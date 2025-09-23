ETV Bharat / state

దసరా పండగ వేళ కల్తీ మాయ - రంపం పొట్టుతో పసుపు పొడి

దసరా పండుగ వేళ కల్తీ ఆహార పదార్థాలు - ప్రజలను పరేషాన్​ చేస్తున్న కల్తీ మాయ - ఈజీగా గుర్తించేందుకు ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు

Dussehra festival 2025
Dussehra festival 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2025 at 3:00 PM IST

Adulterated Food Items during Dussehra Festival : అసలే దసరా నవరాత్రులు, దీనికి తోడు బతుకమ్మ పండగ. ఈ పర్వదినాల అన్నీరోజులూ ప్రతి ఇంట్లోనూ పొయ్యి వెలుగుతూనే ఉంటుంది. ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక వంటకం చేస్తూ కుటుంబ మొత్తం పండగ సంతోషంలో ఉంటారు. దీంతో చాలా మంది నిత్యావసరాల కోసం మార్కెట్లకు వెళతారు. అక్కడ పప్పు, పాలు, నూనె, పిండి, పసుపు, కారం ఇవన్నీ కొంటూ ఉంటారు. దాదాపు ఇవి లేనిదే ప్రతి ఇంట్లో రోజు అనేది గడవదు. పండుగ పూట కూడా ఇవే వస్తువులను వాడుతాం. అసలు పండగ అంటేనే పిండివంటలు. పిండివంటలు ఉంటేనే పండుగ. ఇది మన తెలంగాణలో ఒక సంప్రదాయంగా మారిపోయింది. అయితే ఈ నిత్యావసరాల మాటునే కల్తీ ప్రమాదమూ పొంచి ఉండే అవకాశం ఉంది. వినియోగదారుల అవసరాలను ఆసరా చేసుకుని కొందరు కల్తీరాయళ్లు కల్తీ ఆహార పదార్థాలను అంటగడుతుంటారు. కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే కల్తీ అయిన పదార్థాలను ఈజీగా గుర్తుపట్టేయొచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు.

పప్పును పట్టుకోవచ్చు : వినియోగదారులను మోసం చేసేందుకు కొందరు వ్యాపారులు కల్తీకి పాల్పడుతుంటారు. కంది, పెసర, మినుము లాంటి పప్పులను కల్తీ చేస్తుంటారు. ఆ పప్పు దినుసులను కల్తీ చేయడానికి నూనె పూస్తుంటారు. కేసరి పప్పునకు మెటానిల్​ ఎల్లో రంగు కలుపుతుంటారు. కేసరి పప్పును మాత్రం భూతద్దం సాయంతో గుర్తిస్తే మాత్రం కల్తీని గుర్తించవచ్చు. పరీక్ష నాళికలో కొద్దిగా పప్పును తీసుకొని అందులో నీటిని కలపాలి. వాటికి 5 మి.లీ. గాఢ హైడ్రోక్లోరిక్​ ఆమ్లం కలిపి 10 నిమిషాల తర్వాత పరిశీలిస్తే అది గులాబీ రంగులోకి మారుతుంది. అప్పుడు అది కల్తీ అయినట్లు లెక్క.

మిరప పొడిలో ఇటుక పొడి : మిరప పొడిని కూడా కొందరు వ్యాపారులు కల్తీ చేస్తున్నారు. ఎరుపు రంగు కోసం ఇటుక పొడి వంటివి అందులో కలుపుతున్నారు. ఈ కల్తీని ఎలా గుర్తించాలంటే కొద్దిగా కల్తీ చేసిన మిరపపొడిని తీసుకొని నీటిలో వేసినపుడు ఇటుక పొడి నీటి అడుగున చేరుతుంది. రంగు సైతం మారిపోతుందంటే అనుమానించాల్సిందేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

గంజిపొడి, బియ్యం పిండి : తెల్లగా ఉండే గోధుమ పిండిలో గంజి పొడి, బియ్యం పిండి, సుద్దపొడి కలిపే ప్రమాదం ఉంది. దీన్ని గుర్తించాలంటే మాత్రం కొద్దిగా గోధుమ పిండిని పరీక్ష నాళికలో తీసుకొని 5 మి.లీ. హైడ్రోక్లోరిక్​ ఆమ్లం కలిపితే దట్టమైన పొగలు వస్తాయి. ఇలా వస్తున్నాయంటే అదీ కల్తీ అయినట్లు లెక్క. తూకంలో ఎక్కువ బరువు వచ్చేందుకు గోధుమ, ఇతర పిండిలో సుద్దపొడిని వాడుతుంటారు.

నూనె రంగు మారుతోంది : కల్తీ నూనెను కనిపెట్టాలంటే పరీక్ష నాళికలో కొద్దిగా నూనె తీసుకుని 5 మి.లీ. గాఢ హైడ్రో క్లోరిక్​ ఆమ్లం, కాస్త చక్కెర కలిపితే అడుగున గులాబీ లేదా ఎరుపు రంగు ఏర్పడుతుంది. అలా ఏర్పడితే అది నాసిరకం అని భావించాలి.

రంపం పొట్టుతో పసుపు కల్తీ : రంపం పొట్టు, మెటానిల్​ ఎల్లో రంగు వాడి పసుపును కల్తీ చేస్తుంటారు కొందరు కేటుగాళ్లు. పరీక్ష నాళికలో కొద్దిగా పసుపును తీసుకొని, దానికి నీటిని కలిపి కొద్దిగా హైడ్రోక్లోరిక్​ ఆమ్లం కలుపుతారు. గాఢమైన పసుపు రంగు వస్తే అది నకిలీది అని గుర్తించాలి.

ఏంటి టేస్ట్​ కోసం ఇన్నీ కలుపుతున్నారా?- ఆందోళన కలిగిస్తున్న కల్తీ ఆహారం

మనం రోజు కొనే పాలు, కంది, గోధుమ పిండి కల్తీ! - ఈ పరీక్షతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు

