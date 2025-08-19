Yoga Boy In Adilabad : ప్రస్తుత తరుణంలో ప్రపంచమంతా జపిస్తున్న తారకమంత్రం యోగా. ఇది ఆరోగ్యానికి ఆరో ప్రాణం. వయసుతో సంబంధం లేకుండా జీవితానికి అన్వయించుకుంటే చాలు శరీరాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవచ్చని అంతర్ముఖంగా చెబుతున్న ఆసనాల నేస్తం. అలాంటి క్రీడలో ఈ యువకుడు అద్భుత ప్రతిభ కనబరుస్తూ ఔరా అనిపిస్తున్నాడు. మారుమూల పల్లె నుంచి జాతీయ స్థాయికి ఎదిగి ఎన్నో పతకాలు సాధించి ప్రముఖుల నుంచి ప్రశంసులు అందుకుంటున్నాడు.
జీవితంలో ఓ పాఠ్యాంశంగా : యోగాసనాలు చేస్తున్న ఈ యువకుడి పేరు భార్గవ్. ఆదిలాబాద్ జిల్లా తలమడుగు మండలం అర్లి అనే మారుమూల గ్రామానికి చెందిన వెంకటస్వామి, కవిత దంపతుల రెండో కుమారుడు. తల్లిదండ్రులిద్దరూ వ్యవసాయం చేస్తూ కుమారులిద్దరినీ చదివిస్తున్నారు. భార్గవ్ ఏడో తరగతి చదువుతున్న సమయంలో అక్కడ ఓ ఉపాధ్యాయుడి ప్రోత్సాహంతో యోగాలోకి అడుగు పెట్టాడు. తొలుత అదేదో ఆటలాగ భావించి క్రమంగా జీవితంలో ఓ పాఠ్యాంశంగా మార్చుకున్నాడు.
పోటీలు ఎక్కడయినా పతకం పక్కా : ప్రస్తుతం భార్గవ్ బీఎస్సీ ఫిజియోథెరపీ మూడో సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. ఒకవైపు చదువులో రాణిస్తూనే మరోవైపు యోగాలో ఉత్తమ ప్రతిభ చూపుతున్నాడు. ఇప్పటి వరకు 12 రాష్ట్రస్థాయి, 8 జాతీయస్థాయి యోగాసన పోటీల్లో పాల్గొన్నాడీ యువకుడు. అందులో 8 స్వర్ణాలు , 2 రజతాలు, మరో 3 కాంస్య పతకాలు సాధించి శభాష్ అనిపించుకుంటున్నాడు. పోటీలు ఎక్కడ జరిగినా పతకం రావాల్సిందే అన్నట్లుగా రాటుతేలాడు.
"ఏడో తరగతినుంచే యోగాను ప్రారంభించాను. ఇప్పుడు బీఎస్సీ ఫిజియోథెరపీ మూడో సంవత్సరం చదువుతున్నాను. గత 11 ఏళ్లగా నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పటి వరకు 12 రాష్ట్రస్థాయి, 8 సార్లు జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొని మొత్తం 13 పతకాలు సాధించాను. అందులో 8 స్వర్ణ, 2 రజత, 3 కాంస్య పతకాలు సాధించాను. పాఠశాలలో సంతోశ్ మాష్టారు వద్ద యోగా నేర్చుకున్నాను. తర్వాత ఆదిలాబాద్ పతంజలి యోగా కేంద్రంలో శిక్షణ తీసుకుని జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయిల్లో పతకాలు సాధించాను. రెండుసార్లు ఇండియన్ ఒలంపిక్స్ యోగాలో పాల్గొనే అవకాశం పొందాను." - భార్గవ్, యోగా క్రీడాకారుడు
రాబోయే ఒలింపిక్స్ యోగా పోటీలకు అర్హత : శరీరంలో ఎముకల్లేవా? అన్నట్లు చేసే విన్యాసాలతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాడీ యువకుడు. ప్రధానంగా ట్రెడిషనల్ యోగా, అర్టెస్టిక్ సింగిల్ ఈవెంట్, 3 నిమిషాల రిథమిక్ పెయిర్, అలాగే 3 నిమిషాల ఆర్టెస్టిక్ ఈవెంట్ సజా, ఒక నిమిషంలో పూర్తిచేసే సుపైన్ సింగ్లో రాటుతేలాడు. అంతేకాదు రాబోయే ఒలింపిక్స్ యోగా పోటీలకు అర్హత సాధించాడు. ఫిజియోథెరపీ కోర్సు పూర్తి అయిన తర్వాత గ్రామీ ప్రాంతాల్లో శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి నిరుపేదలకు ఉచిత వైద్యసేవలు అందించడమే తన లక్ష్యమని భార్గవ్ చెబుతున్నాడు.
మరిన్ని విజయాలు సాధించేలా ప్రోత్సహిస్తాం : సామాన్య రైతుకుటుంబం నుంచి జాతీయస్థాయి యోగా క్రీడాకారుడిగా ఎదగటాన్ని చూసి తల్లిదండ్రులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. కుమారుడు సాధించిన పతకాలు చూసినప్పుడుల్లా ఎంతో గర్వంగా ఉంటుందని చెబుతున్నాడు భార్గవ్ తండ్రి వెంకటస్వామి. భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధించేలా ఎల్లప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తామని వివరించారు.
సాధన చేయాలనే తపన ఉండాలే కానీ ఏ విద్యలోనైనా రాణించవచ్చని నిరూపిస్తున్నాడీ యువకుడు. సమయం లేదని సాకులు చెప్పకుండా వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటేనే భవిష్యత్తుకు సరైన మార్గం ఉంటుందని భార్గవ్ చెబుతున్నాడు.
YUVA : హైదరాబాద్లో 'ఐరన్ మ్యాన్' యువతి - భారతదేశ చరిత్రలోనే ఫస్ట్ ఉమెన్గా రికార్డ్