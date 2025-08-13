ETV Bharat / state

బెట్టింగ్ యాప్స్ కేసు - ఈడీ విచారణకు హాజరైన మంచు లక్ష్మి - ACTRESS MANCHU LAKSHMI AT ED

బెట్టింగ్ యాప్ ప్రమోషన్ కేసులో నేడు ఈడీ విచారణకు నటి మంచు లక్ష్మి - యాప్స్ ప్రమోట్ చేసినందుకు చెల్లించిన పారితోషికంపై ఈడీ ఆరా

Actress Manchu Lakshmi appears before ED
Actress Manchu Lakshmi appears before ED (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2025 at 11:07 AM IST

1 Min Read

Actress Manchu Lakshmi appears before ED : బెట్టింగ్ యాప్ ప్రమోషన్ కేసులో నటి మంచు లక్ష్మి ఈడీ విచారణకు హాజరయ్యారు. నిషేధిత బెట్టింగ్ యాప్​లకు ప్రచారం చేసిన వ్యవహారంలో విచారణకు రావాలని ఈడీ సమన్లు జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. బెట్టింగ్ యాప్​ల నుంచి తీసుకున్న పారితోషికం, కమీషన్లపై ఈడీ అధికారులు మంచు లక్షిని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ కేసులో విజయ్ దేవరకొండ, ప్రకాశ్​రాజ్, రానా దగ్గుబాటిలను ఈడీ విచారించింది. దీనిలో భాగంగా ప్రకాశ్​రాజ్​ను 6 గంటలు, విజయ్​దేవరకొండను 4 గంటలపాటు విచారించారు.

Actress Manchu Lakshmi appears before ED : బెట్టింగ్ యాప్ ప్రమోషన్ కేసులో నటి మంచు లక్ష్మి ఈడీ విచారణకు హాజరయ్యారు. నిషేధిత బెట్టింగ్ యాప్​లకు ప్రచారం చేసిన వ్యవహారంలో విచారణకు రావాలని ఈడీ సమన్లు జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. బెట్టింగ్ యాప్​ల నుంచి తీసుకున్న పారితోషికం, కమీషన్లపై ఈడీ అధికారులు మంచు లక్షిని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ కేసులో విజయ్ దేవరకొండ, ప్రకాశ్​రాజ్, రానా దగ్గుబాటిలను ఈడీ విచారించింది. దీనిలో భాగంగా ప్రకాశ్​రాజ్​ను 6 గంటలు, విజయ్​దేవరకొండను 4 గంటలపాటు విచారించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

BETTING APP CASEMANCHU LAXMIPROMOTING BETTING APPఈడీ ఎదుట మంచు లక్ష్మిACTRESS MANCHU LAKSHMI AT ED

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.