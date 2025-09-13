'యాప్' ద్వారానే అన్ని డీల్స్ - చర్లపల్లి డ్రగ్స్ కేసులో వెలుగుచూసిన రహస్యం
సంచలనం సృష్టించిన చర్లపల్లి డ్రగ్స్ కేసులో కీలక విషయాలు - వాగ్దేవి కెమికల్ ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేసిన డ్రగ్స్ హైదరాబాద్లో ఇతరులకు అప్పగింత - యాప్లో నిందితుల సంభాషణ
Published : September 13, 2025 at 2:59 PM IST|
Updated : September 13, 2025 at 3:12 PM IST
Cherlapally Drugs Case : సంచలనం సృష్టించిన చర్లపల్లి మత్తు మందుల కేసులో విస్మయకర విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. చర్లపల్లి ప్రాంతంలోని వాగ్దేవి కెమికల్ ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేసిన మాదకద్రవ్యాలను ఎప్పుడు? ఎక్కడ? ఎలా? విక్రయించారనేది దర్యాప్తు క్రమంలో వెల్లడైంది. ఫ్యాక్టరీ నిర్వాహకుడు శ్రీనివాస్ విజయ్ ఓలేటి హైదరాబాద్లోనే ఎండీ డ్రగ్ను పలు విడతలుగా విక్రయించినట్లు తేలింది. మహారాష్ట్రకు చెందిన ఫైజల్ఖాన్ అనే నిందితుడికి గత జులై నుంచి ఆగస్టు వరకు 20 కిలోల ఎండీ డ్రగ్ను విక్రయించినట్లు బహిర్గతమైంది.
ఆగస్టు 18న నాచారం ప్రాంతంలోనే 7కిలోల మాదకద్రవ్యాల్ని అప్పగించాడు. శ్రీనివాస్ విజయ్ టాటాపంచ్ వాహనంలో వచ్చి మాదకద్రవ్యాల్ని అప్పగించినట్లు సీసీ పుటేజీలో నమోదైంది. ఆగస్టు 27న ఫైజల్ఖాన్ లక్డీకాపూల్లోని ద్వారకా హోటల్ సమీపంలో విజయ్ శ్రీనివాస్కు రూ.28లక్షల నగదును అప్పగించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆ సమయంలో డస్టర్ వాహనాన్ని వినియోగించినట్లు తేలింది. మాదకద్రవ్యాల్ని విక్రయించేందుకు నిందితులు బొటిమ్ యాప్ ద్వారా సంభాషించినట్లు దర్యాప్తులో నిర్ధారణ అయ్యింది.
ఈనెల 3న ఫైజల్ఖాన్ ఎండీ డ్రగ్ డీల్ను పూర్తి చేయాలని విజయ్ శ్రీనివాస్తో సంభాషణలు జరిపినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ గుర్తించింది. వాస్తవానికి గత ఆగస్టు 8న థానేకు చెందిన ఫాతిమా మురాద్షేక్ అనే 23ఏళ్ల మహిళను అరెస్ట్ చేయడంతో డ్రగ్ దందా వ్యవహారం వెలుగుచూసింది. అనంతరం మహారాష్ట్రకే చెందిన మరో తొమ్మిది మందిని అరెస్ట్ చేశారు. చివరగా ఫైజల్ఖాన్ను అరెస్ట్ చేయడంతో హైదరాబాద్ లింక్ బయటపడింది. ఈక్రమంలోనే ఈనెల 5న చర్లపల్లి ప్రాంతంలో దాడి చేసి శ్రీనివాస్ విజయ్తోపాటు మాదకద్రవ్యాల తయారీలో నిమగ్నమైన తానాజీ పండరినాథ్ పట్వారిని అరెస్ట్ చేశారు.
2017లో నాచారం ప్రాంతంలో దువ్వూరి సుబ్రహ్మణ్యం అనే వ్యక్తి రెక్టిఫైడ్ స్పిరిట్ పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు ఎక్సైజ్ శాఖ నుంచి అనుమతి తీసుకున్నారు. అయితే కొంతకాలానికే అది శ్రీనివాస్ విజయ్ పేరు పైకి మారింది. కానీ నాచారానికి బదులుగా ఫ్యాక్టరీని చర్లపల్లికి మార్చి సరైన అనుమతులు లేకుండానే నిర్వహించారు. నాచారంలో నామమాత్రంగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తూ చర్లపల్లిలో మాత్రం మాదకద్రవ్యాల దందాకు తెరలేపారు. మహారాష్ట్ర పోలీసులు దాడి చేసిన అనంతరం తెలంగాణ దర్యాప్తు సంస్థలు జరిపిన విచారణలో ఈ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది.
రూ.12 వేల కోట్ల మాదక ద్రవ్యాలు లభ్యం! : ఈనెల 5న మహారాష్ట్ర పోలీసులు నిర్వహించిన దాడిలో రూ.12వేల కోట్ల విలువైన మాదకద్రవ్యాలు లభించాయనే ప్రచారం నేపథ్యంలో ఆ ఉదంతంపై తెలంగాణ దర్యాప్తు సంస్థలు విచారణ చేపట్టాయి. కానీ అదంతా ప్రచారమే అని విచారణ క్రమంలో స్పష్టత వచ్చింది. రూ.11.58కోట్ల విలువైన మెపిడ్రోన్ మాత్రమే లభ్యమైనట్లు వెల్లడైంది. మహారాష్ట్రకు చెందిన మిరాబయందర్ వసాయ్ విరార్ కమిషనరేట్ పోలీసులు హైదరాబాద్లో నిందితులను అరెస్ట్ చేసిన అనంతరం 6న మల్కాజిగిరి కోర్టులో హాజరుపరిచి ట్రాన్సిట్ రిమాండ్పై తీసుకెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా న్యాయస్థానానికి సమర్పించిన రిపోర్టులో మాత్రం తాము పట్టుకున్న మాదకద్రవ్యాల విలువ రూ.11.58కోట్లు మాత్రమే అని స్పష్టం చేశారు.
అలాగే 35 వేల లీటర్లకు పైగా లభ్యమైన ముడి రసాయనాల విలువ సైతం రూ.29.94లక్షలుగా పేర్కొన్నారు. అలాగే రూ.1.55లక్షల విలువైన 5సెల్ఫోన్లు, రూ.4.57లక్షల విలువైన యంత్ర పరికరాలు, రూ.10లక్షల చొప్పున విలువైన డస్టర్, టాటాపంచ్ కార్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు రిపోర్టులో పొందుపరిచారు.
