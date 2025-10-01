ETV Bharat / state

వృద్ధులు, రోగులకు అడల్ట్‌ డైపర్లు - ఎంపికలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

అలెర్జీలు రాకుండా హైపో-అలెర్జెనిక్‌ డైపర్లను ఎంచుకోవడం ఉత్తమం - శుభ్రత, సమయానికి మార్పు ఆరోగ్యానికి కీలకం

Adult Diapers for Elderly
Adult Diapers for Elderly (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ADULT DIAPERS FOR ELDERLY: డైపర్స్ అనగానే చాలా మంది చిన్న పిల్లలకే అనుకుంటారు. కానీ ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడే పెద్దలకు, కదలికలు తగ్గిపోయిన వృద్ధులకు కూడా అడల్ట్‌ డైపర్లు ఎంతో అవసరం అవుతాయి. మూత్రాశయం నియంత్రణ లోపం, పక్షవాతం, దీర్ఘకాలిక రోగాల వల్ల మంచం పట్టిన వారు, లేదా శస్త్రచికిత్స తర్వాత కోలుకుంటున్న వారు వీటిని వాడటం ద్వారా కొంత ఉపశమనం పొందుతారు. అయితే సరైన డైపర్ ఎంపిక, సరైన వినియోగం చాలా ముఖ్యం.

అడల్ట్‌ డైపర్లు రకాలు: మార్కెట్లో ఇప్పుడు పెద్దలకు అనువైన అనేక రకాల డైపర్లు లభ్యమవుతున్నాయి:

  • పుల్‌ అప్‌ డైపర్లు: ఇవి సాధారణ లోదుస్తుల్లా ధరించవచ్చు. స్వతంత్రంగా కదలగలిగే వారికి అనుకూలం.
  • టేప్‌ లేదా ట్యాబ్‌ స్టైల్‌ డైపర్లు: సంరక్షకుల సహాయం అవసరమయ్యే మంచం పట్టినవారికి అనువైనవి.
  • రాత్రిపూట వినియోగించే డైపర్లు: ఎక్కువసేపు శోషణ అవసరమయ్యే పరిస్థితుల్లో ఉపయోగకరమైనవి.
  • క్లాత్‌ డైపర్లు: పునర్వినియోగానికి అనువుగా ఉండే వీటి నిర్వహణ సులభం.

ఎంపికలో జాగ్రత్తలు: డైపర్ కొనేటప్పుడు కేవలం ధర ఆధారంగా కాకుండా, కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.

  • శోషణ సామర్థ్యం: ఎక్కువసేపు ఉపయోగించుకునే వారికి అధిక శోషణ కలిగిన డైపర్లు అవసరం.
  • కంఫర్ట్: చర్మాన్ని రాపిడి చేయకుండా మృదువుగా ఉండే డైపర్లు ఎంచుకోవాలి.
  • సైజ్: బిగుతుగా లేకుండా, వదులుగా కాకుండా సరిపడే సైజు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి.
  • అలెర్జీ రహితం: హైపో-అలెర్జెనిక్, సువాసన లేని డైపర్లు వాడితే చర్మ సమస్యలు తక్కువగా వస్తాయి.
  • లీక్ గార్డులు: లీక్‌ను అడ్డుకునే ప్రత్యేక డిజైన్ ఉన్న డైపర్లు ఎక్కువ రక్షణ ఇస్తాయి.

వాడకంలో జాగ్రత్తలు:

* డైపర్లను ప్రతి 4 నుంచి 6 గంటలకు ఒకసారి మార్చడం ఉత్తమం.

* మురికిగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువసేపు ఉంచితే చర్మంపై దద్దుర్లు, దుర్వాసన, ఇన్‌ఫెక్షన్లు వస్తాయి.

* మార్చేటప్పుడు చర్మాన్ని శుభ్రంగా కడిగి, మాయిశ్చరైజర్ లేదా మెడికల్‌ పౌడర్ వాడటం మంచిది.

* రాత్రిపూట ఎక్కువ శోషణ సామర్థ్యం ఉన్న డైపర్లను వాడటం వల్ల సౌకర్యం ఉంటుంది.

నిపుణుల సూచనలు: వైద్యుల అభిప్రాయం ప్రకారం, అడల్ట్ డైపర్లు వృద్ధుల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగు పరుస్తాయి. అయితే దీర్ఘకాలంగా ఒకే రకమైన డైపర్ వాడితే చర్మ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి. దీంతో తరచుగా మార్చడం, శరీరాన్ని శుభ్రంగా ఉంచడం తప్పనిసరి. కుటుంబ సభ్యులు లేదా సంరక్షకులు కూడా వీటిని సిగ్గుపడకుండా సహజంగా వాడేలా ప్రోత్సహించాలి. డైపర్లు కేవలం సౌకర్యం మాత్రమే కాదు, స్వచ్ఛత, గౌరవం కోసం అవసరమైన సాధనం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

అడల్ట్ డైపర్లు పెద్దల కష్టాల్లో చిన్న ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. సరైన ఎంపిక, సరిగ్గా వినియోగం, శుభ్రతపై దృష్టి పెట్టడం ద్వారా వృద్ధులు, రోగులు సౌకర్యంగా ఉండగలరు. వీటిని ఉపయోగించడం సిగ్గుపడాల్సిన విషయం కాదు, అవి ఆరోగ్య సంరక్షణలో భాగమే అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఒంటరిగా ఉంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి - ముఖ్యంగా పెద్దవారు!

మీ ఇంట్లో పెద్దలను కంటికి రెప్పలా కాపాడే డిజైన్లు - ఇవి ఉంటే చాలు!

For All Latest Updates

TAGGED:

BEST ADULT DIAPERSADULT DIAPER USAGE TIPSADULT DIAPER TYPES AND BENEFITSHYGIENE TIPS FOR ADULT DIAPER USERSADULT DIAPERS FOR ELDERLY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సూర్యకాంతి నుంచి నేరుగా బయోప్యూయెల్ తయారీ- సరికొత్త ఆవిష్కరణ!

GST 2.0: భారత్​లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆ సమాధిని బూట్లు, చెప్పులు, రాళ్లతో కొడతారు- 900 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం-ఎందుకు? ఏం చేశాడు?

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'?- ఈ లక్షణాలతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.