Actress Manchu Lakshmi appears before ED : బెట్టింగ్ యాప్ ప్రమోషన్ కేసులో నటి మంచు లక్ష్మి ఈడీ విచారణకు హాజరయ్యారు. నిషేధిత బెట్టింగ్ యాప్లకు ప్రచారం చేసిన వ్యవహారంలో విచారణకు రావాలని ఈడీ సమన్లు జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. బెట్టింగ్ యాప్ల నుంచి తీసుకున్న పారితోషికం, కమీషన్లపై ఈడీ అధికారులు మంచు లక్షిని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ కేసులో విజయ్ దేవరకొండ, ప్రకాశ్రాజ్, రానా దగ్గుబాటిలను ఈడీ విచారించింది. దీనిలో భాగంగా ప్రకాశ్రాజ్ను 6 గంటలు, విజయ్దేవరకొండను 4 గంటలపాటు విచారించారు.
బెట్టింగ్ యాప్స్ కేసు - ఈడీ విచారణకు హాజరైన మంచు లక్ష్మి - ACTRESS MANCHU LAKSHMI AT ED
బెట్టింగ్ యాప్ ప్రమోషన్ కేసులో నేడు ఈడీ విచారణకు నటి మంచు లక్ష్మి - యాప్స్ ప్రమోట్ చేసినందుకు చెల్లించిన పారితోషికంపై ఈడీ ఆరా
Published : August 13, 2025 at 11:07 AM IST
