పంట పొలాల్ని గుల్ల చేస్తున్న ఆఫ్రికా నత్తలు - రైతుల తీవ్ర ఆవేదన

లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టిన పంటలు నష్టపోతున్న రైతులు - పెట్టుబడి పూర్తిగా నష్టపోవడంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో అన్నదాతలు - ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 12:04 PM IST

2 Min Read
African Snails Damaging Crops In East Godavari District: ఆఫ్రికా నత్తలు పంట పొలాల్ని గుల్ల చేస్తున్నాయి. గుంపులు గుంపులుగా దాడి చేసి పంటల్ని పీల్చి పిప్పి చేస్తున్నాయి. బొప్పాయి, నిమ్మ, పామాయిల్, వేరుశనగ, కూరగాయలు ఇలా తోటలపై దండయాత్ర చేసి పూత, పిందెలు, కాయలు, ఆకుల రసాన్ని పీల్చి మొక్కల్ని కూల్చేస్తున్నాయి. లక్షల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి సాగు చేస్తున్న పంటలు నాశనమై రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లా నల్లజర్ల మండలంలో ఆఫ్రికా నత్తల దందయాత్రతో పంటలకు కలుగుతున్న నష్టంపై ప్రత్యేక కథనం.

గత ఆరు నెలలుగా రైతులు అవస్థలు: చెట్టు కొమ్మల నుంచి రైతులు కాయలు కోస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా, వారు కోస్తున్నది కాయలు కాదు. కొమ్మలు పట్టి కాయలు, పిందెలు తినేస్తున్న రాకాసి నత్తల్ని. చేతికి గ్లౌజులు, నోటికి మాస్క్‌లు ధరించి నత్తల్ని జాగ్రత్తగా సేకరించి సంచుల్లో నింపుతున్నారు. కోతకు వచ్చిన బొప్పాయి, నిమ్మ, కూరగాయల్ని కోయాల్సిన వ్యవసాయ కూలీలు నత్తల్ని ఏరివేయాల్సిన దుస్థితి వచ్చింది. ప్రస్తుత తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని నల్లజర్ల మండలం ఆవపాడు, సింగరాజు గ్రామాల్లో గత ఆరు నెలలుగా ఆఫ్రికన్ నత్తలతో రైతులు అవస్థలు పడుతున్నారు. బొప్పాయి, నిమ్మ, ఆయిల్ ఫాం, కూరగాయల తోటల్లోకి చేరి పంటల్ని నాశనం చేస్తున్నాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

పంట పొలాల్ని గుల్ల చేస్తున్న ఆఫ్రికా నత్తలు - రైతులు తీవ్ర ఆవేదన (EENADU)

సుమారు 300 ఏళ్ల క్రితమే: రెండేళ్ల క్రితం నల్లజర్ల మండలం ఆవపాడు, సింగరాజుపాలెం గ్రామాల రైతులు కేరళ నుంచి వక్క మొక్కలు తెచ్చినట్టు అధికారులు గుర్తించారు. ఆ మొక్కల్లో ఉన్నగుడ్లవల్ల ఇవి విరివిగా ఉత్పత్తయ్యాయి. సుమారు వంద నుంచి 200 గ్రాముల వరకు బరువు పెరుగుతాయి. వీటిని చేతితో పట్టుకుంటే మనుషులకు ఇన్ ఫెక్షన్, నత్తలు పాకిన గడ్టి తింటే పశువులకు అనారోగ్యం సోకుతుంది. వందల సంఖ్యలో కొమ్మలకు పాకి కాండం, చిగుళ్లు, పూత పిందె, ఆకులు ఇలా ఒక్కొక్కటి తింటూ మొక్కను చంపేస్తున్నాయని రైతులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు.

ఆఫ్రికన్ నత్తల్ని భారత్‌లో సుమారు 300 ఏళ్ల క్రితమే గుర్తించారు. పొలంలోని తుప్పలు, ఆకుల కింద గాలి, వెలుతురు తగలని ప్రదేశంలో ఉంటాయి. ఒక్కో నత్త నెలకు ఏడాదికి వెయ్యి నుంచి 12 వందల వరకు గుడ్లు ద్వారా పిల్లల్ని పెడుతుంది. ఐదు నుంచి ఆరేళ్ల కాలం జీవిస్తుంది. నత్తల తీవ్రత అధికంగా ఉన్న పొలాల్ని వెంకట్రామన్నగూడెంలోని డాక్టర్‌ వైఎస్సార్ ఉద్యానవన వర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు పరిశీలించారు. రైతులకు పలు సూచనలు చేశారు.

నిర్ణీతమైన దుస్తులు ధరించి, ఈ నత్తలను పంట నుంచి తీసేసి ఉప్పు ద్రావణంలో వేస్తే ఇవి చనిపోతాయి. తగు మాత్రం నుంచి ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే కాపర్​ సల్ఫెట్​ను వినియోగించాలి. మూడో పద్ధతి ప్రతి రైతు కూడా విధిగా స్నేల్​ కిల్లర్​ వాడాలి. ఈ విధంగా రైతులు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. - మల్లికార్జునరావు, ఉద్యానవన శాఖ అధికారి

లక్షల్లో పెట్టిన పెట్టుబడి కనీసం చేతికి రాకపోగా నత్తల్ని తొలగించేందుకు రైతులకు అదనపు కూలి భారంగా మారింది. కౌలుతోపాటు పెట్టుబడి పూర్తిగా నష్టపోవడంతో రైతులు దిక్కుతోచని స్థితిలో అల్లాడుతున్నారు. ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని వేడుకొంటున్నారు.

