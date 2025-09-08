ETV Bharat / state

అంధకారంలో NH 565 - 'ప్రమాదాలు జరుగుతున్నా పట్టించుకోరా?'

మార్కాపురం డివిజన్ కేంద్రంలో అంధకారంగా ఎన్‌హెచ్‌ 565 - లైట్లు వెలగక రాత్రులు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని ప్రయాణికుల ఆందోళన

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 4:36 PM IST

Accidents Due to Lack of Lights on NH 565 Road at Prakasam District : ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం డివిజన్ కేంద్రంలోని జాతీయ రహదారిపై అంధకారం నెలకొంది. ఒంగోలు నుంచి మార్కాపురం, శ్రీశైలం వచ్చే వాహనాలన్నీ NH - 565 రహదారి నుంచే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. నిర్వహణ సంస్థ నిర్లక్ష్యం కారణంగా జాతీయ రహదారిపై పలు రోడ్లు కలిసే ప్రాంతాల్లోనూ లైట్లు వెలగడంలేదు. దీంతో ప్రమాదాలపై ప్రయాణికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

రహదారి పొడవునా అలుముకున్న చీకట్లు : ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం డివిజన్ కేంద్రంలోని NH 565 రహదారిపై లైట్లు వెలగకపోవడంతో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మార్కాపురం మున్సిపాలిటీ, మండల పరిధి, కొనకనమిట్ల మండల కేంద్రంలో సుమారు 10 కిలో మీటర్ల మేర 8 కూడళ్లు ఉన్నాయి. ఆ మొత్తం పరిధిలో రహదారి నిర్వహణ సంస్థ విద్యుత్ దీపాలు ఏర్పాటు చేశారు. కానీ ఆ లైట్లు రాత్రి వేళల్లో వెలిగేలా చర్యలు మాత్రం తీసుకోవడం లేదు. రాయవరం నుంచి వచ్చే రహదారి పొడవునా మార్కాపురం వెళ్లే వై జంక్షన్‌లో చీకట్లు అలముకున్నాయి. 8 కిలో మీటర్ల పొడవునా ఒక్క విద్యుత్ దీపం కూడా వెలగడం లేదు. జాతీయ రహదారి నుంచి పలు కాలనీలు, గ్రామాలకు వెళ్లే దారులు కూడా ఉన్నాయి. ఆ కూడళ్లలోనూ ఎలాంటి లైట్లూ ఏర్పాటు చేయలేదు.

'మార్కాపురం -కొనకనమిట్ల జాతీయ రహదారులపై లైట్ల సమస్య ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఇలాగే కొనసాగుతుంది. శ్రీశైలం, తిరుపతి వెళ్లే భక్తులకు ఇది ప్రధాన రహదారి అవుతుంది. ఎన్నో బస్సులు వచ్చి వెళ్తుంటాయి, వాటికి టోల్​ ప్లాజా వద్ద ముక్కుపిండి వసూళ్లు చేస్తున్నారు కానీ దారి పోడువునా చీకటే. లైటింగ్​ విషయంలో అధికారులు అశ్రద్ధగా వ్యవహరిస్తున్నారు. జాతీయ రహదారులు నిర్మించి ఐదేళ్లు అవుతుంది. అప్పటి నుంచి కేవలం మూడు రోజులు మాత్రమే లైట్లు వెలిగాయి. జాతీయ రహదారి వెంట విద్యుత్ దీపాలు వెలగకపోవడంతో ఎన్నో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. దీని గురించి గతంలో నేషనల్​ హైవే అథారిటీ వారికి లేఖలు రాసినప్పటికీ ఎలాంటి ఉపయోగం లేకుండా పోయింది. రాత్రి పూట పనులు ముగించుకుని ఇంటికి వచ్చేప్పుడు చాలా సమస్యాత్మకంగా మారింది. అధికారులు స్పందించి మా సమస్యలు పరిష్కరించాలి.' - స్థానికులు

జాతీయ రహదారి వెంట విద్యుత్ దీపాలు లేకపోవడంతో రాత్రి వేళల్లో అనేక ప్రమాదాలు జరిగి అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. రైల్వే వంతెన, సెయింట్ ఆన్స్ పాఠశాల, పారిశ్రామికవాడ, మార్కాపురం వై జంక్షన్ ప్రాంతాల్లో తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. విద్యుత్ స్తంభాలు ఏర్పాటు చేసిన జాతీయ రహదారి వెంట లైట్లు వెలిగేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాల కట్టడికి అన్నివిధాల చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు అధికారులను కోరుతున్నారు.

