తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సినీ నటులు జాన్వీ కపూర్‌, సిద్ధార్థ్‌ మల్హోత్రా - SIDHARTH MALHOTRA VISIT IN TIRUMALA

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ నటులు జాన్వీ కపూర్‌, సిద్ధార్థ మల్హో‌త్రా - స్వామివారిని దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లింపు

SIDHARTH MALHOTRA VISIT IN TIRUMALA
Actress Janhvi Kapoor in Tirumala (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 12:31 PM IST

Actress Janhvi Kapoor in Tirumala : తిరుమల శ్రీవారిని సినీ నటులు జాన్వీ కపూర్‌, సిద్ధార్థ్‌ మల్హోత్రా దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలోకి వెళ్లి శ్రీనివాసుడిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. వారిని చూసేందుకు అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. దీంతో ఆలయ ప్రాంగణం వద్ద సందడి నెలకొంది.

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ నటులు జాన్వీ కపూర్‌, సిద్ధార్థ మల్హో‌త్రా (ETV)

జాన్వీ కపూర్​కి దైవభక్తి ఎక్కువ. మూవీ షూటింగ్​లలో విరామ సమయాల్లో అప్పుడప్పుడు పలు దేవాలయాలను సందర్శిస్తుంటారు. ఆ విధంగానే తరచూ తిరుమలను సందర్శిస్తుంటారు. తన సినిమా విడుదలకు ముందు, పుట్టినరోజునాడు, ప్రత్యేక తేదీల్లోనూ ఆమె శ్రీవారిని దర్శించుకుంటారు. తిరుమల వెళ్లిన ప్రతిసారి ఏదో మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందని ఆమె చెప్పారు. అందుకే తరచూ అక్కడికి వెళ్తుంటానని గతంలో పలు సందర్భాల్లో పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం పడుతోంది. స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు 28 కంపార్ట్​మెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. బుధవారం నాడు శ్రీనివాసుడిని 75,859 మంది భక్తుల దర్శించుకోగా 33,344 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.31 కోట్లు వచ్చింది. టీటీడీ శ్రీవేంకటేశ్వర అన్నప్రసాదం ట్రస్టుకు బుధవారం నాడు బెంగళూరుకు చెందిన కల్యాణ్‌రామన్‌ కృష్ణమూర్తి రూ.కోటి విరాళం అందించారు. ఇందుకు సంబంధించి అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరికి సంబంధిత డీడీని అందజేశారు.

Fastag Mandatory For Tirumala Darshan : శ్రీవారి దర్శించుకునేందుకు తిరుమలకు వచ్చే భక్తుల వాహనాలకు ఇకనుంచి ఫాస్టాగ్‌ తప్పనిసరని టీటీడీ పేర్కొంది. శుక్రవారం (ఆగస్టు 15) నుంచి ఈ కొత్త విధానాన్ని విధిగా అమలు చేయనున్నట్లు తెలిపింది. అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం వద్ద వివిధ వాహనాల్లో చేరుకొనే భక్తులకు మెరుగైన భద్రతా ప్రమాణాలు, అధిక రద్దీ నివారణ, పారదర్శక సేవలందించడం కోసం తిరుమల వచ్చే వాహనాలకు ఫాస్టాగ్‌ను తప్పనిసరి చేసినట్లు వివరించింది. ఇకపై ఫాస్టాగ్‌ లేని వాహనాలను తిరుమలకు అనుమతించబోమని స్పష్టం చేసింది.

అదేవిధంగా ఫాస్టాగ్‌ లేని వాహనదారుల సౌకర్యార్థం అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం వద్ద ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు సహకారంతో ఫాస్టాగ్‌ జారీ కేంద్రం ఏర్పాటు చేసినట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పేర్కొంది. ఇక్కడ ఫాస్టాగ్‌ సౌకర్యం పొందాక మాత్రమే వారి వాహనాలను తిరుమలకు అనుమతిస్తామని తెలిపింది. భక్తులు ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని టీటీడీకి సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.

