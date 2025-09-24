ETV Bharat / state

విశాఖకు రానున్న యాక్సెంచర్ క్యాంపస్ - విస్తరణకు 10 ఎకరాలు కోరిన సంస్థ

యాక్సెంచర్​లో దశల వారీగా 12 వేల మందికి ఉద్యోగావకాశాలు - ప్రభుత్వం, సంస్థ మధ్య కొనసాగుతున్న చర్చలు

Accenture Company Seeks 10 Acres in Vizag
Accenture Company Seeks 10 Acres in Vizag (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 11:37 AM IST

2 Min Read
Accenture Company Seeks 10 Acres For Expansion in Vizag: విశాఖలో క్యాంపస్‌ ఏర్పాటు చేసేందుకు మరో దిగ్గజ సాఫ్ట్‌వేర్‌ సంస్థ యాక్సెంచర్‌ ముందుకొచ్చింది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా దశల వారీగా సుమారు 12,000 ఉద్యోగాలను కల్పిస్తామని, అందుకుగాను పది ఎకరాల స్థలాన్ని కేటాయించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. ఇటీవల ఐటీ సంస్థలకు కేటాయించిన విధానంలోనే భూమి కేటాయించాలని ఈ సందర్భంగా కోరింది.

ఈ ప్రతిపాదనను ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం పరిశీలిస్తోంది. త్వరలోనే దీనికి ఆమోదం లభించనుంది. యాక్సెంచర్‌కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 7.9 లక్షల మంది ఉద్యోగులు ఉంటే ఇందులో 3 లక్షల మందికి పైగా భారత్‌లో పని చేస్తున్నారు. కరోనా తర్వాత టెక్‌ సంస్థలు టైర్‌-2 నగరాల్లోనూ కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక కొత్త ఐటీ పాలసీ తీసుకురావడంతో పాటు భారీ రాయితీలు ప్రకటించింది.

150 కి పైగా ఐటీ కంపెనీలు: ఇప్పటికే మధురవాడ ఐటీ హిల్స్, విశాఖ నగరంలో కలిపి వివిధ స్ధాయిల ఐటీ కంపెనీలు 150 వరకు ఉన్నాయి. ఇదే క్రమంలో ప్రముఖ ఐటీ సంస్ధ యాక్సెంచర్‌ విశాఖలో తమ సంస్థను విస్తరించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. తమ సంస్థ కార్యకలాపాలు, ఉద్యోగాల కల్పన తదితర వివరాలను ప్రభుత్వానికి వివరించినట్లు తెలిసింది.

విశాఖపట్నంలో ఇప్పటికే టీసీఎస్‌ క్యాంపస్‌ విస్తరణకు ఐటీ హిల్‌-2లో దాదాపు 22 ఎకరాలను కేటాయించారు. ఏఐ, క్లౌడ్‌ డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుతో పాటు గూగుల్‌తో ఒప్పందం కావడంతో ఆనందపురం మండలం తర్లువాడలో గుర్తించిన 200 ఎకరాల్లో 80 ఎకరాలను కేటాయించనున్నారు. కాగ్నిజెంట్‌ టెక్నాలజీ సొల్యూషన్‌ ఇండియా ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌కు మధురవాడలో 22.19 ఎకరాలను కేటాయించారు.

ప్రభుత్వ చొరవతో భారీ రాయితీలు: యాక్సెంచర్‌కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 7.9 లక్షల మంది ఉద్యోగులు ఉంటే దాదాపు 3 లక్షల మందికి పైగా భారత్‌లోనే పని చేస్తుండటం గమనార్హం. కరోనా తర్వాత టెక్‌ సంస్థలు టైర్‌-2 నగరాల్లోనూ కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేయడం ప్రారంభించాయి. ఈ క్రమంలోనే ఏపీలో తమ సంస్థను ఏర్పాటు చేయాలని దిగ్గజ సంస్థ భావించింది. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక కొత్త ఐటీ పాలసీ తీసుకురావడంతో పాటు భారీ రాయితీలు ప్రకటించింది.

అనుకూలతలు: దాంతో ఇటీవల కాలంలో టీసీఎస్, గూగుల్, మొదలైన తదితర ప్రముఖ దిగ్గజ సంస్థలన్నీ ఏపీలో పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయడానికి ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నాయి. ఎందుకంటే అందుకు కావాల్సిన సకల సదుపాయాలు ఏపీలో ఉండటమే ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు. దీనికితోడు యువత కూడా అధిక సంఖ్యలో ఉండటం, మానవ వనరులు, రవాణా సదుపాయం, సువిశాలమైన తీరరేఖ మొదలైనవి సంస్థల ఏర్పాటుకు దోహదం చేస్తున్నాయి.

