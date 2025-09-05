ETV Bharat / state

మోదీ మెచ్చిన మాస్టారు : కైలాస్​ సార్ ఒక్కసారి​ పాఠం చెబితే - పిల్లలు ఇక మర్చిపోరంతే! - TEACHER DAY SPECIAL STORY 2025

సాంకేతిక నైపుణ్యం పిల్లల్లో పెంచేలా చదువు చెబుతున్న ఉపాధ్యాయుడు - గల్లీ నుంచి దిల్లీ వరకూ అంచెలంచెలుగా వ్యాపించిన అతని అనితర కృషి- ఒకసారి చెబితే పిల్లలు మరిచిపోకుండా ఉండేలా మెలకువలతో విద్యాబోధన

Adilabad Tribal Teacher Invited 'At Home'
Adilabad Tribal Teacher Invited 'At Home' (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2025 at 10:12 AM IST

Updated : September 5, 2025 at 10:34 AM IST

3 Min Read

Adilabad Tribal Teacher Invited 'At Home' : జనంలో ఉన్నప్పుడు ఓ ప్రజాప్రతినిధి వచ్చి భుజం తడితే మనసు ఉప్పొంగిపోతుంది. పేరు పెట్టి మరీ పలకరిస్తే ఆనందం రెట్టింపవుతుంది. అలాంటిది ఏకంగా దేశ ప్రధాని జాతిని ఉద్దేశించి చేసే ప్రసంగంలో మనల్ని పేరు పెట్టి ఉదహరిస్తే ఎలా ఉంటుంది. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని రాష్ట్రపతి భవన్‌లో నిర్వహించే ఎట్‌ హోంనకు అతిథిగా హాజరు కావాలని ఆహ్వానం అందితే ఎంతటి ఆనందం వేస్తుంది. అలాంటి అరుదైన ఘనత సాధించిన ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలోని ఓ మారుమూల ప్రాంతంలోని ఆదివాసీ ఉపాధ్యాయుడి ఘనతపై ''ఈటీవీ-ఈటీవీ భారత్​'' ప్రత్యేక కథనం.

ప్రధాని మెచ్చిన మాస్టారు : కైలాస్​ సార్​ పాఠం చెబితే - పిల్లలు ఇక మర్చిపోరంతే! (ETV)

ప్రధానమంత్రి మోదీ ప్రశంసలు కురిపించిన ఆ ఆదివాసీ ఉపాధ్యాయుడి పేరు తొడసం కైలాస్‌. ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా మావల మండలం వాఘాపూర్‌కు చెందిన ఈయన 2001లో ఏజెన్సీ డీఎస్సీలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా ఎంపికయ్యాడు. ప్రస్తుతం ఇంద్రవెల్లి మండలం గౌరాపూర్‌లో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఒకసారి చెబితే పిల్లలు మరిచిపోకుండా ఉండేలా మెలకువలతో విద్యాబోధన చేస్తున్నారు. నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించిన కైలాస్‌ది బాల్యం నుంచి భిన్నమైన ఆలోచనా సరళే. సాంఘిక శాస్త్రం ఎస్జీటీగా ఉద్యోగ జీవితాన్ని ప్రారంభించి, 2015లో స్కూల్‌ అసిస్టెంట్‌గా పదోన్నతి పొందారు.

ల్యాప్​టాప్​, ప్రొజెక్టర్​ ఆధారంగా పాఠాలు : 2016లో జిల్లా రిసోర్స్‌పర్సన్‌గా ఎంపికవడంతో బెంగుళూరులో జరిగే శిక్షణకు వెళ్లారు. అక్కడ కృత్యాధార బోధన, శాస్త్రీయమైన మార్పులు - దక్షిణభారతంలో విద్యా విధానంపై అవగాహన పెంచుకున్నారు. 2018లో తలమడుగు మండలం సాయిలింగి ఉన్నత పాఠశాలలో సొంత డబ్బులతో కొనుగోలు చేసిన ల్యాప్‌టాప్‌, ప్రొజెక్టర్‌ ఆధారంగా పాఠాలు బోధించటంతో విద్యార్థుల్లో చదవు పట్ల ఆసక్తి పెరిగేలా చేశారు. అలా ఆయనలో పెరిగిన కృత్రిమ మేధ ఆలోచన కరోనా సమయంలో విద్యార్థులకు వర్చువల్‌ విధానంలో పాఠాలు బోధించేలా చేసింది.

''బెంగళూరులో నేను ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో శిక్షణ తీసుకున్నాను. అక్కడ నేను టీచింగ్​లో విప్లవాత్మక వంటి మార్పులు గమనించాను. ఆ మార్పులను నేను పాఠశాలలో అమలు పరిచాను. ముఖ్యంగా నా సొంత ఖర్చులతో ల్యాప్‌టాప్‌, ప్రొజెక్టర్‌ లాంటి టూల్స్​ను ఉపయోగించి విద్యార్థులకు పవర్​ పాయింట్​ ద్వారా ప్రజెం​టేషన్​ చేసి మంచి ఫలితాలు సాధించాను. వాళ్లలో కూడా మంచి మార్పును గమనించాను. అదే స్ఫూర్తితో నేను 2023 నుంచి ఈ ఏఐ టూల్స్​ను ఉపయోగిస్తున్నాను''. - కైలాస్‌, ఉపాధ్యాయుడు

మన్‌కీబాత్‌లో కైలాస్​పై మోదీ ప్రశంసలు : కృత్రిమ మేధ పద్ధతులకు అనుగుణంగా 18 పర్వాల మహాభారతాన్ని తెలుగు లిపితో గోండిలో అనువదించడం, పిల్లల కథలను రాయడం, గోండి, కొలామి భాషల కోసం చేస్తున్న కృషి కేంద్ర సమాచార దృష్టికి వెళ్లింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ప్రధానమంత్రి దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి చేసిన 119వ మన్‌కీ బాత్‌లో కైలాస్‌ ప్రయత్నంపై ప్రశంసించారు. 79వ స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో రాష్ట్రపతి భవన్‌లో నిర్వహించే ఎట్‌ హోంనకు ఆహ్వానాన్ని పొందారు.

ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడిగా 2018లో అవార్డు : దేశ, విదేశీ ప్రముఖులతో కలిసి ఎట్‌ హోంలో పాల్గొనడం తనకు దక్కిన అదృష్టమని కైలాస్‌ సంబురపడితే, ఆయన ప్రతిభ అనుసరణీయమనే అభిప్రాయం ఉపాధ్యాయవర్గాల్లో వ్యక్తమవుతోంది. ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడిగా 2018లో అవార్డు అందుకున్న కైలాస్‌, పాఠశాలల్లో పాఠ్యాంశాల బోధనల్లో వినూత్నమైన పద్ధతి కోసం మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, దివంగత తమిళనాడు గవర్నర్‌ రోశయ్య, కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి చేతుల మీదుగా అవార్డులు అందుకున్నారు.

టీచర్స్ డే స్పెషల్ : బుద్ధుడి నుంచి అబ్దుల్ కలాం దాకా - ఈ భారతీయ లెజెండరీ టీచర్స్ గురించి మీకు తెలుసా?

ఈ గురువులు పాఠాలు మాత్రమే చెప్పలేదు - విద్యార్థుల బంగారు భవితకు బాటలు వేశారు

Adilabad Tribal Teacher Invited 'At Home' : జనంలో ఉన్నప్పుడు ఓ ప్రజాప్రతినిధి వచ్చి భుజం తడితే మనసు ఉప్పొంగిపోతుంది. పేరు పెట్టి మరీ పలకరిస్తే ఆనందం రెట్టింపవుతుంది. అలాంటిది ఏకంగా దేశ ప్రధాని జాతిని ఉద్దేశించి చేసే ప్రసంగంలో మనల్ని పేరు పెట్టి ఉదహరిస్తే ఎలా ఉంటుంది. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని రాష్ట్రపతి భవన్‌లో నిర్వహించే ఎట్‌ హోంనకు అతిథిగా హాజరు కావాలని ఆహ్వానం అందితే ఎంతటి ఆనందం వేస్తుంది. అలాంటి అరుదైన ఘనత సాధించిన ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలోని ఓ మారుమూల ప్రాంతంలోని ఆదివాసీ ఉపాధ్యాయుడి ఘనతపై ''ఈటీవీ-ఈటీవీ భారత్​'' ప్రత్యేక కథనం.

ప్రధాని మెచ్చిన మాస్టారు : కైలాస్​ సార్​ పాఠం చెబితే - పిల్లలు ఇక మర్చిపోరంతే! (ETV)

ప్రధానమంత్రి మోదీ ప్రశంసలు కురిపించిన ఆ ఆదివాసీ ఉపాధ్యాయుడి పేరు తొడసం కైలాస్‌. ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా మావల మండలం వాఘాపూర్‌కు చెందిన ఈయన 2001లో ఏజెన్సీ డీఎస్సీలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా ఎంపికయ్యాడు. ప్రస్తుతం ఇంద్రవెల్లి మండలం గౌరాపూర్‌లో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఒకసారి చెబితే పిల్లలు మరిచిపోకుండా ఉండేలా మెలకువలతో విద్యాబోధన చేస్తున్నారు. నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించిన కైలాస్‌ది బాల్యం నుంచి భిన్నమైన ఆలోచనా సరళే. సాంఘిక శాస్త్రం ఎస్జీటీగా ఉద్యోగ జీవితాన్ని ప్రారంభించి, 2015లో స్కూల్‌ అసిస్టెంట్‌గా పదోన్నతి పొందారు.

ల్యాప్​టాప్​, ప్రొజెక్టర్​ ఆధారంగా పాఠాలు : 2016లో జిల్లా రిసోర్స్‌పర్సన్‌గా ఎంపికవడంతో బెంగుళూరులో జరిగే శిక్షణకు వెళ్లారు. అక్కడ కృత్యాధార బోధన, శాస్త్రీయమైన మార్పులు - దక్షిణభారతంలో విద్యా విధానంపై అవగాహన పెంచుకున్నారు. 2018లో తలమడుగు మండలం సాయిలింగి ఉన్నత పాఠశాలలో సొంత డబ్బులతో కొనుగోలు చేసిన ల్యాప్‌టాప్‌, ప్రొజెక్టర్‌ ఆధారంగా పాఠాలు బోధించటంతో విద్యార్థుల్లో చదవు పట్ల ఆసక్తి పెరిగేలా చేశారు. అలా ఆయనలో పెరిగిన కృత్రిమ మేధ ఆలోచన కరోనా సమయంలో విద్యార్థులకు వర్చువల్‌ విధానంలో పాఠాలు బోధించేలా చేసింది.

''బెంగళూరులో నేను ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో శిక్షణ తీసుకున్నాను. అక్కడ నేను టీచింగ్​లో విప్లవాత్మక వంటి మార్పులు గమనించాను. ఆ మార్పులను నేను పాఠశాలలో అమలు పరిచాను. ముఖ్యంగా నా సొంత ఖర్చులతో ల్యాప్‌టాప్‌, ప్రొజెక్టర్‌ లాంటి టూల్స్​ను ఉపయోగించి విద్యార్థులకు పవర్​ పాయింట్​ ద్వారా ప్రజెం​టేషన్​ చేసి మంచి ఫలితాలు సాధించాను. వాళ్లలో కూడా మంచి మార్పును గమనించాను. అదే స్ఫూర్తితో నేను 2023 నుంచి ఈ ఏఐ టూల్స్​ను ఉపయోగిస్తున్నాను''. - కైలాస్‌, ఉపాధ్యాయుడు

మన్‌కీబాత్‌లో కైలాస్​పై మోదీ ప్రశంసలు : కృత్రిమ మేధ పద్ధతులకు అనుగుణంగా 18 పర్వాల మహాభారతాన్ని తెలుగు లిపితో గోండిలో అనువదించడం, పిల్లల కథలను రాయడం, గోండి, కొలామి భాషల కోసం చేస్తున్న కృషి కేంద్ర సమాచార దృష్టికి వెళ్లింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ప్రధానమంత్రి దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి చేసిన 119వ మన్‌కీ బాత్‌లో కైలాస్‌ ప్రయత్నంపై ప్రశంసించారు. 79వ స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో రాష్ట్రపతి భవన్‌లో నిర్వహించే ఎట్‌ హోంనకు ఆహ్వానాన్ని పొందారు.

ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడిగా 2018లో అవార్డు : దేశ, విదేశీ ప్రముఖులతో కలిసి ఎట్‌ హోంలో పాల్గొనడం తనకు దక్కిన అదృష్టమని కైలాస్‌ సంబురపడితే, ఆయన ప్రతిభ అనుసరణీయమనే అభిప్రాయం ఉపాధ్యాయవర్గాల్లో వ్యక్తమవుతోంది. ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడిగా 2018లో అవార్డు అందుకున్న కైలాస్‌, పాఠశాలల్లో పాఠ్యాంశాల బోధనల్లో వినూత్నమైన పద్ధతి కోసం మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, దివంగత తమిళనాడు గవర్నర్‌ రోశయ్య, కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి చేతుల మీదుగా అవార్డులు అందుకున్నారు.

టీచర్స్ డే స్పెషల్ : బుద్ధుడి నుంచి అబ్దుల్ కలాం దాకా - ఈ భారతీయ లెజెండరీ టీచర్స్ గురించి మీకు తెలుసా?

ఈ గురువులు పాఠాలు మాత్రమే చెప్పలేదు - విద్యార్థుల బంగారు భవితకు బాటలు వేశారు

Last Updated : September 5, 2025 at 10:34 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ADILABAD TRIBAL TEACHER KAILESHADILABAD TEACHER INVITED PRESIDENTADILABAD TEACHER INVITED BY AT HOMEఆదివాసి ఉపాధ్యాయుడుTEACHER DAY SPECIAL STORY 2025

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మినపప్పును రుబ్బితేనే కాదు, మిక్సీలో పట్టినా సూపర్ "వడలు" - నూనె పీల్చకుండా వస్తాయి!

ఇంట్లో విద్యుత్​ సమస్యలా? - వాట్సప్​లో 'హాయ్'​ అని మెసెజ్​ చేస్తే ప్రాబ్లమ్​ సాల్వ్​!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

ఆరోగ్యంతో పాటు ఉపాధి - చిన్న సీక్రెట్​తో బిజినెస్​లో రాణిస్తున్న యువకులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.