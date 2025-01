ETV Bharat / state

కాసేపట్లో కిమ్స్ హాస్పిటల్​​కు అల్లుఅర్జున్ - భారీగా మోహరించిన పోలీసులు - ALLU ARJUN VISIT SRITEJ

Actor Allu Arjun Will Go To Secunderabad Kims Hospital To See Sritej ( ETV Bharat )