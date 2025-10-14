టీటీడీలో పాలనాపరమైన మార్పులు- మెరుగైన వసతులు కల్పించడమే లక్ష్యంగా బదిలీలు
టీటీడీలో అంతర్గత బదిలీలు చేపట్టిన ఛైర్మన్, ఈవో, అదనపు ఈవో -వివిధ విభాగాధిపతులకు భారీగా స్థాన చలనం
Published : October 14, 2025 at 8:15 AM IST
Administrative Changes in TTD : సరైన అధికారిని సరైన స్థానంలో నియమించడం ద్వారా మెరుగైన పాలన సాధ్యమన్న సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచనలకు అనుగుణంగా టీటీడీలో పాలనాపరమైన మార్పులు ప్రారంభమయ్యాయి. తిరుమల పతిష్టను పెంచడంతో పాటు భక్తులకు మెరుగైన వసతులు, దర్శనం కల్పించడమే లక్ష్యంగా టీటీడీలో అంతర్గత బదిలీలు చేపట్టారు. ఛైర్మన్, ఈవో, అదనపు ఈవోలు సమన్వయంతో వివిధ విభాగాధిపతులను భారీగా బదిలీ చేశారు.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో పాలనా పరమైన ప్రక్షాళన ప్రారంభమైంది. అధికారుల సామర్థ్యానికి తగిన గుర్తింపు ఇస్తూ ఆయా స్థానాల్లో నియామకాలు చేసే ప్రక్రియను చేపట్టారు. టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఈవో అనిల్కుమార్ సింఘాల్, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి సుదీర్ఘ సమావేశాల అనంతరం టీటీడీలో భారీగా బదిలీలకు శ్రీకారం చుట్టారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి దాదాపు ఏడాదిన్నర గడుస్తున్నా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ఉన్న అధికారులే ఆయా స్థానాల్లో కొనసాగుతూ వచ్చారు.
దీర్ఘకాలంగా కీలక శాఖలకు విభాగాధిపతులుగా ఉంటూ విధి నిర్వహణలో అలక్ష్యంగా ఉన్న అధికారులకు స్థాన చలనం కల్పించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాం నుంచి శ్రీవారి ఆలయ డిప్యూటీ ఈవోగా పనిచేస్తున్న లోకనాథం తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి ఆలయానికి డిప్యూటీ ఈవోగా బదిలీ చేశారు. లోకనాథం పనితీరుపై విమర్శలు వెల్లువెత్తినా ఏడాదిన్నరగా అదే స్థానంలో కొనసాగారు. ఆ స్థానంలో సమర్థుడైన అధికారిగా పేరున్న డిప్యూటీ ఈవో హరీంద్రనాధ్ను పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం నుంచి తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ డిప్యూటీ ఈవోగా నియమించారు. గోవిందరాజస్వామి డిప్యూటీ ఈవోగా పనిచేస్తున్న శాంతిని తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయ డిప్యూటీ ఈవోగా బదిలీ చేశారు.
ఈవో శ్యామలరావు స్థానంలో నియమితులైన అనిల్కుమార్ సింఘాల్ బ్రహ్మోత్సవాలు ముగిసిన అనంతరం టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, అదనపు ఈఓ వెంకయ్య చౌదరితో వరుసగా సమావేశాలు నిర్వహించి ఏకాభిప్రాయంతో పాలనా పరంగా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకొన్నారు. భక్తులకు మెరుగైన సంతృప్తికరమైన సౌకర్యాలు కల్పించడంలో భాగంగా డిప్యూటీ ఈవోల బదిలీలు చేశారు. తన సర్వీస్ మొత్తం తిరుమల కొండపై విధులు నిర్వహించని డిప్యూటీ ఈవో గోవిందరాజన్ను తిరుమల కళ్యాణకట్ట డిప్యూటీ ఈవోగా బదిలీ చేశారు. తిరుపతి పరిపాలనా భవనంలో సర్వీసెస్ డిప్యూటీ ఈవోగా విధులు నిర్వహిస్తూ ఉద్యోగులను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేసిన గోవిందరాజన్ను తిరుమలకు బదిలీ చేయడంపై ఉద్యోగ వర్గాల్లో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.
తన సర్వీసు మొత్తం ఏ రోజు టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలో పని చేయకుండా దీర్ఘకాలంగా తిరుమలలో కొనసాగుతున్న రిసెప్షన్ అధికారి, డిప్యూటీ ఈవో భాస్కర్ను గోవిందరాజన్ స్థానంలో సర్వీసెస్ డిప్యూటీ ఈవోగా నియమించారు. గడచిన కొంత కాలంగా అన్నదానం డిప్యూటీ ఈవోగా పని చేస్తూ మెరుగైన సేవలు అందించిన అధికారి రాజేంద్రను ఆర్-1 డిప్యూటీ ఈవోగా నియమించడమే కాక ఆర్-2 బాధ్యతలు అదనంగా కేటాయించారు. తిరుమలలో అన్నదానం డిప్యూటీ ఈవోగా సెల్వం నియమితులు కాగా తిరుపతిలో అన్నదానం డిప్యూటీ ఈవోగా వెంకటయ్య నియమితులయ్యారు. దీర్ఘకాలంగా ఒకే స్థానంలో పనిచేస్తున్న సూపరింటెండెంట్ , ఆ తర్వాతి స్థాయి అధికారులనూ బదిలీ చేయాలని టీటీడీ ఉద్యోగులు కోరుకుంటున్నారు.
