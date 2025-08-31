ETV Bharat / state

పోలవరం ప్రాజెక్టుపై "ఆఫ్రి" సంస్థ ప్రజెంటేషన్‌ - పలు ప్రశ్నలు లేవనెత్తిన విదేశీ నిపుణులు - AFRY PRESENTATION ON POLAVARAM

గ్యాప్‌ 2 ప్రధాన డ్యాం ఆకృతులపై మేధోమథనం - పలు ప్రశ్నలడిగి, సందేహాలను నివృత్తి చేసుకున్న విదేశీ నిపుణుల బృందం

Afry Presentation on Polavaram Project
Afry Presentation on Polavaram Project (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 10:02 AM IST

2 Min Read

Afry Presentation on Polavaram Project: పోలవరం ప్రాజెక్టులో గ్యాప్‌ 2 ప్రధాన డ్యాం ఆకృతులపై శనివారం ప్రాజెక్టు అధికారులు మేధోమథనం చేశారు. ఈ డ్యాంకు సంబంధించి ఇసుక రీచ్‌ దాదాపు 1100 మీటర్లు, బంకమట్టి ఉన్న ప్రాంతం మరో 400 మీటర్లు, ఆపై రాయి ఉన్న ప్రాంతం ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ఇసుక ఉన్న రీచ్‌లో ప్రధాన డ్యాం నిర్మాణం ఎలా చేపట్టాలనే అంశంపై ఆఫ్రి ఆకృతుల సంస్థ ప్రతినిధులు విదేశీ నిపుణుల బృందానికి, ఇతర నిపుణులకు ప్రజెంటేషన్‌ ఇచ్చారు.

విదేశీ నిపుణులు డిసిస్కో, రిచర్డ్‌ డొన్నెల్లీ, డేవిడ్‌ పాల్‌లతో పాటు పోలవరం అథారిటీ కార్యదర్శి రఘురామ్, కేంద్ర జలశక్తి శాఖ డిప్యూటీ కమిషనర్‌ గౌరవ్‌ సింఘాల్, కేంద్ర జల సంఘం సీఈ బక్షి, డైరెక్టర్‌ రాకేశ్, ఇంజినీర్‌ ఇన్‌ చీఫ్‌ నరసింహమూర్తి, పోలవరం అథారిటీ సీఈ రమేశ్ బాబు, పోలవరం ఎస్‌ఈ రామచంద్రరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఏ సూత్రాల ఆధారంగా ఈ ఆకృతులు సిద్ధం చేశారు? పూర్తి స్థాయిలో జలాశయం నిండినప్పుడు ఎలా సర్దుబాటు అవుతుంది? ఇతరత్రా గణాంకాలు తదితర అంశాలపై విదేశీ నిపుణులు ప్రశ్నించారు.

ప్రశ్నలడిగిన విదేశీ నిపుణుల బృందం: అంతకుముందు పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్ద తాజాగా ఏర్పాటు చేసిన నాణ్యత నియంత్రణ పరిశోధన కేంద్రాన్ని నిపుణులు చేరుకుని దాన్ని సందర్శించారు. గతంలో గుత్తేదారు తరఫున మాత్రమే నాణ్యత పరీక్షలను చేసే ల్యాబ్‌ ఇక్కడ ఉంది. జలవనరుల శాఖ తరఫున స్వతంత్రంగా నాణ్యత పరీక్షలు చేసే ల్యాబ్‌ ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్రజల్‌శక్తి, విదేశీ నిపుణుల బృందం గతంలో ఆదేశించాయి. ఈ నేపథ్యంలో టెండర్లను పిలిచి దిల్లీకి చెందిన ఆడ్కో సంస్థను ఎంపిక చేసుకున్నారు. వారు ఇక్కడ ల్యాబ్​ను ఏర్పాటు చేశారు.

ఈ ల్యాబ్‌ను విదేశీ నిపుణుల బృందం పరిశీలించి తన సంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది. మరో వైపు నాణ్యత నియంత్రణ ముసాయిదాపై కూడా చర్చ జరిగింది. ఈ ముసాయిదా రూపొందించి పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీకి సమర్పించినట్లు ఈఎన్‌సీ నరసింహమూర్తి వెల్లడించారు. ముసాయిదాను సీఎస్‌ఎంఆర్‌ఎస్‌ ఆమోదించిందనీ, అథారిటీ పరిశీలించిన తర్వాత కేంద్రజల్‌శక్తి శాఖకి సమర్పిస్తామని ఆయన తెలిపారు.

డయాఫ్రం వాల్ 49% పూర్తి: విదేశీ నిపుణుల బృందం మే నెలలో ఇక్కడ పర్యటించిన సందర్భంలో డయాఫ్రం వాల్‌ నిర్మాణ పురోగతిపై అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది. బావర్‌ కంపెనీ ప్రతినిధులు, పోలవరం అధికారులు 2026 మార్చి నాటికి డయాఫ్రం వాల్‌ పూర్తి చేస్తామని కేంద్రజలశక్తి శాఖకు తెలియజేశారు. కానీ ఆగస్టు నెలాఖరుకు కేవలం 49% మేర మాత్రమే డయాఫ్రం వాల్‌ నిర్మాణం పూర్తవడం గమనార్హం.

కాగా పోలవరం ప్రాజెక్టును విదేశీ నిపుణుల బృందాన్ని శుక్రవారం సందర్శించిన విషయం తెలిసిందే. పోలవరం ప్రాజెక్టులో భాగమైన ఎగువ కాఫర్‌ డ్యామ్​ ఎడమ వైపున ఎగువ ప్రాంతంలో ఇటీవల కొంతమేర కుంగడంపై భయపడాల్సిన అవసరం లేదని విదేశీ నిపుణుల బృందం స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికే బట్రస్‌ డ్యాం నిర్మాణం పూర్తి చేసినందున పెద్దగా సమస్యలు ఉండకపోవచ్చని, అయితే ఎప్పటికప్పుడు జాగ్రత్తగా పర్యవేక్షణ నిర్వహించాలని, అవసరమైతే తగిన చర్యలు తీసుకుందామని పేర్కొంది.

