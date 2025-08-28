Heavy Rains in Adilabad District : భారీ వర్షాలు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాను వణికించాయి. బుధవారం సాయంత్రం నుంచి దాదాపు 5 గంటలకుపైగా ఏకదాటిగా వర్షం కురిసింది. ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని రవీంద్రనగర్ ,శాంతినగర్ కాలువలలో భారీగా వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. వర్ష బీభత్సానికి భీంపూర్ మండలం అంధకారంలో చిక్కుకుంది. పలు ప్రాంతాల్లో చెట్లు విరిగి పడడంతో విద్యుత్ తీగలు తెగిపడి 26 పంచాయతీలకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. ఇంకా రెండు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. దీంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. అవసరం అయితే తప్ప బయటకు రావొద్దని హెచ్చరించింది. జలాశయాలు, వాగుల వద్దకు వెళ్లవద్దని ప్రమాద హెచ్చరికలు పంపారు.
గోదావరి ఉద్ధృతిలో చిక్కుకున్న పశువుల కాపురులు : లక్ష్మణచాంద మండలం మునిపల్లి చెందిన ముగ్గురు పశువుల కాపరులు గోదావరి ఉద్ధృతిలో చిక్కుకున్నారు. నది ఆవలకు పశువులను మేతకు తీసుకెళ్లిన కాపరులు నీటిమట్టం పెరగడంతో చిక్కుకుపోయారు. జిల్లా ఎస్పీ, కలెక్టర్ స్పందించి రెస్క్యూ బృందాలను బరిలోకి దింపారు. ఇద్దరిని సురక్షితంగా ఒడ్డుకుచేర్చిన సహాయక బృందాలు మరొకరి కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశాయి.
కడెం జలాశయంలో 4 గేట్లు ఎత్తివేత : కుండపోత వానలకు నిర్మల్ జిల్లా కకావికలమైంది. వరద కాలువలు భయంకరంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. భారీ వర్షానికి పట్టణంలోని నటరాజ్ నగర్, ప్రియదర్శిని నగర్, సాగర్ కాలనీ, దివ్యనగర్, ఇంద్రానగర్, లోతట్టు ప్రాంతాల జలమయం అయ్యాయి. రహదారులు చెరువులను తలపించడంతో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పట్టణంలోని ఓ కాలనీలో వరద నీటిలో చిక్కుకున్న ఓ కుటుంబాన్ని స్థానికులు రక్షించారు. ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదనీటితో కడెం నారాయణరెడ్డి, స్వర్ణ ప్రాజెక్టులు నిండుకుండల్లా మారాయి. అధికారులు కడెం జలాశయం 4 గేట్లను ఎత్తి నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు.
ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్, మంత్రి జూపల్లి : భారీ వర్షాలు దృష్ట్యా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్లను ఇంఛార్జి మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు అప్రమత్తం చేశారు. వరద పరిస్థితులపై ఆసిఫాబాద్, ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, మంచిర్యాల జిల్లాల కలెక్టర్లతో టెలీకాన్పరెన్స్ నిర్వహించారు. ఏఏ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు అధికంగా కురుస్తున్నాయి? జిల్లాల్లో వరద పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయని ఆరా తీశారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని, క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులు అందుబాటులో ఉండాలని దిశా నిర్దేశం చేశారు. మరో రెండ్రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలతో అధికారులు ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు.
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు : ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, కుమురం భీం జిల్లాలకు అధికారులు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. ఉమ్మడి అదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉరుములు మెరుపులతో కురుస్తున్న వర్షం కారణంగా ఇవాళ ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, కుమురంభీం జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు.
