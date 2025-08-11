Essay Contest 2025

బెట్టింగ్ యాప్స్ కేసు - ఈడీ విచారణకు హాజరైన రానా

ఈడీ విచారణకు హాజరైన సినీ నటుడు దగ్గుబాటి రానా - పారితోషికం, కమీషన్లపై నటుడిని ప్రశ్నిస్తున్న అధికారులు

Hero Rana Appears At ED Interrogation
Hero Rana Appears At ED Interrogation (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

August 11, 2025

Updated : August 11, 2025 at 12:20 PM IST

Actor Rana Appears At ED Interrogation : సినీ నటుడు రానా దగ్గుబాటి సోమవారం ఈడీ విచారణకు హాజరయ్యారు. నిషేధిత బెట్టింగ్​ యాప్​లకు ప్రచారం చేసిన వ్యవహారంలో విచారణకు రావాలని ఇటీవల ఈడీ సమన్లు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన నేడు ఈడీ కార్యాలయానికి వెళ్లారు. బెట్టింగ్​ యాప్​ల నుంచి తీసుకున్న పారితోషికం, కమీషన్లపై నటుడిని అధికారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

బెట్టింగ్​ యాప్​ కేసులో గతంలో విచారణకు రావాలని ఈడీ నోటీసులు ఇచ్చినప్పటికీ ముందస్తు బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా రానా కొంత సమయం కోరారు. ఇందుకు దర్యాప్తు సంస్థ అంగీకరించి, ఆగస్టు 11న హాజరుకావాలని సమన్లు ఇచ్చింది. దాంతో నేడు ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ డైరెక్టరేట్​ ముందు విచారణకు హాజరయ్యారు. ఈ కేసులో నటులు ప్రకాశ్ రాజ్, విజయ్ దేవరకొండను ఈడీ అధికారులు ఇప్పటికే ప్రశ్నించారు. ప్రకాశ్‌ రాజ్‌ను 6 గంటలు, విజయ్‌ దేవరకొండను 4 గంటల పాటు విచారించారు. ఇక ఈ నెల 13న విచారణకు రావాలని మంచు లక్ష్మీకి ఈడీ అధికారులు నోటీసులు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

