసింది.

ఆ రాత్రి 9గంటల 35 నిమిషాలకు టార్చ్‌తో నడుస్తున్న సమయంలో ప్రత్యేకమైన రెండు చోట్ల పిలుపు వినిపించింది. ఇలా మూడుసార్లు పునరావృత్తం కాగా దాన్ని మర్లిన్ బర్డ్ యాప్లో రికార్డు చేశారు. తర్వాత రోజుల్లోనూ ప్రత్యేకమైన పిలుపు రెండు చోట్ల వినిపించింది. ఇలా మూడుసార్లు పునరావృత్తం కాగా దాన్ని మెర్లిన్ బెర్డ యాపిల్ రికార్డు చేశారు. తర్వాత రోజుల్లానూ పిలుపులు వినిపించాయని బృందం తెలిపింది. ప్రత్యక్షంగా గానీ, ఫోటోలు గానీ లభించలేదని చెబుతున్నారు. ఇదంతా శ్రీలంకమల్లేశ్వర అభయారణ్యం ప్రాంతానికి వెలుపల జరిగినట్లు బృందం అంటోంది.

'ట్విక్ టూ, ట్విక్ టూ' మంటూ కూత : కడప జిల్లాలో నల్లమల, శేషాచలం కొండలు కలిసే బద్వేలు ప్రాంతాన్ని లంకమలగా పిలుస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతంలోనే సరిగ్గా 20 ఏళ్ల కింద చివరిసారిగా కలివికోడి కనిపించింది. రాత్రిళ్లు మాత్రమే తిరిగే పక్షి కావడంతో నిశాచర పక్షి అని పిలుస్తారు. దీని కూత 'ట్విక్ టూ, ట్విక్ టూ' అన్నట్లుగా వినిపిస్తుంది. దాదాపు 200 మీటర్ల దూరం వరకు శబ్ధం వినిపిస్తుంది. కలివికోడి జాతి పూర్తిగా అంతరించి పోయిందని పక్షిశాస్త్ర నిపుణులు తేల్చగా శేషాచలం అడవుల్లో ఉన్నట్లు తాజా పరిశోధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

177 కెమెరాలతో పరిశోధకులు : కడప జిల్లా కొండూరు సమీపంలోని చిట్టడవుల్లో వీటి జాడ కనిపించడంతో లంకమల్లేశ్వర అభయారణ్యం పేరిట 3 వేల ఎకరాలను రూ.28 కోట్లతో సేకరించి 177 కెమెరాలతో పరిశోధకులు అన్వేషిస్తున్నారు. గతంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రూ.50 కోట్లు వరకు వెచ్చించి రెండేళ్ల పాటు అలుపెరగని ప్రయత్నాలు జరిపినా ఫలితం కనిపించలేదని శ్రీవేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం జువాలజీ విభాగం గతంలో వెల్లడించింది. ఈ పక్షి తొలిసారిగా 1848లో పెన్నానది పరీవాహక ప్రాంతంలో కనిపించింది.

థామస్ జర్దాన్స్ మొదటిసారి దీన్ని కనుగొన్నట్లు తెలుస్తుండగా 1985 జనవరి 5న రెడ్డిపల్లె వాసి చిన్న ఐతన్న ఈ పక్షిని పట్టుకుని అటవీ అధికారులకు అప్పగించారు. దీంతో ఐతయ్యకు వాచర్‌గా గుర్తించి అటవీశాఖ ఉద్యోగం ఇచ్చింది. ఈ తర్వాత 1998 నుంచి 2002 వరకు తిరుపతి ఎస్వీయూ జంతుశాస్త్ర విభాగం పరిశోధకుల బృందం అన్వేషణ చేసింది. 2002లో ముంబయి నేచురల్ హిస్టరీ సొసైటీ కలివికోడి పాద ముద్రను, కూతను రికార్డు చేసింది. కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వ విద్యాలయం, రాయల్ సొసైటీ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ బర్డ్స్ సహకారంతో దీన్ని రికార్డు చేశారు.

