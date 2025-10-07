ETV Bharat / state

ఎన్జీటీ సూచన మేరకు వాతావరణ మార్పులపై చర్యలకు సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళిక

బహుళ జాతి సంస్థ అయిన ఇక్లీ ఆధ్వర్యంలో నాలుగు నెలలుగా అధ్యయనం - అక్టోబరు చివరి నాటికి పూర్తి నివేదిక

Action Plan on Capital City Climate change as Per NGT Suggestion
Action Plan on Capital City Climate change as Per NGT Suggestion
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 5:27 PM IST

Action Plan on Capital City Climate change as Per NGT Suggestion : జాతీయ హరిత ట్రైబ్యునల్‌ (ఎన్జీటీ) సూచన మేరకు రాజధాని అమరావతి నగరానికి సంబంధించి వాతావరణ మార్పులపై చర్యలకు సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళిక సిద్ధమవుతోంది. 2058 నాటికి వాతావరణ మార్పుల కారణంగా సంభవించే దుష్ఫలితాలను అరికట్టేందుకు సీఆర్డీఏ ప్రణాళిక తయారు చేయిస్తోంది. కర్బన ఉద్గారాలను కనిష్ఠ స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది. బహుళ జాతి సంస్థ అయిన ఇక్లీ (ఇంటర్నేషనల్‌ కౌన్సిల్‌ ఫర్‌ లోకల్‌ ఎన్విరాన్‌మెంట్‌ ఇనిషియేటివ్స్‌) ఆధ్వర్యంలో నాలుగు నెలలుగా అధ్యయనం సాగుతోంది. అక్టోబరు చివరి నాటికి పూర్తి నివేదికను సమర్పించనుంది.

అధ్యయనం చేస్తున్న అంశాలు ఇవే : రాజధాని నగరానికి నీటి సరఫరా, వృథా నీరు, వర్షపు నీరు, ఘన వ్యర్థాలు, రవాణా, విద్యుత్తు, భవనాలు, ఆరోగ్యం, పచ్చదనం, జీవవైవిధ్యం, గాలి నాణ్యత అంశాలపై ఇక్లీ అధ్యయనం చేస్తోంది. వాటి ప్రస్తుత పరిస్థితులు, 2058 నాటికి తలెత్తే సమస్యలను ఎలా అధిగమించాలన్న దానిపై సూచనలు ఇవ్వనుంది.

ప్రకాశం బ్యారేజీ నుంచి అమరావతికి మొదటి దశలో 386 ఎంఎల్‌డీల నీరు, వైకుంఠపురం నుంచి రెండో దశలో 539 ఎంఎల్‌డీల చొప్పున 2058 నాటికి మొత్తం 925 ఎంఎల్‌డీల నీరు అవసరమవుతుందని అంచనా. 15 శాతం మేర నీటి నష్టాలు ఉంటాయని లెక్కగట్టారు. 2058 నాటికి వృథా నీరు 723 ఎంఎల్‌డీలు వస్తుందని, ఆ నీటిని శుద్ధి చేసేందుకు 12 ఎస్టీపీలు, ఒక సీఈటీపీ నిర్మించాల్సి ఉందని అంచనా వేస్తున్నట్లు తెలిపారు. రాజధాని నగరంలో 2058 నాటికి రోజుకు 3,956 టన్నుల మేర ఘన వ్యర్థాలు పోగయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ వ్యర్థాలను శుద్ధి చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలి.

రాజధానిలో ప్రస్తుతం విద్యుత్తు వినియోగం 220.5 ఎంకేడబ్ల్యూహెచ్‌ (మిలియన్‌ కిలోవాట్‌ అవర్స్‌) కాగా, 2058 నాటికి డిమాండ్‌ 10,756 ఎంకేడబ్ల్యూహెచ్‌కు చేరుకోవచ్చని అంచనా వేశారు. సౌర విద్యుత్తు డిమాండ్‌ 7,954 ఎంకేడబ్ల్యూహెచ్‌గా ఉంటుందని అంచనా.

పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు : వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించి గత గణాంకాలను ఇక్లీ విశ్లేషిస్తోంది. వార్షిక సగటు ఉష్ణోగ్రత ఏటా 0.22 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్‌ చొప్పున పెరుగుతోంది. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతల్లో ప్రతి దశాబ్దానికి 0.2 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్‌ మేర పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు కూడా ప్రతి దశాబ్దానికీ 0.32 డిగ్రీల చొప్పున పెరుగుతున్నాయి. ఏటా 4.5 మిల్లీమీటర్ల చొప్పున వార్షిక వర్షపాతం పెరుగుతోంది. వర్షం పడే రోజులు తగ్గుతున్నాయి. ప్రతి దశాబ్దానికీ 2.6 రోజుల చొప్పున తరుగుదల నమోదైంది. కానీ వర్ష తీవ్రత మాత్రం పెరుగుతోంది.

విస్తృత పచ్చదనంతో నియంత్రణ : అమరావతిలో భూమి ఉపరితల సగటు ఉష్ణోగ్రత 32.74 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్‌. రాజధానిని హరిత, నీలి నగరంగా అభివృద్ధి చేయాలన్నది బృహత్‌ ప్రణాళికలో లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకున్నారు. అధిక ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గించేందుకు ఇది ఉపయోగపడనుంది. ఖాళీ స్థలాలు, రహదారుల వెంబడి పచ్చదనం పెంచితే భూమి ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత 1.5 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్‌ మేర తగ్గే అవకాశం ఉందని అధ్యయనంలో గుర్తించారు. పచ్చదనం తక్కువగా ఉన్న అనంతవరం, లింగాయపాలెం, నేలపాడు, వెంకటపాలెం, నవులూరులో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు అయ్యే అవకాశం ఉందని తేలింది.

2058లో దుష్ఫలితాలు! - అమరావతిలో వాతావరణ మార్పులపై సమగ్ర అధ్యయనం

"మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ" - ఇలా ఎందుకు జారీ చేస్తారు? ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

