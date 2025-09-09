ప్రభుత్వానికి ఫార్ములా ఈ-కార్ రేసు రిపోర్ట్ - స్పందించిన మాజీ మంత్రి కేటీఆర్
ఫార్ములా ఈ- కార్ రేసింగ్పై 2024 డిసెంబర్ 18న ఏసీబీ కేసునమోదు - ఏ-1 కేటీఆర్, ఏ-2 అర్వింద్ కుమార్, ఏ-3గా బీఎల్ఎన్ రెడ్డి- ప్రాసిక్యూషన్కు అనుమతి ఇవ్వాలని ప్రభుత్వానికి రిపోర్టు పంపిన ఏసీబీ
Published : September 9, 2025 at 7:36 PM IST
Formula E Car Race Case Latest Update : ఫార్ములా ఈ-కార్ రేస్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ కేసుకు సంబంధించిన నివేదికను ఏసీబీ అధికారులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందించారు. తదుపరి ప్రాసిక్యూషన్ అనుమతి ఇవ్వాలని నివేదిక పంపారు. ఇప్పటికే ఏసీబీ మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ను రెండు సార్లు, ఐఏఎస్ అధికారి అర్వింద్ను మూడు సార్లు విచారణకు పిలిచి ప్రశ్నించింది. ప్రభుత్వం నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ రాగానే ఇద్దరిపై ఏసీబీ ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేయనున్నట్టు సమాచారం. ఫార్ములా-ఈ కార్ రేసింగ్ వ్యవహారంపై 2024 డిసెంబరు 18న ఏసీబీ కేసు నమోదు చేసింది. ఏ1గా కేటీఆర్, ఏ2గా ఐఏఎస్ అర్వింద్కుమార్, ఏ3గా హెచ్ఎండీఏ మాజీ చీఫ్ ఇంజినీర్ బీఎల్ఎన్ రెడ్డిపై కేసు నమోదైంది.
స్పందించిన కేటీఆర్ : ఫార్ములా ఈ-కారు రేసు కేసులో ఏమీ లేదని, తానిక్కడే ఉంటానని ఎవరైనా వచ్చి లైడిటెక్టర్ పరీక్ష చేసుకోవచ్చని పరోక్షంగా ప్రభుత్వంపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సెటైర్లు వేశారు. హైదరాబాద్లో ఫార్ములా-ఈ రేసు కోసం అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించినట్లు తెలిపారు. రూ.46 కోట్లు హెచ్ఎండీఏ నుంచి ఇవ్వమని తానే ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు వెల్లడించారు. ఆ నగదు అక్కడి ఖాతాకు చేరాయని, రూపాయి కూడా ఎక్కడా తారుమారు కాలేదన్నారు. తాము మాత్రం కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన గ్యారెంటీలు, హామీలపై పోరాడతామని తెలిపారు. తనపై, ముఖ్యమంత్రిపై ఏసీబీ కేసులు ఉన్నందున ఇద్దరమూ లైడిటెక్టర్ పరీక్ష ఎదుర్కొందామని కేటీఆర్ సవాల్ విసిరారు.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు : ఫార్ములా ఈ-రేస్లో ప్రతి రూపాయికి లెక్క ఉంటే అవినీతి ఎక్కడ జరిగిందని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. ప్రాసిక్యూషన్ చేసినా, ఛార్జ్ షీట్లు వేసినా ఏమీ చేయలేరని, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, తాను ఇద్దరం లైడిటెక్టర్ పరీక్ష ఎదుర్కొందామని సవాల్ విసిరారు. గ్రూప్-1 పేపర్ లీక్ అయిందని సమాచారం రాగానే పరీక్షలు తాము గతంలో రద్దు చేశామని, అవకతవకలు జరిగాయని యువత మొత్తుకున్నా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదని మండిపడ్డారు. చివరికి కోర్టు ఏదో తప్పిదం జరిగిందని మంగళవారం తీర్పు ఇచ్చిందని పేర్కొన్నారు.
రీవ్యాల్యుయేషన్తో ఫలితం లేదని, గ్రూప్-1 పరీక్షను మళ్లీ నిర్వహించాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. తప్పు ఎక్కడ జరిగిందో నిజం నిగ్గు తేలాలని అన్నారు. గ్రూప్-1 అవకతవకలపై జ్యుడీషియల్ కమిషన్ వేసి విచారణ చేయాలని, ప్రభుత్వ పెద్దల పాత్ర, ప్రమేయం ఉందో లేదో తేలాలని అన్నారు. గ్రూప్-1 మెయిన్స్ పరీక్షల కేసులో తెలంగాణ హైకోర్టు తీర్పు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఒక మంచి గుణపాఠమని ఆయన తెలిపారు. నిరుద్యోగ యువతకు న్యాయం లభించడంపై సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
యువతకు అన్యాయం చేయవద్దు : గ్రూప్-1 పరీక్షల్లో అక్రమాలు జరిగాయని నిరుద్యోగులు సాక్ష్యాధారాలతో సహా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ, టీజీపీఎస్సీ మొండిగా వ్యవహరించిందని కేటీఆర్ ఆక్షేపించారు. నిరుద్యోగుల ఆరోపణలు, వారు లేవనెత్తిన అంశాలను పట్టించుకోకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మూర్ఖంగా ముందుకు పోయిందని ఆయన విమర్శించారు. నిరుద్యోగులపై కేసులు పెట్టి, అణచివేత, లాఠీఛార్జీకి గురిచేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హైకోర్టు తీర్పుకు ఏం సమాధానం చెబుతుందని ప్రశ్నించారు. అనేక లోపాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని తీర్పును వెంటనే అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేయాలని కోరారు. మళ్లీ అప్పీళ్లు, కోర్టు కేసులు అంటూ నిరుద్యోగ యువతకు అన్యాయం చేయవద్దని కేటీఆర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సూచించారు.
