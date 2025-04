ETV Bharat / state

భాగ్యనగరంలో కుప్పకూలిన మరో లిఫ్ట్ - ముగ్గురికి గాయాలు - ELEVATOR ACCIDENT IN ASIF NAGAR

Adults Injured in Lift Accident in Asif Nagar ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : April 7, 2025 at 10:20 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 10:46 AM IST 2 Min Read

Adults Injured in Lift Accident in Asif Nagar : లిఫ్ట్‌లలో నాణ్యత లోపాలు, నిర్వహణ పట్టించుకోకపోవడం కలిసి అపార్ట్​మెంట్ వాసుల పాలిట మృత్యుపాశంగా మారుతున్నాయి. గత నెలలో వరుస ప్రమాదాలు మరువక ముందే హైదరాబాద్​లో మరో లిఫ్ట్ ప్రమాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆసిఫ్​ నగర్ పోలీసులు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం చోటీ మజీద్ ఎదురుగా ఉన్న ఓ అపార్ట్​మెంట్​లోని లిఫ్ట్ ఐదో అంతస్తు నుంచి ఒక్కసారిగా మొదటి అంతస్తులోని పడిపోయింది. ప్రమాద సమయంలో లిఫ్ట్​లో ముగ్గురు పెద్దలు, ముగ్గురు చిన్నారులు ఉన్నారు. వీరిలో ముగ్గురు పెద్దలకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. చిన్నారులు స్వల్పగాయాలతో తప్పించుకున్నారు. బాధితులను కలిసిన ఎమ్మెల్యే : గాయపడ్డ వారిని స్థానికులు హాస్పిటల్​కు తరలించారు. విషయం తెలుసుకోగానే నాంపల్లి ఎమ్మెల్యే మాజీద్ హుస్సేన్ ఆసుపత్రికి చేరుకొని వారి ఆరోగ్య పరిస్థితి అడిగి తెలుసుకున్నారు. మెయింటెనెన్స్ డబ్బులు తీసుకుంటున్నప్పుడు లిఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ తప్పకుండా చేయించాలని మాజీద్ హుస్సేన్ అపార్ట్​మెంట్ నిర్వాహకులకు సూచించారు. ఘటనపై ఆసిఫ్​నగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Last Updated : April 7, 2025 at 10:46 AM IST