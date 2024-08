ETV Bharat / state

నేరాలు చేయటం-విదేశాలకు చెక్కేయటం - ఇలాంటి వారిని తీసుకురాలేమా! - accused persons go to abroad

నేరాలు చేయటం విదేశాలకు చెక్కేయటం - అలసత్వంగానే కేంద్ర చట్టాలు (ETV Bharat)

Accused Commit Crimes in India Go to Fogeign Countries : ఒకరు హత్యాయత్నం కేసులో నిందితుడు ఐనా దర్జాగా విదేశాలకు పారిపోయాడు. మరొకరు సామాజిక మాధ్యమాల్లో న్యాయవ్యవస్థను దూషించారు. మీరు నన్నేం చేయలేరు అంటూ విదేశాల నుంచి వీడియోతో సీబీఐకి సవాల్‌ చేశాడు. ఇంతేనా సీఎం పైనే హత్యాయత్నం చేసి దర్జాగా మారిషస్‌కు పరారయ్యాడు మరోవ్యక్తి. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా కీలక కేసుల్లో నిందితులు విదేశాలకు వెళ్లడం, తిరిగి రాకండా అక్కడే తలదాచుకోవడం అలవాటుగా మారిపోయింది.

ఇలాంటి వారిని తీసుకొచ్చేందుకు భారత్‌ కొన్ని దేశాలతో న్యాయ, దౌత్య సంబంధాలు కలిగి ఉన్నా అమలులో మాత్రం ఎలాంటి పురోగతి ఉండటం లేదు. విచారణ ఏళ్ల తరబడి కొనసాగుతూ ఉండడంతో కేసులు అటకెక్కుతున్నాయి. మరి పరిస్థితి మారేదెట్లా ఇలాంటి నిందితులను భారత్‌ తీసుకురాలేమా? పాస్‌పోర్ట్‌ యాక్ట్‌ ఏం చెబుతోంది?

మన దేశంలో చాలా మందికి చట్టం చుట్టంలా పని చేస్తుంది అంటారు. కొన్ని కేసులు చూస్తే అది నిజమే అనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా నేరాలు చేయటం విదేశాలకు చెక్కేయటం అక్కడ దర్జాగా గడపడం ఇది భారత్‌ నుంచి వెళ్తున్న కొందరు నిందితుల పని. విదేశాల్లో ఉండి నన్నేం చేయలేరని సీబీఐ లాంటి దర్యాప్తు సంస్థలకే సవాల్ విసురుతున్నారంటే నిందితులు చట్టాలను వారికి అనుకూలంగా ఎలా మలుచుకున్నారో అర్థం అవుతుంది.

2003లో చంద్రబాబునాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయనపై అలిపిరి వద్ద జరిగిన హత్యాయత్నం కేసులో కొల్లం గంగిరెడ్డి కీలక నిందితుడు. ఆ ఘటన జరిగిన తర్వాత గంగిరెడ్డి విదేశాలకు పారిపోయాడు. 2015లో అప్పటి సీఎం చంద్రబాబు గంగిరెడ్డిని పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. రెడ్ కార్నర్ నోటీసు ఇప్పించి చివరకు మారిషస్‌లో అరెస్ట్ చేసి భారత్‌కు తరలించారు. కానీ ఇందుకు సుమారు పదేళ్లు పట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో పారిపోయిన వాళ్లతో పాటు, దేశం నుంచి వెళ్లిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న నిందితులపై కూడా పోలీసులు నిఘా ఉంచుతున్నారు.

ఏపీ ఎన్నికల సమయంలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నానిపై జరిగిన దాడి కేసులో చెవిరెడ్డి మోహిత్ రెడ్డి నిందితుడిగా ఉన్నాడు. కేసు నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఆయన బెంగళూరు మీదుగా దుబాయ్ వెళ్లే ప్రయత్నం చేయగా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అటు టీడీపీ కార్యాలయంపై దాడి కేసులో గన్నవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే కూడా ఇలానే పోలీసులకు చిక్కకుండా తప్పించుకున్నాడు. వంశీ అనుచరులను కొంతమందిని ఇప్పటికే అదుపులోకి తీసుకోగా ఆయన కోసం పోలీసులు వేట కొనసాగుతోంది.

సామాజిక మాధ్యమాల్లో న్యాయవ్యవస్థను దూషించిన కేసులో నిందితుడు పంచ్ ప్రభాకర్ అమెరికాలో ఉన్నాడు. అతన్ని అరెస్ట్ చేయాలని పలుసార్లు సీబీఐని కోర్టు ఆదేశించింది. ఐతే ఇంటర్‌పోల్‌తో కలిసి అరెస్ట్ చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని చెబుతున్న సీబీఐ అధికారులు ఇంతవరకు అతన్ని అరెస్ట్ చేయలేదు. మీరు నన్నేం చేయలేరు అని పంచ్‌ ప్రభాకర్‌ దర్జాగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు పెడుతూనే ఉన్నాడు. గతంలో మాఫియా డాన్ అబు సలేం నకిలీ పాస్ పోర్ట్ కేసులో పోర్చుగల్‌లో దొరికాడు. అయితే, పోర్చుగల్‌ భారత్‌కు ఒప్పందం ఉన్న నేపథ్యంలో అబుసలేం, మోనికాబేడీని భారత్‌కు తరలించారు.